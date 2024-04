Regreso especial del Eldense y Sergio Ortuño a Pucela

El C.D. Eldense sigue con su hoja de ruta hacia la salvación en Segunda División en Valladolid el próximo sábado 13 de abril (18:30 horas). Los azulgranas afrontan el kilómetro 35 de 42 en la carrera de fondo por mantenerse un año más en el fútbol profesional, enfrente una plaza complicada como es la del conjunto vallisoletano.

Tan solo superado por el Burgos, el estadio José Zorrilla se alza como el segundo mejor estadio de la categoría en cuanto a resultados. Los blanquivioletas han logrado 37 de los 55 puntos que tienen en casa, con un balance de once victorias, cuatro empates y dos derrotas en lo que va de año. Únicamente Alcorcón en la jornada 3 (0-2) y Racing de Ferrol (0-1) en diciembre lograron llevarse los tres puntos en su visita a Valladolid en lo que va de temporada.

Juanto celebra un gol ante el Real Valladolid en el partido de ida que posteriormente sería anulado / Áxel Álvarez

Un escenario idílico para dar la sorpresa y salir de la mala dinámica que ha cogido el equipo dirigido por Fernando Estévez con cinco partidos consecutivos sin ganar y tres derrotas seguidas. Los de Elda buscarán resarcirse como ya han hecho en otras ocasiones este año y recuperar la sonrisa a costa de un rival que quiere seguir escalando posiciones para volver a Primera División un año después de su doloroso descenso.

Sorpresa en Pucela

La historia corre a favor de la escuadra alicantina, ya que únicamente ha visitado al Valladolid en una ocasión, fue en la temporada 1969-70 cuando el equipo militaba en Tercera División para medirse al conjunto pucelano en la 4ª ronda de la Copa del Generalísimo. Tras el 1-1 cosechado en tierras eldenses, el Valladolid llegaba como favorito al jugar en el Viejo José Zorrilla y siendo un rival de mayor categoría.

Finalmente fue el Eldense el que pasó la eliminatoria al ganar 1-2 gracias a los goles de Vicente Botella y Joaquín Sanjuán en la segunda mitad. Una temporada para olvidar en tierras vallisoletanas, que terminó con el descenso de Segunda División tras encadenar siete derrotas en las últimas siete jornadas.

Ahora se ven las caras por primera vez en la categoría de plata del fútbol español con el final del campeonato cada vez más cerca y las urgencias cada vez mayores. En el partido de ida fue el Valladolid el que se llevó el gato al agua gracias al gol de Sylla en la primera parte y el polémico gol anulado a Juanto Ortuño en la segunda mitad.

Un regreso especial

Un partido diferente para varios futbolistas de la plantilla, como es el caso de Marc Mateu, que precisamente en el José Zorrilla se quedó a las puertas del ascenso a Primera División durante su etapa en el Numancia. Caso diferente es el de Sergio Ortuño, que se enfrenta al equipo donde estuvo hasta el curso anterior en propiedad.

El futbolista nacido en Elda ha hablado en rueda de prensa sobre ese asunto: “Partido especial, estuve seis meses, pero fue un club que en su momento apostó por mí. Muy profesional y una ciudad y afición que no conocía y me sorprendieron para bien. Tuve la suerte de jugar con el filial y es un campo espectacular, partido especial e intentaremos ganarles porque es lo que queremos”.

“La presión la tienen los equipos que están en descenso” Sergio Ortuño — Futbolista del Eldense

En ese sentido, el jugador ha reconocido que el equipo está con ese sentimiento de malestar por los últimos resultados cosechados, pero remarcando que van a seguir peleando: “Estamos puliendo detalles y toca seguir luchando como siempre hemos hecho. Nunca hemos bajado los brazos y estoy seguro de que volveremos a la senda de sumar”.

“Lo fundamental es corregir lo que nos está penalizando, entramos bien a los partidos, pero nos está faltando acierto arriba. Estamos encajando demasiados goles, algo que nos penalizó al principio de temporada y corregiremos”, ha añadido el mediocentro sobre la racha por la que pasa el equipo.

A nivel personal ha reconocido que está centrado en lo que dicen sus entrenadores y los que saben de fútbol, pero también es autocrítico y consciente de que hay margen de mejora: “Cuando no llegan los resultados es porque no estamos haciendo las cosas bien. Hay momentos en los que siempre cuesta un poco más pero me encuentro bien físicamente, la dinámica responde a aspectos futbolísticos y no hay que perder el norte porque llegará nuestra mejor version”.

Con respecto al rival que tendrán enfrente el sábado, Ortuño ha recalcado que es uno de los equipos más potentes del campeonato: “No se habla tanto de ellos, pero llevan todo el año en play-off. Son un claro candidato al ascenso, mantienen jugadores del año pasado en Primera y vamos a tener que estar concentrados para plantarles cara”.

Por último, el futbolista ha mencionado que tan sólo están centrados en el partido del domingo y no miran más allá: “De los partidos de Albacete y Alcorcón no se ha hablado, se puede ganar en cualquier campo y salimos siempre a por los tres puntos, solo estamos centrados en hacer un buen partido en Valladolid y traer un resultado positivo”.