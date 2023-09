Rafael, hermano Jenni Hermoso, y una amiga personal de la jugadora han ampliado ante juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge más detalles de lo que ésta manifestó ya a la Fiscalía sobre su falta de consentimiento para el beso en la boca que le plantó el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales al término de la final celebrada en Australia. Sus declaraciones han incidido en las presiones sufridas tras el episodio por el que el exdirectivo está acusado de presuntos delitos de agresión sexual y coacciones, según han señalado fuentes fiscales.

El hermano y una amiga de la internacional habían sido citados en persona ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 este lunes, y sus testimonios serán claves para determinar especialmente el segundo delito, el relativo al hostigamiento que dice haber sufrido la jugadora tras la final para que dijera que el beso que recibió delante de las cámaras había sido consentido.

Poco después de las once de la mañana Rafael Hermoso ya se encontraba en las dependencias de la Audiencia Nacional, aunque no hizo ninguna declaración a los periodistas que le esperaban a las puertas del órgano judicial y se limitó a emplazarles para la salida. Sin embargo, tampoco dijo nada a la prensa tras finalizar la diligencia.

Conversación en el campo

Un poco antes el juez había citado a los peritos contratados por la defensa de Rubiales para tratar de neutralizar las acusaciones vertidas en su contra, quientes han ratificado su informe ante el juez.

Se trata de intérpretes en lenguaje de signos, expertos en leer los labios, por lo que la pericia se ha centrado en el análisis de los vídeos del beso y celebraciones posteriores al encuentro en Australia aportados a la causa por varios medios de comunicación a requerimiento del juez De Jorge.

La defensa, que ejerce la penalista Olga Tubau, busca ratificar el testimonio de Rubiales en el sentido de que advirtió a la jugadora de que iba a darle "un piquito" en medio de la celebración del triunfo de la selección española en el estadio de Sídney.

Estas citaciones se suman a las del director de Marketing de la RFEF, Rubén Rivera; el ya exdirector de Integridad, Miguel García Caba (despedido el pasado viernes); la jefa de prensa de la Selección femenina de fútbol, Patricia Pérez; y la del director de la Selección masculina, Albert Luque. Todos ellos están llamados a comparecer ante el juez este jueves como testigos. Se trata de los trabajadores de la Federación que junto al entrenador Jorge Vilda, que no ha sido citado a declarar, salieron a relucir durante la declaración de Rubiales el pasado 15 de septiembre como presuntos implicados en las supuestas presiones a la jugadora tras el beso forzado.

El lunes será el turno de otras tres testigos, compañeras de Hermoso en la selección, y que según ha confirmado fuentes del entorno de la jugadora EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, son Alexia Putellas, Irene Paredes y Misa Rodríguez. Su intervención será previsiblemente por videoconferencia.

Tras el interrogatorio de Rubiales el pasado 15 de septiembre, el instructor acordó a instancias de Fiscalía que el investigado no pueda comunicarse con la jugadora durante la instrucción de la causa abierta, prohibiéndole además acercarse a ella a menos de 200 metros.

Rubiales negó ante el juez que se dieran coacciones hacia la jugadora de la absoluta y su entorno, así como que hubiera falta de consentimiento en el beso en la boca que le propinó.

Cuando terminen todas estas diligencias lo más probable es que se llame a declarar a la propia Jenni Hermoso, una diligencia para la que aún no se ha fijado fecha alguna. Fuentes jurídicas señalan que tras ello lo más probable es que la instrucción no tarde en cerrarse si ya se cuenta con todas las diligencias necesarias para que el juez De Jorge adopte una decisión sobre la existencia o no de delito en la conducta de Rubiales.