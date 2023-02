En el último momento. Así ha sido la puesta en marcha este jueves por parte de la Conselleria de Economía de una nueva web de cita previa para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), a solo dos días de que se haga efectiva la primera parte de la reversión del servicio en la Comunidad Valenciana. Lo que podría interpretarse como una dejadez, sin embargo, ha sido justificado desde el departamento autonómico como una medida adoptada con adelanto, al no fiarse de que las concesionarias continuaran concertando horarios hasta el 30 de junio, como estaban obligadas. De hecho, ya son varias las que no están dando citas, a pesar de la orden emitida en su momento por el propio conseller, Rafa Climent. Las ITV de Redován y Orihuela, por otro lado, han firmado con el mismo departamento autonómico el acuerdo de alquiler que permitirá mantener el servicio en la Vega Baja.

Es este mismo viernes cuando prácticamente la mitad de las estaciones de la Comunidad Valenciana van a finalizar sus contratos para pasar a manos de la Sociedad Valenciana de ITV, compañía pública dependiente de la Conselleria de Economía que, a partir de ahora, se hará cargo de su gestión. Entre ellas se encuentran las unidades de Alcoy, Benidorm, Torrevieja, Villena, Redován y Orihuela. La otra mitad agotará la concesión el próximo día 3 de marzo, dentro de un paquete en el que se incluyen las de Alicante y Elche.

Pues bien, ha sido solo una jornada antes cuando la citada sociedad ha habilitado la nueva web de cita previa, forzada por la postura adoptada por diversas empresas concesionarias de no concertar horarios, bajo la justificación de que no pueden responsabilizarse de un servicio que ya no van a prestar ellas. Rafa Climent destaca que, pese a que el decreto las obligaba, «la realidad, vista la colaboración que hemos tenido en los últimos meses, es que no nos fiábamos de lo que pudieran hacer. De ahí que decidiéramos avanzarnos y habilitar este servicio, ante lo que pudiera acabar pasando».

Sin acciones legales

Climent, pese a este incumplimiento por parte de las empresas, descarta emprender acciones legales. Según sus palabras, «queremos una transición tranquila y sin conflictos, de manera que, si nos dejan las infraestructuras tal y como está estipulado, no vamos a acudir al ámbito judicial».

Por su parte, el gerente de la Sociedad Valenciana de ITV, Josep Antoni Albert, explica que la web está adaptada a todos los dispositivos móviles y disponible a través del enlace Sitval. Por medio de esta plataforma, los usuarios y usuarias de la Comunidad pueden seleccionar la estación de ITV que más les convenga y después rellenar un formulario con datos personales y del vehículo, y reservar día y hora (de lunes a sábado desde las 8 a las 19.30 horas) para realizar la inspección.

En una fase inicial, la nueva herramienta convivirá con las webs circuititv.com e itebasa.com, que continuarán estando operativas y prestando el servicio de cita previa hasta finales del próximo mes de marzo. A partir de esa fecha, la cita online estará disponible exclusivamente a través de Sitval. En la actualidad circuititv.com ofrece este servicio para las estaciones de Alcoy, Alzira, Gandia, Ondara, Ontinyent, Xàtiva y las unidades móviles de Teulada, Benissa, Ibi, Castalla, Cullera, Sueca, Alginet, Quesa y Xàbia. Por su parte, itebasa.com permite pedir cita en Redován, Villena y las unidades móviles para vehículos ligeros ubicadas en Novelda, Monóvar, Elda y Pinoso.

Albert subraya que «nos hemos marcado una hoja de ruta y este es un avance más con el que garantizamos a la ciudadanía la prestación de este servicio público en la Comunidad». El gerente, asimismo, ha anunciado que la mercantil cuenta con una nueva marca e imagen corporativa que permitirá a los usuarios identificar los servicios de ITV que presta la sociedad pública. Desarrollada por la agencia de diseño Gimeno Gràfic, está compuesta por el acrónimo Sitval con los colores azul y verde predominando.

La misma mercantil, por otro lado, firmaba este jueves con las concesionarias de Redován y Orihuela el acuerdo de alquiler que permitirá mantener el servicio tanto en estas dos estaciones como en las unidades móviles de Elda, Novelda y Pilar de la Horadada. Como estaba previsto, el arrendamiento de las instalaciones y los equipos es por un plazo de siete años, y el importe a abonar se calculará con base en el número de inspecciones que se realicen. Tras este pacto, y como sucede con el resto de estaciones, la Generalitat asumirá la gestión y a los trabajadores.