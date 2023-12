El presidente del Orihuela CF, Eloy Moreno, después de la derrota (2-4) del pasado sábado frente al Cádiz Mirandilla, que han situado al conjunto escorpión en la plaza de "play-out" a un solo paso de los puestos descenso, ha emitido una carta a su afición en la que anuncia "medidas" durante el parón de Navidad para intentar cambiar la mala dinámica y que el conjunto oriolano pueda salir del bache en que se encuentra inmerso y pueda cumplir su objetivo de luchar por meterse en el "play-off" de ascenso a Primera RFEF.

Tras la mala racha de resultados en el campeonato del grupo 4 de Segunda RFEF, con tres derrotas consecutivas en Los Arcos, Eloy Moreno anuncia en su carta que durante el parón de navideño, que se inicia el próximo 18 de diciembre, "se tomarán las medidas necesarias que nos ayuden para cumplir el objetivo de que nuestro equipo acabe la temporada en posiciones de 'play off' de ascenso".

Pese a que el Orihuela es un recién ascendido en la categoría, Eloy Moreno recordó también que "no estoy aquí para conformarme con simplemente no descender, pues si esa desgracia pasase, habré fracasado y dejaré paso a otro al frente del club", asegura el dirigente oriolano en declaraciones recogidas por EFE.

En este sentido, el presidente del Orihuela afirma que "lo digo alto y claro, y si no me engañaría a mi mismo si no os digo que tengo la ambición personal de que el equipo acabe en 'play off' de ascenso".

Igualmente, Eloy Moreno se refirió en su carta a los aficionados más críticos advirtió que "a los que critican despectivamente sin más, a los que dicen que prefieren no ir al campo o a los que prefieren que pierda el equipo, decirles que están en su derecho de cacarear todo lo que quieran, pero con cariño les digo que ojalá fuesen aficionados de otro equipo y no del Orihuela, ya que solo restan y no aportan nada".

Eloy Moreno finalizó la carta dirigida a la afición del Orihuela con un mensaje de "optimismo, respeto, ilusión, humildad, unión, esfuerzo, lucha y ambición porque todo unidos construiremos un Orihuela mucho más fuerte".

📩Carta del presidente del club, 𝗘𝗹𝗼𝘆 𝗠𝗼𝗿𝗲𝗻𝗼, a todos los aficionados del 𝗢𝗿𝗶𝗵𝘂𝗲𝗹𝗮 𝗖.𝗙. pic.twitter.com/vFy3kYg8Ap — Orihuela C.F. (@Orihuela_CF) 3 de diciembre de 2023

El dirigente oriolano también ha animado a los seguidores del conjunto escorpión a acudir este jueves a Los Arcos y disfrutar de la fiesta que va a significar el encuentro de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, que va a enfrentar al Orihuela con el Girona de Míchel, el equipo revelación de la temporada en Primera División.