Iván Forte, capitán del Club Deportivo Eldense, lleva desde los 6 años ligado al club. Tanto el como su familia han sentido los colores a lo largo de su vidas, compartiendo el sentimiento por un mismo escudo.

¿Cómo está viviendo el ascenso a Segunda División?

Como un sueño hecho realidad. Yo volví al club de mi vida para vivir esto. Regresé porque el presidente Pascual Pérez iba a desarrollar un proyecto súper ambicioso y decidí bajar de categoría para dar tres pasos hacia adelante. No ha sido un proceso rápido pero lo hemos logrado. Parece que ya estoy empezando a bajar de esa nube, aunque aún sigo pensando en todo lo que hemos conseguido.

Tuvo que ser duro marchar del equipo de su ciudad, el que le había visto crecer. ¿ Cómo vivió esta situación?

Sí, al final yo me fui en el último año de cadete porque quería vivir del fútbol y en ese momento veía que en el Eldense iba a ser complicado. Decidí marchar y desarrollarme en el mundo del fútbol y ganarme la vida con ello. Por suerte lo logré, ya que todos sabemos que es muy complicado, hay mucha competencia y se exige un gran nivel en todas las competiciones.

En La Nucía viví una experiencia profesional gratificante, pero en el momento que recibí la llamada del Deportivo supe que era el momento de regresar. Y no me equivoqué.

Esta temporada ha sido diferente, ya que no ha tenido muchos minutos dentro del campo…

Me costó adaptarme a esta nueva situación, porque en todos los equipos donde he estado he tenido muchos minutos y me he sentido un jugador importante. Este año ha sido un aprendizaje. He intentado aportar experiencia y sabiduría además de transmitir en los partidos más importantes esa calma que da la veteranía al resto de mis compañeros. Para mí ha sido fundamental sentir que ellos me escuchaban y notar que he podido ayudar. Siempre he pensado que es muy importante tener un capitán.

Precisamente, como capitán ¿que le dijo a sus compañeros en el último partido de playoffs?

No es solamente lo que se dice antes del partido. Fue una pequeña conjura desde el lunes anterior. Tuve mi ratito para decirles que era un partido que te puede cambiar la vida, no sólo a ellos, sino a sus familias también. Es verdad que conforme se va acercando el encuentro los nervios van por dentro. A nivel grupal intenté transmitir tranquilidad y confianza en cada uno de ellos. En el mundo del fútbol es muy importante que venga un jugador más veterano y te diga que cree en ti. En este caso era yo, ya que he jugado unos cuantos playoffs y he estado en la situación en la que iban a estar. Mis compañeros me han devuelto todo lo que yo les he aportado con lágrimas de alegría y yo me quedo con esto.

¿Cuál cree que ha sido la clave para lograr el ascenso?

Sin ninguna duda ha sido el vestuario que tenemos. La calidad humana que hay dentro es insuperable. Yo he pasado por muchísimos vestuarios y a veces hay discusiones. Aquí eso no ocurre, es entrar al vestuario y ver las caras de la gente siempre sonriendo con alegría, eso es fundamental. El estado anímico es lo que se refleja en el campo. No ha habido egos, los jugadores que hemos participado menos hemos sabido aceptar ese rol aunque nos doliera en este caso, ya que vamos todos en el mismo barco y tenemos que tirar todos en la misma dirección, hacia el mismo objetivo que nos planteábamos al inicio de la temporada.

¿Piensa continuar la próxima temporada en el Eldense?

No sé si voy a continuar, lo que tenga que venir vendrá. Soy una persona que siempre busca nuevos retos, que no me canso de vivir del fútbol y de estar cerca de un balón. Tengo 34 años, pero me encuentro bien, ya veremos que decisión tomo, aunque de una forma u otra siempre estaré ligado al Eldense. Para mí este club es todo. Cuando veo a la gente en la grada que siente el escudo como yo, vivo todo de una forma más intensa, y voy a comerme el campo para darles una alegría a todos.