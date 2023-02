La Fundación Baleària y la Fundación de la Comunitat Valenciana ELLIS Alicante (ELLIS Alicante) han sellado este miércoles un convenio de colaboración con el objetivo de trabajar conjuntamente en el fomento de la investigación de excelencia en Inteligencia Artificial. El acuerdo lo han firmado Ricard Pérez, presidente de la Fundación Baleària, y Nuria Oliver, directora de ELLIS Alicante.

El acuerdo firmado impulsará la atracción y formación del talento joven investigador en Inteligencia Artificial, el uso ético y sostenible de esta tecnología y la difusión del conocimiento científico-tecnológico. El apoyo al talento joven de excelencia se articulará a través del programa de doctorado ELLIS que identifica a las mentes más brillantes de todo el mundo para atraerlas a realizar su doctorado en Europa y, en el caso de ELLIS Alicante, a Alicante.

Ricard Pérez, presidente de la Fundación Baleària, valora muy positivamente este acuerdo por el extraordinario potencial de la Inteligencia Artificial para afrontar los grandes retos del siglo XIX y que pueden ayudar a mejorar el servicio que ofrece la naviera a sus clientes. "Para Baleària, la digitalización es uno de los ejes estratégicos transversal en todos los departamentos de la compañía, y estamos contentos de aliarnos con una entidad que contribuye a posicionar a la Comunidad Valenciana como región líder en IA", ha señalado Pérez.

Nuria Oliver ha expresado su agradecimiento por el apoyo que recibe la fundación al desarrollo de su labor de investigación de vanguardia. La doctora Oliver afirma que "ELLIS Alicante es una iniciativa singular al investigar la intersección entre la Inteligencia Artificial y las personas, con el objetivo de que la Inteligencia Artificial tenga impacto social positivo. La Fundación Baleària se une hoy a nuestra misión de garantizar que el desarrollo de la IA sea ético y responsable, poniendo siempre a las personas en el centro. No debemos olvidar que no todo desarrollo tecnológico conlleva un progreso. En ELLIS Alicante trabajamos para contribuir a que los avances tecnológicos representen un progreso, entendido como una mejora de la calidad de vida de las personas –todas, no solo algunas, el resto de seres vivos del planeta y el planeta en sí mismo".