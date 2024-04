Fernando Estévez: «No voy a negar que ha sido una semana dura»

Las últimas tres derrotas y la acumulación de cinco jornadas sin ganar han sumido al Eldense en una mala racha de resultados y sensaciones que Fernando Estévez, su entrenador, reconoce, aunque avisa que la receta para salir de ella la tiene muy clara: trabajo y más trabajo.

«No voy a negar que ha sido una semana dura, aunque no tanto como puede parecer desde fuera», aseveró Estévez, de manera sincera. «A veces hay demasiada sensación de derrotismo y aunque somos conscientes de que no estamos en una buena racha, creo que competimos bien. Esta es la realidad de la categoría. La receta para salir es trabajo y más trabajo para tratar de acercanos a la versión que nos ha hecho más competitivos», agregó.

Ahondando sobre la mala dinámica del Deportivo, Estévez reconoció que la plantilla tiene muy clara la realidad que está viviendo y que ni mucho menos va a bajar los brazos: «Somos conscientes de estar en una dinámica a revertir y en eso nos hemos centrado durante la semana para preparar bien el partido».

«El problema es que siempre evaluamos en función del resultado», afirmó al ser cuestionado sobre si el momento presente es el peor de la temporada. «Las sensaciones en alguna salida no ha sido buena, pero en un contexto complicado, con bajas importantes. Cuando estábamos a cuatro puntos del «play-off» ya advertí que esto iba a ser largo y que el objetivo eran los 50 puntos. Yo no me he movido de ese mensaje», añadió el preparador azulgrana.

Estévez insistió en la importancia de confiar en los jugadores y agradeció los síntomas de unión que ha visto a lo largo de los últimos días por parte de la directiva, encabezada por Pascual Pérez. «No vale llorar y lamentarse mirando hacia atrás sino hacerlo hacia delante. De las cuatro últimas derrotas, tres han sido fuera en contexto complicado. Tenemos que competir al 100% porque si nos vamos del partido nos pasa lo que nos ocurrió en Eibar», dijo.

Sobre el Valladolid, rival del Eldense este fin de semana y uno de los claros candidatos al ascenso a Primera División, Estévez ofreció una breve y directa descripción: «Con muy poco son capaces de generar mucho, más aún con la incorporación de Negredo. Son un equipo con mucha pegada y que defiende bastante bien».

Bajas del Eldense en Valladolid

El andaluz también reconoció que su equipo puede aprovechar los nervios que se instalen en la grada del estadio José Zorrilla en caso de que el resultado no sea favorable para los locales. «Si quiere ascender, el Valladolid tiene que ganarnos, y si no lo hace la afición se puede impacientar, pero no voy a opinar sobre la situación que pueda vivir un compañero del gremio», reconoció.

Estévez confirmó que el Eldense únicamente tendrá dos bajas para el partido en tierras pucelanas: Álex Bernal por acumulación de amonestaciones y Álvaro Aceves, por contrato, ya que está cedido por el Valladolid. Además, el guardameta ha sufrido durante los últimos días algún percance físico que el técnico azulgrana espera que no vaya a más y que le permita estar disponible en la próxima jornada.

Estévez da indicaciones en el banquillo del Nuevo Pepico Amat / Matías Segarra

Por último, Estévez insistió en lo difícil que es Segunda División y puso el ejemplo del triunfo del Alcorcón ante el Racing o del merecimiento que hicieron en el partido de la primera vuelta contra el propio Valladolid, en el que un polémico gol anulado a Juanto les privó del empate: «Sabemos lo complicada que es esta categoría y que se llamen como se llamen los equipos, al final los méritos se hacen sobre el verde».