El Atticgo Balonmano Elche tiene este sábado (19 horas) una cita Europea histórica. La “mejor hasta la fecha”, destaca el entrenador, Joaquín Rocamora, que se muestra esperanzado en poder superar esta eliminatoria de octavos de la EHF European Cup ante el Madeira portugués. Pese a la derrota 27-26 en la ida en su cancha. Ahora es el pabellón Esperanza Lag el escenario y el técnico cree que va a ser “una gran fiesta del balonmano ilicitano. Nuestra gran familia seguro que estará para apoyarnos, pues sabe que es una cita muy importante. Es el mejor partido de competición europea que vamos a tener hasta la fecha. Y si desde la grada nos animan podremos vivir más fiestas como esta”.

Potencial rival

El rival pondrá muy cara la clasificación, para que la que el Atticgo debe conseguir ganar por al menos dos tantos de diferencia. “Sabemos a quien nos enfrentamos, que tienen mucho potencial y son capaces de remontarnos cinco goles que conseguimos en el arranque del primer encuentro. Creo, además, que serán mucho mejores que en la ida, porque les faltaba Araujo”, apunta Rocamora, quien remarca que a sus guerreras las ve “en la mejor semana de la temporada, han trabajado mucho y muy bien”.

Antes de viajar a las islas Madeira, “sin duda, yo hubiera firmado perder sólo de un gol y jugárnosla a un partido en casa, pero con el inicio tan bueno que hicimos nos supo mal. La realidad creo que se dio entre el minuto 20 y el 60. Dos equipos con un gran potencial y donde en portería estuvo mejor Boix que Nicole. Hicimos muchas cosas para traernos una ventaja de 3 o 4 goles. Pero también es cierto que ellas, a falta de dos minutos iban dos arriba y tenían posesión para marcharse de tres”.

Eliminatoria abierta

Al final, “el resultado fue justo y lo deja toda abierto para nuestra cancha”, matiza el entrenador, que está muy feliz de que “vamos a volver a vivir en casa una gran fiesta. Si somos capaces de jugar de cómo estamos entrenando no vamos a defraudar a nadie, no podremos recriminarles nada a nuestras jugadoras. Ojalá no haya percances y lleguemos todas preparadas para el partido del sábado”.

De momento no hay lesiones ni molestias ni enfermedades. “Sin problemas. A seguir tocando madera”, resume Rocamora, que asegura que “a fecha de hoy no hay nadie con malestares ni dudas. Espero que ahora no entren virus ni nada de esto. En la ida tuvimos a Paola Bernabé con virus, vomitando todo el día anterior. Se están tomando precauciones. Espero verme decidiendo qué 16 forman parte del encuentro sólo en base a mi idea y no por condición física de ninguna jugadora”.

Las claves del partido

Rocamora destaca que “tengo claro cómo plantear el partido, porque le he dado muchas vueltas. En este caso he visto el partido de Madeira alguna vez más de lo habitual. Para mí es muy importante la anticipación. El escenario que tendremos delante lo vamos a conocer. El rival presentó muchísimas variantes. Ellas tuvieron toda la semana para preparar la ida, y nosotras sólo dos días. Ahora, este asunto se ha igualado”.

Para el técnico no sólo es crucial “lo que llevemos preparado sino que ganará el equipo que más se adapte a las innovaciones”.

Aprovechar las rachas

Para el entrenador oriolano, “va a ser fundamental aprovechar los buenos momentos que tengamos en el partido y que cuando sean malos nos hagan menor daño posible”. Lo que no puede volver a ocurrir, a su juicio, “es que en 4 minutos perdamos ese 5-10 en el marcador. Este va a ser un factor fundamental”.

Otro. “La eficacia en el lanzamiento y de nuestra portera”. Además, “aquel que sepa jugar más con la condición de que es una eliminatoria a 120 minutos se la llevará. De hecho, sabemos que en la primera parte no vamos a ganar pero sí podemos perder la eliminatoria”. Añadiendo: “Debemos jugar un partido sin mirar el resultado. Sólo hacerlo en el último cuarto del encuentro. Este factor psicológico va a ser fundamental”.

Grada

“Estoy convencido de que la gente va a responder. La afición estará en el pabellón. La familia va a responder. Sé que vamos a contar con el apoyo de más de 1.2000 personas. La gente nos va a ayudar. Debemos tener claro que esto es muy importante, pero la jugadora se debe centrar en lo que tiene que hacer. Y la gente nos tiene que ayudar, como ya ocurrió ante Bera Bera o Málaga. Necesitamos que nuestro público también juegue”.

A las jugadoras, “las noto muy concentradas, tienen ganas de entrenar y de que llegue el sábado. Tienen ganas de volver a afrontar un encuentro como este. Están trabajando muy bien. El parón nos vino muy bien. El equipo se ha rehecho en la forma de enfocar las competiciones”.

"Vivirlo"

“Esto es alto rendimiento y uno trabaja para la victoria, al margen del resultado final. Estoy convencido de que todos vamos a hablar del trabajo que han hecho y de su determinación. Me siento afortunado de poder vivir esto y poder vivirlo en mi casa. Donde puede parecer que competir en Europa es normal. Pero no lo es. Tengo ganas de volver a vivir una fiesta con los nuestros. Veo esa ilusión de la gente. Me imagino con 1.300 personas en el pabellón y lo único que quiero es que el equipo muestre su imagen, que nos olvidemos del resultado, centrándonos en nuestros procesos. Esto nos ayudadará a vivir un partido tan importante. Es esencial que lleguemos a las nueve de la noche y que hayamos saboreado el partido, porque esta es nuestra realidad, pero para llegar hasta ella el Club Balonmano Elche ha estado más de 60 años trabajando”.