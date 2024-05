Sergi Guilló: "Tengo claro que el Orihuela va a hacer un partidazo y a dejarse el alma"

El entrenador del Orihuela, Sergi Guilló, se mostró convencido de que su equipo dará la cara en el partido de ida de las semifinales del play-off de ascenso a Primera RFEF, en el que recibe este domingo (19 horas) en Los Arcos al Badalona Futur, con la intención de conseguir un buen resultado de cara a la vuelta en tierras catalanas.

"Tengo muy claro que el equipo va a hacer un partidazo y a dejarse el alma", aseveró Guilló en la rueda de prensa ante los medios de comunicación. "Tenemos que conseguir un buen resultado para ir con una buena renta a la vuelta", agregó.

El preparador ilicitano valoró de manera muy positiva la semana de trabajo de los suyos. "Ha sido una semana bonita de preparar, totalmente centrados en el partido. Ya no hay tiempo de mejora individual y hay que centrarse en la preparación del partido. Tenemos bastante claro cómo vamos a jugar y estamos preparados para el reto", explicó Guilló. "Tengo mucho para elegir, bendito problema para mí. Mi plantilla es amplia y no me da miedo elegir absolutamente a nadie. Todavía tengo dudas, pero no nos va a hacer perder el partido elegir a un futbolista o a otro", asertó de manera tajante.

Respeto al Badalona Futur

"Tenemos que mantener muchas cosas de las que venimos haciendo, pero adaptándose al rival", advirtió el entrenador del Orihuela. "El Badalona tiene una forma definida de jugar, de los que mejor juega al fútbol, ha estado mucho tiempo arriba, por circunstancias les hizo pasar una mala racha. Vienen con confianza tras su victoria amplia en la última jornada. No podemos perder lo que somos, tenemos que ser fieles a nosotros mismos. Propone mucho con balón y en invierno ganaron el registro de jugar más directo al fichar a Chema Moreno. Tienen muchas alternativas y debemos tenerlo en cuenta, con mucha calidad en la parte ofensiva", analizó.

Sergi Guilló quiso restar importancia a la mala racha que han atravesado los catalanes en el tramo final de curso y destacó la gran temporada global que han hecho. "Van a haber momentos para los dos equipos, no podemos pensar que el Orihuela va a dominar de principio a fin", advirtió.

El entrenador del Orihuela también resaltó el papel fundamental de la afición. En Los Arcos se espera un lleno para empujar a los suyos en este primer paso hacia Primera RFEF: "Nuestra afición será fundamental. Tenemos que jugar 12 contra 11. Puede ser nuestro último partido en casa de la temporada y no nos podemos perdonar habernos dejado algo".