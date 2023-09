El Deportivo no quiere acostumbrarse a jugar los lunes. Le ha tocado tres veces en las primeras cinco jornadas, dos de ellas como local. «Nos gustan los domingos, pero si no se quejan los equipos de Primera, imagínate nosotros, que acabamos de llegar». A Fernando Estévez le trastoca su «plan de trabajo» tener que competir el primer día de la semana, pero asume que es lo que toca, «conocemos las reglas del juego, aunque no sea lo mejor para nosotros», reconoce.

Su equipo se enfrenta al Alcorcón (21:00 horas, LaLiga TV), «un recién llegado como nosotros que conserva una buena parte del bloque que lo consiguió y del cuerpo técnico, que ha hecho un muy buen trabajo», resalta el técnico azulgrana alabando la propuesta de Fran Fernández, que ha logrado devolver a los madrileños al fútbol profesional justo después de haber descendido a Primera RFEF. «Tenemos que mentalizarnos todos, los aficionados también, de la importancia que tiene este partido en nuestro estadio y cada punto que disputamos porque es una oportunidad de sumar, de acercarnos a los 50 que necesitamos para lograr el objetivo», recuerda el preparador andaluz, que ve muchas similitudes entre el Deportivo y su próximo rival en lo institucional y en lo estrictamente deportivo. «Acaban de subir, como nosotros, y están compitiendo muy bien a pesar de ello. Están haciendo las cosas bien y es un adversario muy complicado por eso. En esta categoría todo el mundo tiene una meta muy clara y pelea por ella con todo, eso convierte a cualquier club en una amenaza seria dentro o fuera de casa», insiste. Llegar a los 50 partidos llena de satisfacción a Estévez, que se siente muy implicado en el desarrollo de la entidad. «Este es un club familiar que ha crecido en todos los aspectos en el último año y me siento agradecido con todos por estar aquí y vivir lo que hemos vivido, por contribuir a que todo lo que estamos disfrutando pase gracias al esfuerzo de todos». Un desconocido en la fiesta de Estévez Para sacar adelante el encuentro ante el conjunto madrileño –que ha sumado 4 puntos en las cuatro primeras jornadas, dos menos que los alicantinos–, la clave será «mentalizarnos de la importancia del partido», sustancia el granadino, que en ese punto volvió a recabar el respaldo de la grada del Nuevo Pepico Amat. «Hago un llamamiento a la afición porque necesitaremos su apoyo. Cada punto es una oportunidad de sumar. Hay que tratar de sacar algo positivo todas las semanas y para eso el aliento de nuestra gente es fundamental», reclama. Al entrenador azulgrana le preocupan las acciones de a balón parado que puedan beneficiar al Alcorcón: «En situaciones de estrategia son muy buenos y hacen muy bien las transiciones». Desde la capital de España, Fran Fernández respeta al máximo al Deportivo: «Si llevan tanto tiempo invictos en su estadio (más de un año y medio) es porque hacen las cosas muy bien. Tenemos que entrar muy bien al partido porque ellos arrancan muy fuertes, se organizan muy bien en el centro del campo y tienen muy desarrollado, gracias a eso, el juego directo. El Eldense nos va exigir el máximo y debemos estar a la altura», anuncia el técnico del Alcorcón. «Conocemos bien a este equipo y estamos preparados para competir, pero sabemos quiénes somos y cuáles son nuestras limitaciones en esta categoría». Álex Martínez empieza a correr sin dolor El lateral zurdo del Eldense, fuera del equipo desde antes del final de la pasada campaña, entra en la fase definitiva de su rehabilitación tras someterse el pasado mes de abril a una intervención quirúrgica para recomponer el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, la misma con la que golpea y con la que el curso pasado anotó tres goles y dio otras tantas asistencias. El exherculano ya corre en la cinta sin sufrir molestias y sin dolor residual y confía en poder realizar parte de su readaptación con los compañeros tras cinco meses de ejercicios en solitario.