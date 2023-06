Dos envites, los últimos. Dos citas igual de importantes, definitivas. No va más. Seis décadas después, el Eldense está más cerca que nunca en el último medio siglo de volver al fútbol profesional. Pero el último obstáculo es enorme, temible, poderoso. Los azulgranas se miden con una de las canteras de referencia en el continente, la séptima que más jugadores ha aportado este curso a la Liga de Campeones que se llevó el Manchester City.

Diez jugadores formados en la base madridista han nutrido a alguno de los participantes en el máximo torneo europeo de clubes, solo siete menos que el Barça, que comanda este capítulo junto al Benfica portugués. Enfrentarse al Castilla de Raúl González, un icono del balompié mundial, es hacerlo contra el máximo realizador de los 40 conjuntos que han integrado la Primera RFEF este curso.

El segundo equipo del Real Madrid ha anotado 63 goles en los 40 encuentros que lleva disputados entre la temporada regular y el «play-off» de ascenso. Asusta, pero solo son ocho más de los que ha firmado el Eldense, que ha encajado once menos que su rival en la final por el ascenso. En esta ronda definitiva se enfrentan dos estilos afines, dos equipos que apoyan sus ataques en laterales de largo recorrido, que tienen un «ocho» y un «diez» diferenciales, Carlos Dotor y Sergio Arribas, en el cuadro de Raúl González. Entre los dos han aportado a su equipo 30 goles, casi la mitad de un plantel en el que el mítico «siete» madridista ha probado solo este curso a 37 jugadores.

LOS TRES PILARES BLANCOS Carlos Dotor ► Capitán y motor del equipo. Con 21 años, ha marcado 11 goles en 27 partidos. Sergio Arribas ► El «diez» es el máximo goleador con 19 tantos en 36 partidos. El último valió la final. Raúl González ► Este año ha ganado 20 partidos, la mitad de los que ha dirigido, y solo ha perdido 8.

Es el cuarto año de Raúl en el banquillo, el primero que está realmente cerca de devolver a la cantera madridista al fútbol profesional, del que se cayó el mismo año que el Hércules. Nueve temporadas batallando en la tercera categoría, tratando de seguir los paso de Zidane y acabar sentado en el banco del trece veces campeón de Europa. Ahora, con Ancelotti en tela de juicio, un ascenso reforzaría su crédito.

63 GOLES Lleva marcados este curso el Castilla, nadie ha sumado más ► El equipo de Raúl González es el más realizador de los 40 que conforman la Primera RFEF. Ha metido ocho más que el Eldense, y 5 de ellos han sido en la semifinal.

37 JUGADORES Ha probado esta temporada el entrenador del filial blanco ► De ellos, 29 han dispuesto de algún minuto esta temporada. El central sevillano Rafa Marín ha sido el más utilizado (3.420 minutos), más, incluso, que el portero.

2 DERROTAS En toda la temporada como local en el Alfredo Di Stéfano ► El filial blanco ha caído en ocho encuentros en este ejercicio, las mismas veces que el Eldense, solo dos de ellas en Madrid. Los azulgranas no han perdido en Elda.

El Eldense, como en semifinales, volverá a jugar una eliminatoria larga, a doble partido, tratando de entrar en ella más enchufado que en Vigo, donde la magnífica actuación de Guille Vallejo le permitió llegar al Nuevo Pepico Amat en franca disposición de asestarle el golpe de gracia al filial del Celta.

Para ello, el bloque de Fernando Estévez necesita hacer un buen papel en el Alfredo Di Stéfano, con capacidad para 6.000 espectadores, un escenario más acorde a su modesta realidad, no tan intimidante como Balaídos, donde cabían 20.000 más.

En su ciudad deportiva, el Castilla solo ha perdido dos veces a lo largo de toda la temporada. La primera derrota no la sufrió hasta el 5 de marzo, cinco meses después del arranque del campeonato. El Rayo Majadahonda fue su verdugo. La segunda, en el primer fin de semana de mayo, se la infligió el Ceuta de José Juan Romero.

El extécnico del Eldense, el hombre que hizo posible el salto a la Primera RFEF de los del Vinalopó, reflotó al equipo de la ciudad autónoma, en descenso cuando él llegó, y lo salvó de la quema con victorias contundentes como la protagonizada por su equipo en Valdebebas: 0-3.

Guiño del destino

El entrenador de Gerena le quitó el balón a los chicos de Raúl, se lo escondió, y gracias a eso, a no especular, a no esperar, superó al Castilla y fue el segundo mejor equipo del grupo 1 en las últimas 20 fechas. José Juan muestra el camino... El Eldense logró el primer ascenso de su historia a Segunda División en 1956. Lo consiguió después de eliminar, también a doble partido, al Plus Ultra, el club que absorbió el Real Madrid para crear a su filial, al que denominó Castilla. La ida se jugó en la capital de España (3-0) y se cerró en Alicante: 3-0. Sesenta y siete años después, el destino vuelve a brindarle al Eldense la oportunidad de repetir la gesta.