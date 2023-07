La undécima posición de la ilicitana Ángela Martínez, sumada a la decimocuarta de la madrileña Candela Sánchez supone la mejor actuación de siempre de España en una prueba femenina de 10 kilómetros de aguas abiertas, algo que se vivió en aguas del frente marítimo de Fukuoka, sede del Mundial de Natación.

Además, la juventud de las nadadoras augura un gran futuro en la disciplina, teniendo en cuenta la baja de María de Valdés, referente español y que no compitió por estar convaleciente de una lesión.

Las españolas pagaron la novatada en los avituallamientos, donde perdían posiciones, un aspecto a mejorar, como admitió tras la prueba el técnico responsable del equipo femenino de aguas abiertas, Sergi García.

"Ha sido una carrera bastante dura, sobre todo por los continuos golpes. Estaba nadando bien, pero en los avituallamientos perdía posiciones. Eso es algo que tenemos que mejorar, si lo conseguimos, tenemos mucho margen de mejora", dijo la ilicitana.

De hecho, Ángela Martínez comentó al término de la carrera que se saltó el cuarto y último avituallamiento para intentar remontar, pero al final no le quedaba mucha energía.

Ángela Martínez, contenta La ilicitana ofreció su punto de vista al finalizar la carrera: "Ha sido una carrera bastante dura por los golpes y porque los medallistas se jugaban plaza olimpica. Estoy muy contenta porque he estado arriba, aunque con los avituallamientos perdía posiciones. Es algo que tenemos que mejorar y sé que tengo bastante margen de mejora en esto. Al final decidí no avituallar para no perder puestos y aunque tenía poca energía, lo he luchado hasta el final y lo he aguantado bien. Quiero dedicar este resultado aquí en el Mundial de Fukuoka a todo el staff de la RFEN, a mi entrenador Xavi (Casademont), a mi madre, a mi padre, a mi hermanos, a mi familia y a mi tío Lolo".

También firmó una gran carrera Candela Sánchez, la subcampeona mundial junior en 2022 que demostró un gran sentido táctico, pese a su juventud.

"El trabajo ha dado resultado y estoy muy emocionada por haber estado con las mejores. He estado bien, aunque por momentos en los avituallamientos se me iban un poco. Al final, poco a poco, me he ido encontrando mejor", dijo,

Para Sánchez este decimocuarto puesto supera "bastante además" las expectativas creadas, porque como mucho pensaba que podía estar en torno al vigésimo puesto.

Satisfacción por el resultado

También estaba muy emocionado el técnico Sergi García por cómo se había desarrollado la prueba. "Estamos muy contentos, pensamos que es la mejor actuación en las aguas abiertas españolas femeninas con dos nadadoras en el 'top 15', lo cual demuestra la salud de esta disciplina, la línea de trabajo que estamos haciendo y nos da la seguridad de que estamos en el camino correcto", dijo.

Destacó García que las dos españolas son nadadoras de categoría junior, lo cual demuestra "el recorrido que ambas tienen" y comentó que las dos han estado "a un gran nivel, nadando codo a codo con nadadoras que llevan años en el top mundial, como la brasileña Ana Maria Cunha, van Rouwendaal, las italianas o las australianas".

"Hemos estamos ahí en todo momento, aunque nos falta el último escalón, que es estar cerca de las posiciones de medallas, pero con el camino que estamos haciendo, lo tenemos cada vez más cerca", explicó.

El técnico comentó que las dos nadadoras hicieron lo que se les pidió en todo momento: "no perder nunca la cabeza de la carrera" y ese objetivo "lo han cumplido con creces".

"Ángela ha pasado sexta la primera boya y a Candela le ha costado un poco más al principio porque no tiene tanta potencia, pero pasó entre las quince o las veinte primeras. Son nadadoras con determinación", resumió.

Sergi García admitió que el equipo cometió errores en los avituallamientos, "tareas" que tienen que analizar para mejorar, porque "son elementos técnicos y tácticos que van mermando fuerzas" a las nadadoras