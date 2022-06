El consejo de dirección del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) ha aprobado este miércoles la rescisión del contrato con Fundesem y, en paralelo, exigir la deuda pendiente, que, en estos momentos, asciende a 1,6 millones de euros, una decisión que implica que la escuela de negocios tendrá que abandonar la sede que ocupa actualmente, en la calle Deportitas Hermanos Torres, en Alicante. El conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, pone el acento en que "se ha hecho todo lo posible y lo imposible para no llegar a esta situación, pero al final ha habido que tomar la decisión".

Los problemas de pago arrancaron a partir del año 2011, pero no fue hasta 2019 cuando hubo un cambio en la dirección de la escuela de negocios, asumió las riendas el abogado Cayetano Sánchez Butrón, y se logró un acuerdo para refinanciar la deuda. El convenio que Fundesem firmó con el Ivace supuso rebajar de 150.000 euros más IVA a 95.000 euros más IVA el alquiler anual por las instalaciones, más un pago de otros 60.000 euros cada ejercicio para pagar la deuda histórica que arrastraba la escuela de negocios con el organismo autonómico. Sin embargo, las dificultades provocadas por la pandemia impidieron que se cumpliera y se registraron nuevos retrasos. Desde la conselleria aseguran que, por eso mismo, se les han dado dos años y medio de margen, sin que se haya hecho nada en este tiempo. Hasta el punto de que no sólo no se han abonado las cantidades adeudadas inicialmente, sino que se ha ido incrementando el volumen de la deuda.

En concreto, cuando se ratificó el acuerdo, la deuda se elevaba a 1.267.000 euros, cantidad que sigue pendiente de abonar en la actualidad, a lo que se suman otros gastos compartidos que tampoco se han pagado en este tiempo y que suman 385.181 euros, dejando el importe pendiente de abono hoy por hoy, según los datos que maneja el Ivace, en 1.657.471 euros.

Climent insiste en que "soy de la provincia de Alicante y siempre se ha tenido una sensibilidad especial y se ha hecho todo lo posible por que Fundesem saliera adelante. Hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos desde la legalidad, pero no nos han dejado otra opción, porque no han hecho nada". En este sentido, pide al empresariado que reflexione al respecto: "¿Dónde está el mundo empresarial?", cuestiona, ahondando, de este modo, en la escasa implicación que ha tenido a la hora de buscar una solución al problema en el que se encuentra Fundesem.

En este contexto, el equipo liderado por Cayetano Sánchez buscó un acuerdo con la Universidad Europea para que este centro privado impartiera en las instalaciones hasta cuatro grados universitarios relacionados con el mundo de la sanidad -como enfermería u odontología-, y además se realizaran másters conjuntos y la universidad reconociera también algunos de los que ya ofrece la escuela de negocios alicantina. Un plan con el que, en teoría, el centro podría aumentar alrededor de un 33% sus ingresos anuales, según las fuentes consultadas. En paralelo, se abordó la creación de una sociedad limitada para que asumiera la gestión de la actividad educativa y se sacó al mercado el 49% de su accionariado, con la intención de captar alrededor de medio millón de euros de fondos.

Respecto al acuerdo con la Universidad Europea, sin embargo, Climent asegura que nunca ha habido una propuesta oficial, que era una especie de contrato sobre otro contrato y que, sea como fuere, el Ivace, de haber recibido una propuesta formal, tendría que haber dado el visto bueno. Ahora bien, en Economía nunca se ha visto con buenos ojos, ya que, de un lado, supondría que entrara una empresa privada y consideran que sería una forma de hacerle la competencia a las universidades públicas valencianas.

La intención ahora es que los servicios jurídicos y técnicos evalúen si se saca un nuevo contrato a licitación o, directamente, hay una adjudicación directa para tratar de que se mantenga el uso del edificio como escuela de negocios. La Cámara de Comercio de Alicante, de hecho, ya está impartiendo cursos de formación allí, y su nuevo presidente, Carlos Baño, reivindicó el martes, en su toma de posesión la tarea que realizan allí para formar a jóvenes. El conseller se limitó a decir al respecto este miércoles que la institución cameral podría ser una de las opciones en esta nueva etapa, pero que hay que esperar a ver qué fórmula se busca.