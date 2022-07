El juzgado de Primera Instancia número 12 de Alicante ha eximido a un alicantino residente en la playa de San Juan de una deuda de casi 275.000 euros, que acumulaba al no poder hacer frente a la hipoteca tras su divorcio. El juez ha considerado que el deudor cumplía con los requisitos establecidos en la denominada Ley de Segunda Oportunidad para aplicar el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho, que permite a los particulares cancelar sus deudas cuando demuestran que no ha habido mala fe y que no tienen medios para pagar los importes que deben de una forma razonable.

