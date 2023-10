Examen exigente suspendido. El Atticgo CBM Elche vivió su primera decepción de un curso hasta ahora perfecto al caer de forma clara en el pabellón Esperanza Lag ante Super Amara Bera Bera, uno de esos rivales a los que tendrá que aprender a someter si quiere pelear por títulos. Las vascas se mostraron muy superiores, siempre con una marcha más y aprovechando las pérdidas locales y la excelente actuación bajo palos de Aalla.

El encuentro comenzó con dos cañonazos de So Delgado (no volvió a marcar) y pillerías de Wolfs en el ataque franjiverde para sostener las primeras acometidas visitantes. Aquello parecía un clínic ofensivo, ante la desesperación de las defensas, lo que no venía bien al conjunto dirigido por Joaquín Rocamora. En Bera Bera empezó a emerger la figura de Karsten, con cuatro goles (acabaría con diez como máxima realizadora del choque) para ir abriendo la primera brecha (11-16, min.22).

Para entonces, Rocamora ya había cambiado de portera y Carratú, con cinco paradas, fue el principal motivo por el que las vascas no dejaron visto para sentencia el duelo en la primera mitad. Gascó rompió la sequía, evitando una opción de -6 para su equipo y al intermedio el Atticgo Elche podía dar gracias por verse solo tres abajo (14-17).

Hundimiento total

Sin embargo, cualquier posibilidad de machada en forma de remontada fue un espejismo. El Bera Bera mantuvo la intensidad y mejoró prestaciones a cada minuto, mientras que las ilicitanas siguieron la línea contraria.

Por momentos parecía que la goleada podía contenerse, pero el tramo final del choque fue un vendaval visitante, llegando a tener once tantos de renta a escasos segundos de la conclusión, quedando la diferencia finalmente en diez goles gracias a un latigazo de Rosa. El Atticgo Elche ya no está invicto tras una tarde para olvidar y de la que aprender.

FICHA DEL PARTIDO

ATTICGO ELCHE: Morales (p), Carratú (ps); Zhukova (1), Van Zijl (4), Oppedal (3), Guilabert, Méndez, Andreu, So Delgado (2), Gascó (1), Flores, Benítez, Wolfs (4), Bernabé (3), Do Nascimento (2) y Rosa (2).

SUPER AMARA BERA BERA: Aalla (p), Da Silva (ps); Arrojería (3), Fernandes (2), Boada (1), Menéndez (1), Hernández, Cavo (4), Echeverria (6), Karsten (10), Tchaptchet (1), Loidi (2), Erauskin, Gavilán (2) y Arroyo.

MARCADOR CADA 5’: 3-3, 6-7, 9-10, 11-14, 12-16, 14-17 (descanso); 15-21, 16-23, 18-25, 19-25, 19-29 y 22-32.

ÁRBITROS: Oriol Álvarez y RaúlEscoda. Excluyeron a Méndez, Wolfs, Flores, Arrojería, Erauskin y Arroyo.

PABELLÓN: Esperanza Lag.