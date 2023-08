La nadadora ilicitana Ángela Martínez no para. Es pura energía. La deportista de la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana puso fin a su experiencia en el Mundial de Natación de Fukoka (Japón), donde ha formado parte de la selección española absoluta, para poner rumbo a toda mecha hacia París. El próximo 5 de agosto se celebra en la capital francesa la cuarta etapa de la Copa del Mundo de aguas abiertas. Se da la circunstancia de que la nadadora de la FNCV competirá en aguas del río Sena, en el mismo circuito de los Juegos Olímpicos del próximo verano, por lo que la prueba disfruta de un atractivo especial.

En Fukoka, la nadadora del KZM Swimming Team ha vivido buenos y no tan buenos momentos. Bien en aguas abierta y no tan bien en piscina. Pero para ella, lo importante era continuar cogiendo experiencia y seguir su progresión. Información logró localizarla en pleno trayecto desde Japón hacia Francia y la deportista realizó la siguiente valoración de su concurso en el Mundial de Fukoka. “Me quedo con unas sensaciones positivas en aguas abiertas y un poco frustrantes en piscina porque, la verdad, las cosas no salieron cómo yo creía que podían salir y quería que salieran”, afirmaba Ángela Martínez en declaraciones a este periódico.

En Aguas Abiertas, Ángela logró la octava plaza con el relevo mixto de España en los 4X1.500, además de ser undécima en 10 kilómetros y duodécima en los 5 kilómetros. Tras competir con esos grandes resultados, entró en acción en la piscina donde disputó los 800 y los 1500 libre. En los 1500 libre obtuvo un decimoquinto en los 1500 libre, realizando una marca de 16:24.38, sin poder acercarse a su récord autonómico de 16:14.95. Con posterioridad, cerró su participación en el Mundial con un vigésimo tercer puesto en las eliminatorias de los 800 libre tras realizar una marca de 8:39.60, alejada de su récord autonómico de 8:29.08 del pasado mes de mayo, registro que le hubiera supuesto en Fukuoka un meritorio undécimo puesto.

“Estos resultados en el Mundial, que ya digo han sido buenos en aguas abiertas y no tan buenos en piscina, me dan una motivación para continuar trabajando al máximo de cara a la temporada que viene. Mi objetivo es continuar queriendo hacerlo mejor en cada una de las próximas citas e ir ganando experiencia. Eso es lo más importante”, explicaba la todavía joven nadadora alicantina. Y es que, Ángela consiguió la marca mínima para poder disputar la prueba del fondo en los próximos Mundiales que tendrán lugar en Doha (Qatar) el próximo mes de febrero y eso ya se puede calificar como un éxito.

Ángela concluye su segundo Mundial absoluto con unos buenos resultados en líneas generales. Pero ella quiere más. Ahora, llega la cuarta etapa de la Copa del Mundo de Aguas Abiertas y París es una cita de empaque dentro del calendario de competición. “Es mi próximo reto. Sobre todo ahora que ya hemos dejado atrás el Mundial. Estoy con muchas ganas. Voy a nadar los 10 kilómetros y pondré punto final a la temporada para prepararme al máximo de cara a la próxima”, concluyó.

Por su parte, la nadadora de Elda Alba Herrero compitió en su primer Mundial absoluto disputando el relevo femenino de 4x200 libre. El cuarteto español obtuvo, compuesto por Carla Carron, Ainhoa Campabadal, Alba Herrero y Paula Juste firmó la decimocuarta con un tiempo de 8:03.62. El corte a la final lo dio Brasil con 7:56.12. Alba realizó el mejor parcial de las cuatro españolas con 2:00.44. Los 16 mejores cronos del Mundial de Fukuoka y Doha (febrero de 2024) conseguirán la clasificación olímpica para Paris 2024.