Normalidad. Esa es la palabra que mejor define el funcionamiento de las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Alcoy, Benidorm, Torrevieja, Villena, Redován y Orihuela, que han estrenado la gestión pública tras la reversión impulsada por la Conselleria de Economía. El servicio se prestó este lunes sin incidencias y sin que tampoco se registrasen colas de vehículos, motivo por el que el Consell, que había espaciado las citas para prevenir problemas, haya decidido recuperar el ritmo habitual a lo largo de esta misma semana. El departamento autonómico, mientras tanto, está preparando la segunda y última fase de la reversión, que el próximo lunes afectará a las estaciones de Alicante y Elche.

Fue el pasado viernes cuando la mitad de las estaciones de la Comunidad finalizaron sus contratos para pasar a manos de la Sociedad Valenciana de ITV (Sitval), compañía pública que, a partir de ahora, se va a hacer cargo de su gestión. Así las cosas, y en lo que respecta a la provincia de Alicante, durante la jornada del sábado las estaciones de Alcoy, Benidorm, Torrevieja y Villena permanecieron cerradas para que técnicos del Instituto de Competitividad Empresarial (Ivace) se personaran en las mismas con el objetivo de comprobar que todo estuviese correcto. Tras este trámite, la gestión pública se estrenaba este lunes, con una operatividad enmarcada dentro de la normalidad.

En Redován y Orihuela, en cambio, la Conselleria de Economía ha procedido a alquilar las naves y los equipos, debido a que son propiedad de las hasta ahora concesionarias. En la misma situación se encuentran las unidades móviles de Elda, Novelda y Pilar de la Horadada, que también dependen de las mismas empresas. En estos casos, las estaciones no llegaron a cerrar el sábado, con lo que el servicio también se ha estado prestando sin problemas.

El presidente de Sitval, Josep Antoni Albert, subraya que la reversión se ha llevado a cabo sin incidencias y que, tras unas semanas de escasa o nula colaboración, «las empresas, al final, han cumplido en líneas generales, y, salvo alguna cuestión que tendremos que analizar, han dejado las instalaciones y el material como se les solicitaba». Albert, además, destaca que, a la vista de cómo se ha desarrollado el proceso, las citas, que para estas primeras jornadas se habían espaciado en previsión de que se produjeran problemas, volverán al ritmo habitual esta misma semana. «Si puede ser el mismo miércoles, mejor que el jueves», subraya el presidente de Sitval.

Mientras tanto, la sociedad trabaja en los preparativos para la segunda parte de la reversión, que afectará a las estaciones de Alicante y Elche. Los contratos finalizan este próximo viernes y, al igual que ha sucedido en la primera fase, permanecerán cerradas el sábado para estrenar la gestión pública el lunes 6 de marzo.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Entidades Concesionarias de ITV de la Comunidad Valenciana (Aecova), Ricardo Pérez, sí que ha denunciado que el traspaso a la conselleria de las estaciones de nueva construcción no se ha realizado de manera formal. Según sus palabras, «al contrario de lo que se dijo, no se personó nadie de la Administración para realizar la recepción ni patrimonializar las instalaciones, por lo que nos encontramos ahora mismo en una situación anómala». Este hecho ha propiciado que, en su caso concreto, como propietario de la estación de Villena, haya firmado un escrito de salvedad «para advertir de que no nos responsabilizamos de la estación, porque la gestión ya no es nuestra».

Josep Antoni Albert, sin embargo, destaca que la sociedad pública está cumpliendo con el protocolo, y que todos los flecos pendientes quedarán solucionados en las próximas semanas.