La CEV le come terreno a Uepal: los agricultores y el transporte ingresan directamente en la patronal

El proyecto CEV como patronal autonómica nacía ahora hace cuatro años. Casi en paralelo, se ponía en marcha la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal), que pretendía ocupar el hueco que había dejado la ya entonces desaparecida Coepa y, con ello, cerrar aquí el paso a la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). Desde entonces, no han faltado los tiras y aflojas y los pulsos y contrapulsos entre una y otra parte, con algún que otro conato de incendio de por medio. Sin embargo, el modelo CEV no sólo ha logrado consolidarse en la provincia a lo largo de este tiempo, sino que sigue sumando asociados. Las últimas altas, de hecho, pasaron por el comité ejecutivo que la patronal celebró este lunes, solo tres días antes de la asamblea en la que saldrá reelegido Salvador Navarro como presidente sin ninguna oposición. Dos nuevos ingresos, los de la Federación Provincial de Transportes de Alicante (Fetrama) y Asaja Alicante-Jóvenes Agricultores, con los que la CEV le come terreno a Uepal.

Por un lado, estas altas son importantes por los sectores a los que representan desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo: el de los agricultores y ganaderos, y el del transporte, con el matiz, en este último caso, además, de que es el sector del que procede Salvador Navarro. Por otro lado, porque, al margen de que opten por la «doble militancia» y continúen en Uepal, tanto Fetrama como Asaja Alicante están entre las 26 asociaciones que en febrero de 2018 firmaron el acta fundacional de Uepal y, además, son de las organizaciones que, tradicionalmente, más resistencias habían mostrado a la CEV en la provincia. Por eso mismo, prácticamente desde el principio tanto Navarro como el presidente saliente de CEV Alicante, Perfecto Palacio, se habían fijado como uno de sus principales objetivos la entrada de ambas organizaciones, y ni siquiera renunciaron a ello cuando en 2019 Uepal se incorporó formalmente en la CEV. Entendían que era un paso más hacia la integración y, por tanto, hacia la unidad y la vertebración, precisamente en la provincia donde más resistencias había encontrado el proyecto de patronal autonómica. Tanto es así que la CEV había venido mediando en los últimos tiempos para que Asaja mantuviera algún encuentro con responsables del Ministerio para la Transición Ecológica por los recortes en los aportes del trasvase Tajo-Segura. A efectos prácticos, además, la incorporación de Fetrama y Asaja supone desactivar un poco más a Uepal frente a la CEV, que es la organización que, en estos momentos, está reconocida institucionalmente como patronal. Todo en un contexto en el que, además, Salvador Navarro no ha ocultado sus recelos. Hasta el extremo de que el domingo aseguraba en una entrevista a este periódico que sí, que las relaciones con Uepal se han «tranquilizado», pero subrayaba que «el presidente de Uepal tiene que ganarse la confianza del presidente de la CEV», y añadía que, «para mí, confianza es una palabra importante y hoy, en ocasiones, tengo dudas». Lanzaba, de este modo, una advertencia clara. Junto a Fetrama y Asaja Alicante, también entra en la confederación la consultoría ilicitana Gesem. Se eleva, pues, el número de asociados en la provincia a 51, con 31 asociaciones o federaciones, 18 empresas y dos miembros. También pasó por el comité ejecutivo el ingreso de Vodafone. Antonio Arias y Carlos Baño entran en la nueva junta directiva tras la asamblea electoral del jueves La CEV celebra este jueves la asamblea electoral que permitirá a Salvador Navarro repetir como máximo responsable de la patronal autonómica por cuatro años más, y que elevará al cargo de presidente de CEV Alicante al ilicitano Joaquín Pérez -al frente de Cedelco-, en sustitución de Perfecto Palacio, que anunció las pasadas Navidades que no optaría a la reelección. En el marco de ese cónclave, también se renovarán los órganos de dirección. En esta ocasión, y como principal novedad por lo que respecta a Alicante, destacan las incorporaciones del CEO de Vectalia, Antonio Arias, y del CEO de Tescoma y presidente de la federación del comercio Facpyme, Carlos Baño, quien hizo público en el mes de noviembre su intención de presentarse como candidato a presidente de la Cámara Comercio de Alicante frente al actual mandatario de la institución cameral, Juan Riera, en un proceso electoral que, aunque formalmente no está convocado, ya se las promete bastante tenso. En esta ocasión, y tras la reforma de los estatutos aprobada el pasado mes de diciembre, los candidatos a la presidencia de la CEV -en este caso, Navarro-, deben presentar una lista de vocales a la junta directiva, hasta un máximo de 100,a los que, posteriormente, se suman un máximo de otros 20 a propuesta de las vicepresidencias de la CEV, y donde Joaquín Pérez, como vicepresidente y presidente de la organización en Alicante, podrá dar otros nombres. En el caso concreto de la candidatura de Salvador Navarro, se incluyen hasta 29 representantes de Alicante, entre ellos, el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, o el de Fetrama, Juan José Hernández, que son las dos organizaciones que acaban de entrar directamente en la CEV, mientras que Uepal tendrá dos plazas, que serán para su presidente, Juan José Sellés, y para Sergio Gómez. También están presentes prácticamente todas las patronales de los principales sectores productivos de la provincia de Alicante, así como de las asociaciones territoriales.