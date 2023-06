«En la vida no hay que huir de la presión». Lo dice Fernando Estévez, el hombre que tiene ante sí el reto de devolver al Eldense a Segunda División más de 60 años después. Seis décadas de espera eterna reducidas a 90 minutos. Tras cuarenta y un partidos, llega el instante justo que separa lo aparentemente normal de lo increíblemente extraordinario.

No hay que huir de la presión, básicamente porque ella corre más, y si no sabes mimarla para que juegue a tu favor, te carga dos toneladas de ansiedad a la espalda. Los primeros minutos de una final son clave. ¿Lo fundamental en ese tiempo? No cometer errores graves, no darle al infortunio la ocasión de que te apuñale porque es bastante traicionero.

Todos los deportistas que se juegan algo realmente crucial, todos, sin excepción, pasan por lo mismo. Tienen que superar una primera barrera de miedo, de falta de aire, de conciencia real del entorno. Los que tardan menos, son los que ganan. El Eldense juega esta tarde (20:00 horas, À Punt) el encuentro más importante de su estancia en este siglo, el que ha de valerle su ingreso en el fútbol profesional, el que hará que las lágrimas del final –porque las habrá acabe cómo acabe–, sean de felicidad, de hito mayúsculo favorable, de culminación de un curso excepcional.

La liga 2022-23 echa el telón con el último partido de todos en Primera RFEF. Después, Eldense y Real Madrid Castilla no volverán a verse, como mínimo, en un año. «Veo a mis jugadores muy mentalizados. Llegamos con las ideas claras a esta final que se decidirá por pequeños detalles. El empate únicamente vale para llegar a una prórroga. Tal y como lo vemos nosotros, solo nos vale ganar y saldremos con todo», subraya el técnico del Deportivo.

El empate sí vale

Es una declaración de intenciones magnífica, pero también una verdad a medias. Si el empate persiste al final del tiempo extra (si llega el caso) la victoria será para el Eldense por haber sido mejor que los merengues en la fase regular. Al conjunto del Vinalopó le valen todo los resultados cosechados en Liga en su estadio en el último año y pico. Acumula 14 meses sin derrotas como local.

La estadística estaría muy a su favor si enfrente no estuviera el Castilla, el mejor visitante de toda la competición. Por eso nadie se fía en el vestuario azulgrana, que no podrá contar para esta cita memorable con dos de sus puntales ofensivos, los laterales titulares Álex Martínez y Toni Abad, el primero lesionado y el segundo, castigado por acumulación de amarillas.

Así es el destino de caprichoso, te priva de dos defensas para perjudicar tu ataque. El sub-23 Xavi Estacio ocupará el vacío que deja el exjugador del Alcoyano. «El partido lo hemos preparado sin Toni (Abad). Es una pena porque no es justo que se pierda el partido más importante por una acción tan discutible y dudosa sancionada de manera muy dura», lamenta Fernando Estévez tras no prosperar el intento denodado del club por demostrar que la caída en el área madridista de su defensor no tuvo como fin engañar al colegiado para simular penalti.

Ni Competición ni Apelación aceptaron las razones videográficas... tal y como era de prever por la mera naturaleza de esos dos comités, que rara vez rearbitran.

El Pepico Amat estará volcado con los suyos. Nuevo lleno a rebosar. Esta vez se agotaron las casi 4.100 entradas en un suspiro, nada más ponerse a la venta. Eso se tiene que notar: «Necesitamos el empuje de la afición, sobre todo, en esos momentos en los que nos pueda faltar un poco de aliento. Estoy convencido de que la afición va a estar a la altura», augura Estévez, que esta tarde cierra su tercer «play-off» en cinco años.

Arribas, la gran amenaza

Habrá pocas novedades en las formaciones iniciales, la más importante, la inclusión de Sergio Arribas en el ataque del filial madridista. El goleador merengue, 20 tantos acumula pese a la lesión que le dejó más de un mes fuera de juego, está al 100%. Raúl González ha probado con él toda la semana en el once titular. Para el mítico capitán del Real Madrid, este es el primer gran reto en su carrera corta como entrenador, una que tiene la vista puesta en el banquillo del Santiago Bernabéu.

14 MESES Sin perder en Elda ► El conjunto azulgrana cayó por última vez en su estadio en Liga el año pasado cuando el Águilas, en la jornada 30, le superó por 0-1. Desde entonces, el Deportivo siempre ha puntuado como local.

10 VICTORIAS Del Castilla a domicilio ► El filial blanco es el mejor visitante de los 40 equipos de Primera RFEF. Nadie ha ganado más fuera de casa, ni los campeones, Amorebieta y Ferrol. Ha sumado lejos de Madrid 34 de sus 69 puntos.

12 GOLES Encajados por el Eldense en casa ► La fortaleza defensiva del equipo de Estévez ha sido constante a lo largo de todo el curso. Solo una derrota en los dos últimos meses (10 partidos), la que sufrió en Balaídos con el Celta B (3-2), en semis.



«El objetivo es claro, tenemos que marcar un gol más que ellos. Tenemos todas las ganas y la ambición para intentar competir en un partido que no va a ser fácil, pero si algo ha hecho este año el Castilla es competir bien fuera de casa», esgrime Raúl González.

«Siempre hemos tenido los pies en el suelo. Tenemos un partido y un rival muy exigentes y no pienso en ganarle a Raúl, lo que quiero es que el Eldense gane al Castilla», avisa Estévez. Control y elaboración contra verticalidad, electricidad y acierto, dos maneras de jugar al mismo juego, de pelear por la misma parcela dorada del fútbol español.