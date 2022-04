El calzado recupera en febrero por primera vez cifras de exportación de antes del covid

Le ha costado casi dos años enteros, pero, al final, el calzado, principal sector exportador de la provincia de Alicante, ha logrado situarse en febrero por primera vez en cifras muy similares a las de antes de la pandemia. Son, en concreto, 128 millones de euros los que las empresas han vendido al exterior, un baremo prácticamente idéntico al del mismo mes de 2020, fruto del paulatino incremento del consumo en el ámbito de la moda. Todo en un contexto, además, en el que las exportaciones del conjunto de la provincia han continuado al alza, aunque, eso sí, a la espera de que se concreten, con los datos de marzo, los efectos nocivos que haya podido tener el estallido de la guerra de Ucrania.

El efecto rebote registrado en la demanda tras los peores momentos de la pandemia de covid resultó clave para que la provincia cerrara 2021 con unas exportaciones de 6.216 millones de euros, un 16% más que antes de la llagada del virus, lo que supuso alcanzar la cifra más alta conocida hasta ese momento. Pues bien, tras un ligero bache registrado en enero, provocado por la inflación y los costes energéticos, las ventas al exterior han continuado en línea ascendente en este inicio de 2022, como lo demuestran los 581,2 millones de euros alcanzados en febrero, muy por encima de los 467,6 del mismo mes de 2021, y también significativamente por delante de los 507 millones de 2020, cuando todavía no había irrumpido la crisis sanitaria.

También en el acumulado, según los datos facilitados por la Dirección Provincial de Comercio, el crecimiento viene siendo sostenido, con 1.066 millones de euros entre enero y febrero de este año, frente a los 879 de 2021 y los 974 de 2020. Se da la circunstancia, además, que todos los sectores han ido mejorando resultados durante este periodo, salvo el mármol, los vehículos y el calzado, un hecho de suma importancia si se tiene en cuenta que esta última industria es precisamente la que más exporta de la provincia de Alicante.

Pues bien, tras una larga travesía en el desierto, al final el sector zapatero ha logrado recuperar cifras muy similares a las de antes de la pandemia. Ha sido este mes de febrero, con 128 millones de euros de ventas al exterior que lo aproximan, y mucho, a los 130 millones que logró hace dos años, y bastante por encima de los 100 obtenidos en 2021.

La presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), Marián Cano, destaca que la paulatina recuperación ha venido de la mano de un incremento del consumo. "Los sectores vinculados a la moda, como es el nuestro, sufrieron con especial virulencia los efectos de la crisis sanitaria, toda vez que las restricciones impuestas para controlar el virus propiciaron la suspensión de todo tipo de eventos sociales y la gente dejó de comprar", enfatiza. La situación, sin embargo, ha ido cambiando poco a poco, en una dinámica enfocada a alcanzar en este 2022 la plena recuperación.

Sin embargo, el sector no las tiene todas consigo. Según Cano, "hay demasiados elementos de incertidumbre en estos momentos, como son el encarecimiento de la energía y los materiales y, sobre todo, la guerra de Ucrania, que hasta que no se conozcan los datos del mes de marzo, no sabremos realmente cómo estará impactando en materia de comercio exterior. En el otro lado de la balanza se encuentra el turismo, que sí parece que está funcionando bien".

Justo lo mismo sucede con el resto de sectores, que no saben en estos momentos cuál será la repercusión del conflicto bélico en sus ventas. Mientras tanto, y volviendo a los datos del mes de febrero, sí que se puede destacar que las firmas agroalimentarias siguen tirando del carro, aunque con algunos altibajos. Así, las frutas y frutos secos han experimentado un pequeño descenso de ventas en relación a febrero de 2020, pasando de 46 millones a 45, mientras las legumbres y hortalizas mejoran cifras al pasar de 38 a 52 millones. También repuntan los plásticos, de 31 a 36 millones, así como el aluminio, que crece desde los 23 a los 28 millones. Suerte similar a la de la maquinaria, que pasa de 15 a 16 millones. Los vehículos, sin embargo, sufren un importante varapalo este mes, vinculado a la crisis de los componentes, toda vez que de los 45 millones de 2020, se han quedado en apenas 14.

En lo que respecta al destino de las exportaciones de la provincia de Alicante, hay que destacar que Francia continúa siendo el principal cliente, con 161 millones de euros en los dos primeros meses de este año. Se mantiene en segunda posición Alemania, con 122 millones, mientras que Italia aparece en el tercer escalón del ranking, con 118. A continuación, aparecen, por este orden, el Reino Unido, Portugal, Estados Unidos, Países Bajos, Polonia, Bélgica y Marruecos.