El Elda Prestigio quiere dar la campanada este miércoles 24 de enero, a partir de las ocho de la tarde, en el pabellón Florentino Ibáñez, frente al Rocasa Gran Canaria. Las eldenses intentarán conseguir una victoria, que le permita su clasificación para la fase final de la Copa de la Reina, lo que sería todo un éxito.

Para ello, la directiva que preside Manuel Pastor, ha decidido que la entrada sea totalmente gratuita para contar el mayor apoyo posible de la afición.

En el partido de Liga, disputado también en el Florentino Ibáñez, el Elda ya estuvo a punto de dar la sorpresa ante el Rocasa. El primer tiempo fue muy competido, pero, en el segundo, las canarias se marcharon en el marcador y terminaron ganando, por 20-26.

Ahora se vuelven a enfrentar, en una competición diferente y con un suculento premio, como es disfrutar de la fase final de la Copa de la Reina. El equipo que entrenan José Miguel Cantos y Vanesa Amorós está con la moral alta. En el único encuentro que ha jugado en este nuevo año 2024, en la Liga Guerreras-Iberdrola, vencieron al Lobas Global Atac de Oviedo y sumaron dos puntos muy importante, con una gran Bea Escribano a los mandos del juego eldense.

Por su parte, el Rocasa Gran Canaria no cuenta esta temporada con el potencial de años anteriores. Ha rebajado sensiblemente su presupuesto y en la Liga no está teniendo grandes resultados. No así en la EHF European Cup, en la que está en cuartos de final. Aún así, las insulares disponen de una gran plantilla, en la que destaca la exportera de la selección española Silvia Navarro.

Asamblea de socios

Por otro, el club eldense ha convocado una asamblea extraordinaria de socios para el jueves 1 de febrero, en el salón de actos del Centro Cívico y Juvenil, a las ocho de la tarde, en primera convocatoria; y a las ocho y media, en segunda.

El orden del día contempla cinco puntos:

1-Lectura y aprobación del acta anteriores

2-Informe de convocatoria de elecciones del club y comunicación de plazos electorales

3-Nombramiento de la Junta Electoral

4-Nombramiento de la Mesa Electoral

5-Nombramiento de la Junta Gestora

6-Ruegos y preguntas

El actual presidente, Manuel Pastor Tomás, que ha conseguido devolver al primer equipo a la máxima categoría del balonmano femenino español, está en un periodo de reflexión y, todavía, no ha decidido si se presentara a la reeleción al cargo.