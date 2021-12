El sector agroalimentario, el plástico y el juguete llevan a la exportación a máximos históricos

Si hay algo que está empujando a la economía alicantina tras la dura embestida del covid son las exportaciones, que avanzan como un tiro. De hecho, la provincia, con 5.070 millones de euros vendidos en los primeros diez meses del año, registra en estos momentos máximos históricos en comercio exterior, un 13% más que antes de la pandemia, gracias sobre todo al tirón de los sectores agroalimentarios, el juguete y los plásticos. El calzado y el mármol, por contra, continúan mostrando cifras inferiores a las de 2019, si bien recortando las distancias de manera paulatina.

Los últimos datos publicados por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) evidencian la buena evolución que presentan las exportaciones de la provincia de Alicante, en una línea muy parecida a la del conjunto de España. Los 5.070 millones de euros alcanzados en los diez primeros meses del año suponen un incremento del 20% con relación al mismo periodo del ejercicio pasado, cuando irrumpió con toda su virulencia la crisis sanitaria, y lo que es más importante, un 13% más con respecto a 2019. Esta cifra, además, supone un máximo histórico, toda vez que el mayor registro que se había alcanzado hasta la fecha corresponde precisamente a hace dos años, cuando entre enero y octubre las ventas al extranjero se situaron en 4.536 millones.

El sector que está tirando con mayor fuerza es el agroalimentario. En concreto, las ventas al exterior de frutas y frutos secos en estos diez meses de 2021 han alcanzado los 479 millones de euros; las de legumbres y hortalizas los 354; y las de conservas de verdura y fruta los 214. La suma de los tres apartados alcanza los 1.048 millones de euros, frente a los 881 que se vendieron en 2019.

El juguete es otro de los sectores que está registrando una evolución positiva, toda vez que ha vendido al exterior 131 millones de euros, frente a los 121 de antes de la pandemia. De hecho, en consonancia con otra industria de la misma rama, como es la de los materiales plásticos y sus manufacturas, que ha exportado en el presente ejercicio 321 millones, cuando dos años antes se había quedado en 268. A estos hay que añadir el sector del aluminio, que también está creciendo, con 259 millones frente a 249.

Los únicos sectores de la provincia que todavía no han logrado recuperar las cifras de antes de la pandemia son el calzado y el mármol. No se trata de una cuestión menor, sobre todo si se tiene en cuenta que el primero de ellos es el que más exporta en la provincia de Alicante. Con todo, y pese a que los 945 millones vendidos entre enero y octubre aún no alcanzan los 1.035 de 2019, la diferencia se está recortando cada mes que pasa. Algo similar sucede con el mármol, que en estos momentos acumula unas ventas de 80 millones de euros, cuando en 2019 ascendían a 98 millones.

En lo que respecta al sector agroalimentario, Luis Gómez, de la comercializadora La Redonda, de Orihuela, destaca que la exportación ha venido funcionando bien incluso en el año de la irrupción de la pandemia. Según sus palabras, «dependemos de la forma en la que evolucionan las producciones de cada país, pero nuestras frutas y verduras cuentan con un amplio prestigio en los mercados europeos, como se está demostrando, sin ir más lejos, con la buena salida que están teniendo en estos momentos el brócoli o la alcachofa, además, con buenas cotizaciones».

En parecidos términos se expresa Pedro Valero, productor perteneciente a la cooperativa Cambayas, del Camp d’Elx, quien subraya que «hemos sido y seguimos siendo un sector esencial, lo que se ha puesto de manifiesto en las ventas al exterior. Lo único que pedimos es que no nos estrangulen con los precios del agua y las importaciones de terceros países que no compiten en igualdad de condiciones».

El juguete es otro de los sectores que tira con fuerza de la exportación. El presidente de la patronal nacional, José Antonio Pastor, lo justifica en que «las ventas en el extranjero no son tan estacionales como en España, y eso nos permite comercializar con un ritmo más sostenido a lo largo del año».

En el caso del calzado, la presidenta del sector, Marián Cano, ha insistido en más de una ocasión en que ha sido una de las industrias más castigadas a causa de las restricciones de índole social en el contexto de la crisis sanitaria, mientras que en el mármol, su principal representante, David Beltrá, subraya que también se está teniendo que hacer frente a la competencia de otros materiales y de colores distintos a los de las canteras de la provincia.

Destacar, por último, que Francia continúa siendo el principal destino de las exportaciones, seguida por Alemania, Italia, Portugal, el Reino Unido y EE UU.