La gota que colmó el vaso en Valladolid

Todavía duele a la parroquia eldense la imagen del colegiado navarro Galech Apezteguía anulando el gol de David Timor al comienzo de la segunda mitad en Valladolid, lo que era el 0-1. Un gol que ha traído repercusión a nivel nacional por el mal uso del VAR, que en la primera parte desapareció para pedirle al colegiado que viera una mano clamorosa de Sergio Escudero dentro del área.

Muchos aficionados se preguntan durante estos días si esa acción en lugar de haber sido a favor del Eldense hubiese favorecido a los locales, ante 18.000 personas, con el enfado que acarrea la afición con su club y donde cuesta más llevarse el silbato a la boca para ponerse en contra. Una acción que decantó el partido y dio vida a los vallisoletanos para llevarse los tres puntos en el tramo final.

Jugadores del Eldense persiguen al árbitro antes de anular el gol en Valladolid / M.Santos / LOF

Mateu Lahoz, árbitro retirado y con gran experiencia en el fútbol español, reconocía en el programa ‘Tiempo de Juego’ que “reglamentariamente el gol del Eldense no se puede anular”: “No son jugadas grises, el reglamento habla de interferencia clara al adversario, ¿cómo es posible que dos árbitros y un operador se pasen tres minutos viendo la misma imagen para dilucidar si esa evidencia es clara? Si estás tres minutos es que no es clara. Si empezamos a anular los goles el tenderete se nos cae”, comentó el ex colegiado.

Con mucha clase y tal y cómo lleva haciendo desde que llegó, el técnico del Eldense, Fernando Estévez, se mordió la lengua en rueda de prensa posterior al partido, alegando la falta de suerte que depende del azar, pero recordando que un gol similar no fue anulado en Miranda de Ebro. En ese partido Jonathan Gómez se encontraba también en fuera de juego posicional en el disparo de Carlos Martín, pero en esa ocasión el VAR no apreció gol antirreglamentario.

Imagen del 2-0 del Mirandés con un futbolista en 'fuera de juego posicional' / LaLiga Hypermotion

Ya ocurrió en la ida

Una temporada que está dejando actuaciones arbitrales impropias de profesionales, como los 12 minutos añadidos en Cornellá que sirvieron para que empatara el Espanyol, el dudoso penalti sobre Ángel en el choque contra el Tenerife tras no conceder uno idéntico un minuto antes sobre Soberón, el gol anulado a Juanto en el último suspiro contra el Racing de Santander o el que se le anuló al yeclano en el partido de ida ante los pucelanos.

Otra acción gris, que en directo el árbitro no consideró nada punible y que desde la sala VAR lo avisaron para ver una posible mano en el rebote de Juanto para hacer el gol. En ninguna toma se ve con claridad que el balón entre con la mano, y aún así el colegiado volvió a tomar el camino fácil favoreciendo al equipo grande.

Todo llega en un momento muy delicado de la temporada, con la distancia con el descenso cada vez más cerca y un punto logrado de los últimos 18. Los nervios y la tensión son cada vez mayores ante la proximidad del final del curso y si al mal desempeño del equipo en las últimas jornadas le sumas las polémicas decisiones arbitrales se antoja un panorama cada vez más incierto para los de Elda.

El próximo duelo ante el Albacete BP el domingo 21 (16:15 hrs.) se antoja como una segunda oportunidad de salir de la mala dinámica tras la derrota hace dos semanas contra el FC Andorra. Será una final en la que se vivirá un gran ambiente en la ciudad del calzado, con más de 1.000 aficionados manchegos, que viajarán conscientes de que una victoria en Elda los sacaría del descenso.