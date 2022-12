No lo has barajado nunca y quizá no sepas ni de qué trata, sin embargo puede convertirse en la llave que te abra la puerta del empleo en este 2023. Bueno… No solo “puede”, podemos decir que es mucho más probable que eso, pues, nada más terminar el curso, el 80% de quienes lo hacen encuentran trabajo en una empresa.

Antes de conocer mejor de qué estamos hablando, todavía queda otra noticia que es importante que sepas: el curso es gratis, se imparte en Alicante y no necesitas experiencia previa para hacerlo. Ya tienes todos los ingredientes que hacen falta para tomar decisiones, tanto si te encuentras en una situación de desempleo como si buscas un empleo nuevo. Solo te falta saber algo: ¿de qué formación hablamos? Curso gratis en Alicante en 2023 Como hemos dicho, quizá no lo hayas barajado nunca y te pille de sorpresa. Pero podría ser el momento de plantearse un “¿y por qué no?” En el curso oficial de Soldadura que imparte la Federación de Empresarios del Metal de Alicante (FEMPA) te formarás durante seis meses en una profesión con una altísima demanda laboral. Si de pronto te ha seducido la idea o te estás haciendo preguntas como “¿de qué podría trabajar si estudio soldadura?”, “¿cuál sería mi sueldo?” o “¿realmente se encuentra trabajo tan fácil?, tienes dos opciones: continuar leyendo esta noticia o solicitar más información con tan solo un par de clicks. En solo seis meses, arrancando el 9 de enero y acabando en junio, tendrás la formación oficial necesaria para desempeñar una multitud de puestos. Y, si este curso no te convence, tienes muchos otros cursos gratis en Alicante que arrancan en esta misma fecha. Los 14 cursos gratis de Alicante que te darán trabajo este 2023 Trabaja como especialista en soldadura MIG/MAG Este curso, que se llama Soldadura Oxigás y Soldadura MIG/MAG te permitirá trabajar en todos estos puestos de trabajo. Visualízalo porque el 80% de quienes lo acaban en FEMPA encuentran uno de estos puestos al acabar: Soldador de oxigas (oxiacetilénica).

Soldador por MIG-MAG.

Oxicortador a mano.

Cortador de metales por plasma a mano.

Operador de proyección térmica.

Soldador de estructuras metálicas ligeras.

Soldador aluminotérmico. Es posible que estés pensando en qué consiste cada uno de estos empleos. Es muy normal, sobre todo si no estás familiarizado con el sector. Así que tranquilo, no te preocupes porque, si decides lanzarte a esta formación, enseguida aterrizarás todos estos conceptos. Tampoco creas que se trata de un curso en el que pasarás todo el tiempo sentado junto a un libro. Nada de eso. Para aprender este oficio es necesario palpar la realidad, por lo que la formación que imparte FEMPA incluye una gran parte práctica en la que conocerás de cerca, y paso a paso, todos los entresijos. Este es el salario como soldador MIG/MAG No nos vamos a engañar, este es un punto totalmente decisivo. Si bien es importante que nos guste el trabajo que hacemos, que esté bien retribuido es, si no más, por lo menos igual de relevante. Según las últimas ofertas de trabajo publicadas en Infojobs, los salarios brutos, para este año 2023, oscilan entre los 20.000€ y los 28.000€ brutos anuales. Es decir, entre, aproximadamente, los 1.600€ y los 2.300€ brutos al mes. Lograr hacerte con uno de estos trabajos tras la formación es una realidad. Como hemos dicho, lo consiguen el 80% de los alumnos de FEMPA. La historia de Javi, que se matriculó en otra de las posibilidades que ofrece la escuela, es tan solo una de tantas: Requisitos para apuntarse a los cursos gratuitos Para poder acceder a estos cursos gratuitos en la Federación de Empresarios del Metal de Alicante (FEMPA), financiados por Labora, el servicio de empleo y formación de la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Educación, es necesario que tengas el requisito académico de acceso (ESO, FPI, 2º BUP...) y cumplas al menos una de estas dos condiciones: Estar en situación de desempleo y estar inscrito en el SERVEF.

Estar ocupado. Consulta más información, así como condiciones y requisitos, en la web oficial de FEMPA, donde se imparten todas estas formaciones. Localización: Más información: Teléfono: 965 150 300

Mail: fempa@fempa.es