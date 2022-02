Ante las constantes subidas del precio de la luz muchos son los clientes de la red eléctrica se preguntan qué electrodomésticos consumen más y cuándo es el momento idóneo para hacer uso de ellos.

La respuesta no escapa a la obviedad, y a pesar de que en algunos casos son horas "incómodas", la clave está en emplear los utensilios del hogar durante las franjas horarias en las que el coste es inferior (Horas Valle y Horas Llano), a no ser que la empresa que tienes contratada no haga distinciones horarias con respecto al precio de la luz. El consumo de kW al año varía en función del aparato, siendo el termo eléctrico el que más gasta anualmente (1.400kW).

En esta infografía le explicamos cuáles son los electrodomésticos que más kW/año consumen y cómo reducir la tarifa de la luz hasta 573 euros al año según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicado este verano.

Termo eléctrico nocturno

La utilidad del termo solo se precisa en el momento que vamos a hacer uso del agua caliente. Este utensilio del hogar arranca regularmente cuando nota que la temperatura del agua es inferior a la fijada, por ello carece de sentido su funcionamiento en instantes en los que ni siquiera se está en casa.

Al estar estipuladas las horas de madrugada como las de menor coste, una buena solución para el uso del termo podría ser un simple programador en el enchufe, con el que controlar a qué hora de la noche, preferiblemente de 00.00 a 8:00 al ser Horas Valle, se quiere poner en marcha. Durante este intervalo, según el estudio de la OCU el precio de la factura de la luz que constituye el uso del termo se puede reducir en 234 euros al año.

Si se necesita el agua caliente por las noches, puedes programar para que caliente durante algunas horas del Horario Llano. En este tramo el ahorro alcanza, según el informe, hasta los 166€/anuales siempre y cuando se haga uso del electrodoméstico durante sus franjas horarias.

Programar lavadora, secadora y lavavajillas

Dejar programados los electrodomésticos (quien los tenga) es una de las soluciones que mayor ahorro y menor esfuerzo suponen. Muchos de los modelos actuales incorporan la función de retrasar varias horas su funcionamiento. En el caso de que no posea esta funcionalidad se le puede añadir un reloj programador al enchufe.

Tanto en lavadora como secadora y lavavajillas el gasto de consumo es muy similar y en el caso de emplearlos durante las Horas Llano se podrían ahorrar, según el estudio, hasta 30€/anuales por cada uno de ellos. No obstante, habiéndolos programado para su uso nocturno durante las Horas Valle, la OCU añade que se pueden llegar a salvar hasta 130 euros al año entre los tres electrodomésticos.

(Sigue leyendo después de ver la infografía)

"Batch Cooking": cocina el domingo y come toda la semana

El Batch Cooking, es un nuevo método de cocina que consiste en preparar la comida de toda una semana, que se pueda congelar y no caduque pronto, durante un único día. El domingo, a pesar de estar pensado como día de descanso, resulta un muy buen día para elaborar el menú semanal. Cabe destacar que durante el fin de semana se mantienen las Horas Valle. Aplicando este método de planificación el precio de la factura de la luz derivada del horno y la cocina eléctrica se reducirá en 212,71 euros al año, según ha documentado la OCU.