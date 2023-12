Tras la resaca de Copa el Orihuela buscaba en La Línea regresar a la buena dinámica de resultados sumando a domicilio. Si bien los «escorpiones» arrancaron con la posesión del esférico y queriendo golpear, no tardó la Balona en dar primero cuando Miguel Cera conectó un remate potente con el que superó a Aitor Arias.

No arrancaba bien el encuentro para los de Oscar Sánchez, remando a contracorriente tras el gol local, si bien el Orihuela pronto reaccionó con varias jugadas ofensivas: primero Revilla no llegó a conectar una acción hasta línea de fondo y luego de De las Cuevas tuvo una ocasión que desbarató Ackermann. Los de la Vega Baja no dejaron de insistir y aunque nuevamente Revilla llevó peligro al área local, al descanso el gol tempranero de los gaditanos mandaba.

El Orihuela no ve puerta

En la segunda mitad el Orihuela arrancó bien, con una primera acción de Jawed que puso en apuros a Ackermann y la más clara de gol, cuando Revilla, en un mano a mano con el meta local, envió el cuero al lateral de la red.

Aunque el partido entró en una fase donde el Linense manejaba los tiempos y el Orihuela empezaba a tener mayor dificultad para llegar sobre el área local, las permutas en los escorpiones y el marcador exiguo mantenía el partido abierto. El Orihuela tuvo opciones de empatar en un remate de Rafa primero y en acercamientos de Nacho Muñoz y Callejón sin fructificar, llegando en el añadido el segundo gol local para finiquitar el encuentro, obra de Olmo. Una derrota que alarga la mala racha oriolana en Liga y mete al equipo en puestos de descenso.

FICHA DEL PARTIDO

Real Balompedica Linense: Ackermann, Cera, Jiménez, Morcillo, Monteverde, Nani, Javi Pérez, Santafé (Adri Peral, m.81), Joao Pedro (Victor Olmo, m.90), Fran Carbia (Manu Toledano, m.86) y Aridane (Chema Moreno, m.81).

Orihuela CF: Aitor Arias, Damian (Mendi, m.68), Rafa Ortiz, Fran Martínez (Nacho Muñoz, m.68), Jawed, Revilla (Salinas, m.57), Armando, Brian (Callejón, m.63), De las Cuevas (Camacho, m.63), Marc Sirera y Booker.

Goles: (1-0) Miguel Cera, m.7, (2-0) Víctor Olmo, m.94.

Árbitro: Gargantilla Fernández (comité extremeño).

Incidencias: Municipal Ciudad de la Línea.