La próxima temporada 2023-2024 será un nuevo reto que afrontar para el Deportivo Eldense. El fútbol profesional acogerá al equipo azulgrana junto a otros 21 clubes que conformarán el resto de la tabla. Muchos de ellos son grandes conocidos de la Primera División; como el Espanyol o el Valladolid, conjuntos con gran historia que han descendido del campeonato liguero rey esta temporada. También es el caso del Elche C.F., que ha visto como su estancia en la categoría de oro ponía punto y final, acabando con las ilusiones de los franjiverdes.

Además, el Eldense tendrá que hacer frente a viejos conocidos, con los que ya se ha medido en temporadas anteriores. El Alcorcón o el Racing de Ferrol han sido sus compañeros de ascenso desde Primera Federación, por lo que seguirán disputando las mismas ilusiones el próximo ejercicio futbolístico.

Clubes tan emblemáticos como el Levante o el Racing de Santander estarán también la próxima temporada peleando una plaza junto a los azulgranas para la categoría reina del fútbol español.

La Comunidad Valenciana es la región que más equipos en Segunda alberga, con hasta cuatro conjuntos repartidos entre las tres provincias: Villareal B (Castellón), Levante (Valencia), Elche C.F. (Alicante) y C.D. Eldense (Alicante).

No es de extrañar que la próxima competición liguera de plata vaya a ilusionar tanto. Seguramente no será nada fácil conseguir la gesta de un cuarto ascenso, pero para el conjunto de Estévez no hay límites.

El equipo de la localidad zapatera echará en falta a jugadores tan decisivos como Manu Nieto, pieza clave en los cuatro partidos del playoff, ya que regresará al Andorra, conjunto por el que fue cedido. Este también es el caso de Diego González, que tendrá que volver al lado de Gerard Piqué tras su etapa en el Deportivo Eldense.

Elda, entre los municipios más pequeños

Elda es la quinta ciudad más pequeña en número de habitantes del total de las 22 presentes en la Segunda División. El municipio zapatero cuenta con 52.000 habitantes, que han contribuido de forma activa al empuje de l equipo decáno de la provincia. Tras ella, se encuentran cuatro localidades con inferior número de población, según los datos del instituto Nacional de Estadística: Vila-Real con 51.369, Eibar con 27.282, Miranda del Ebro con 35.239 y Amorebieta-Etxano, esta en último lugar, con menos de 20.000 habitantes. Todos ellos son municipios que con arrojo han conseguido posicionar a sus equipos en el fútbol profesional, entre los que destaca Vila-Real, con su primer equipo en Primera División.

Nueva etapa, nuevo estadio

Es innegable que el conjunto azulgrana necesita un campo a la altura de la ocasión. Para ello, se ha planteado un nuevo proyecto de estadio que cumpla con los requisitos que establece la normativa de Segunda División. Para poder participar en esta categoría es necesario tener una capacidad mínima de 6.000 espectadores, además de contar con césped natural y una adaptación del campo para las retransmisiones deportivas al más alto nivel que requiere la televisión. Actualmente, el estadio del Eldense tiene una capacidad para 4.036 espectadores, de esta forma, pasaría a contar con espacio para 18.000 personas.

Pascual Pérez, presidente del club de Elda, tiene entre manos un futuro campo que podría llevar al siguiente nivel al Nuevo Pepico Amat en un plazo de dos años. Al menos, para el inicio de la próxima temporada tan sólo tendrán que acondicionar el campo para los medias audiovisuales, por lo que tendrán que trabajar estas siete semanas para tener todo a punto ante la primera jornada liguera.

El proyecto tiene establecido la construcción de una zona hotelera y otra comercial, y un parking subterráneo para albergar 3.000 vehículos. Una iniciativa que pretende hacer un estadio multifuncional, y que además de ser el hogar del club azulgrana y albergar los encuentros, se utilizaría para realizar eventos de carácter cultural y actividades de ocio.