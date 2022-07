¿Cree que la figura de Germán Bernácer está suficientemente reconocida?

Aún no, pero nosotros hemos conseguido darle relevancia y que ya sea más conocida. Hemos conseguido darle visibilidad, cuando vamos a foros empresariales o tributarios. Hemos impulsado investigaciones y publicaciones, y hemos conseguido que la Universidad de Alicante generara la Cátedra Germán Bernácer y que sus profesores ya lo enseñan en clase de forma más recurrente.

¿Qué lecciones de Bernácer podríamos extraer para aplicar a la situación actual?

Pues él hablaba de la economía social, y de que tiene que servir para toda la población. Viene a ser la economía moderna, la de redistribución de rentas que ahora está tan de moda y eso es básico.

Más allá de la figura de Bernácer, el foro nació para ser un espacio de intercambio de ideas y proyectar una imagen positiva de Alicante, ¿cree que la provincia tiene el reconocimiento que se merece en el resto de España o aún no nos tienen en cuenta?

No nos tienen en cuenta y por varios motivos. Entre, ellos, porque de alguna forma estamos subyugados al poder de València, como capital de la Comunidad Valenciana. Pero, lógicamente, una provincia que representa el quinto puesto a nivel del PIB nacional debería tener mucha más relevancia. Lo que intentamos desde el foro es que, cuando vamos a Madrid o traemos personajes de relevancia nacional o mundial, que sepan que somos la quinta provincia en PIB.

Más allá del tema de no ser capital de comunidad autónoma, ¿cuál cree que es el problema?

Pues no tenemos una asociación empresarial provincial que sepa que los empresarios alicantinos son de los más potentes, ahí tienes otro problema. Y, como decía, el poder está centralizado económica y políticamente en la ciudad de Valencia. Y luego no tenemos un lobby propio en Madrid que nos haga justicia de lo que significamos como provincia

¿Que tipo de lobby?

Pues, por ejemplo, cuando hicimos la exposición de Germán Bernácer en Madrid tuvimos que contactar con València para que el lobby que tiene el Consell allí nos ayudara y nos hicieron un hueco pero muy pequeño. Tuvimos que buscarnos todos los medios, no nos consiguieron ni la puerta del Casino para hacer allí un acto. Alicante no tiene fuerza en Madrid. Y podríamos hablar también a nivel político, que no apoya suficiente. Por ejemplo, ahí tiene el caso de Fundesem. Si nos damos cuenta de que Fundesem ha perdido el apoyo del Consell para continuar la formación de directivos y empresarios en la provincia, es otro inconveniente para que Alicante tenga un peso específico y al final va a ser el propio Consell el que controle el destino de la formación empresarial dentro de la provincia. No nos dejan autogestionarnos.

¿Cree que el Ivace debería buscar una negociación con Fundesem?

Debería buscar una negociación. Una cosa es que también debe exigir resultados, que no de pérdidas permanentemente, pero no dejarlo caer por no pagar el alquiler.

¿Cree que el actual equipo no está gestionando bien Fundesem?

No se le está ayudando a que se gestione bien. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que no se le esté apoyando económicamente y siempre tiene la espada de Damocles de la deuda. Pasa un poco como pasaba con el centro de oficios de Coepa. Con la excusa de que no se pagaba el centro de oficios... pues igual ha pasado con Fundesem. Como es mío me llevo el balón. Se deberían buscar soluciones, el Consell tiene medios. Hay que sentarse y hablarlo.

Cambiando de tema, ayer acabó la moratoria concursal, ¿espera un aluvión de quiebras?

Pues hay quien espera un aluvión de concursos para septiembre, pero yo creo que no va a ser así. No va a ser un escenario en el que caigan todos los concursos de golpe, sino que va a ser un goteo en función de la solvencia que tenga cada una de las empresas. Puede haber una presentación importante en septiembre por los concursos necesarios, pero las empresas intentarán aguantar.