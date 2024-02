Doble derrota de los representantes alicantinos de la División de Honor Plata masculina de balonmano en los partidos correspondientes a la jornada 18. El EÓN Horneo Alicante cayó en casa contra el Alcobendas (23-25) y sumó su tercer encuentro seguido en blanco, mientras que la Fundación Agustinos cayó ante un rival directo de la zona baja como el Novás (27-21).

El EÓN Alicante volvía a casa con el objetivo de reencontrarse con una victoria que se le resistía en las últimas jornadas del campeonato. Enfrente tenía a un Alcobendas que no lo puso nada fácil y así se pudo ver desde el pitido inicial, ya que a ambos equipos les costó inaugurar el marcador.

Lograba llegar con más peligro el conjunto visitante, por lo que viendo como transcurría el encuentro, Fernando Latorre solicitó tiempo muerto al llegar al quinto parcial. Sin embargo, los alicantinos no lograron hacerse dueños del marcador.

A apenas tres minutos para el descanso, el Alcobendas rompió la igualdad para colocarse dos arriba, aprovechando una superioridad sobre la pista tras la exclusión de Gabriel Navarro. En las manos de Xabi Barreto estuvieron los tantos para remontar, pero se topó con una gran parada del meta visitante a falta de un minuto para el final. Así, el luminoso marcaba el 10-12 cuando se llegó al 30 de juego.

Justo en la reanudación, Alberto recortó distancias pero Velasco volvió a poner tierra de por medio al anotar desde los siete metros. Los madrileños lograban encontrar el hueco en la defensa alicantina para hacer daño. Con 11-15 en el minuto 38, Santiago Mosquera pudo recortar desde los siete metros, pero el meta acertó el lanzamiento. Quién sí lo logró anotar fue Matheus de Novais segundos después.

Por fin veía meta el equipo alicantino. Y qué manera de hacerlo, poniendo el empate a 17 en el marcador, con una destacada actuación de Jorge Broto en portería, al evitar en varias ocasiones seguidas que las llegadas madrileñas se transformaran en tantos. El EÓN volvió a tirar de garra para lograr puntuar y durante los últimos compases bien pudo poner el empate con un público volcado. Los pupilos de Fernando Latorre no cesaban en su empeño y lograban hacer daño en los momentos claves del partido.

A falta de escasos segundos para el término del encuentro Alberto González logró anotar lo que sería el empate a 24, sin embargo, el dúo arbitral señaló falta en ataque y en la jugada siguiente sin prácticamente tiempo para más Alcobendas puso el 23-25 definitivo.

Derrota de Agustinos

Por su parte, la Fundación Agustinos cayó en la pista del Valinox Novás tras firmar una irregular segunda mitad del partido. El conjunto que entrena Alejandro Carrillo arrancó bien el encuentro llegando al descanso con una desventaja mínima (12-11). El inicio de la segunda parte no fue bueno para el equipo tricolor y no estuvo acertado de cara a puerta, aprovechando el Novás para establecer diferencias importantes que los visitantes no pudieron recortar. El paso de los minutos no fue bueno para la Fundación Agustinos pese a dejarse la piel en la cancha. De nuevo Javier Carrión fue el máximo goleador del equipo con 8 goles, pero esta vez no sirvió para conseguir los dos puntos en juego.