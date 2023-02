La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Asecova-ITV) ha presentado este lunes un escrito ante las consellerias de Economía Sostenible y Hacienda solicitando "instrucciones claras" y ajustadas a las particularidades de cada uno de las concesionarias sobre cómo habrá de llevarse a cabo la reversión del servicio prevista para dentro de pocas semanas.

El escrito, firmado por el presidente de la entidad, Ricardo Pérez, insiste en "la precipitación y falta de adecuada dirección de todo este proceso, circunstancias que ponen en peligro la adecuada prestación del servicio que, por otro lado, viene prestándose de forma impecable y eficiente por las concesionarias a las que represento, desde hace más de 25 años".

En este sentido, recuerda que el proceso de reversión "venía anunciado ya en el acuerdo del Gobierno del Botánic II y que, pese a haber dispuesto de varios años para preparar el fin de la concesión e informar a las concesionarias sobre los distintos trámites a llevar a cabo para una transición ordenada, no ha sido sino hasta escasos días antes de la finalización de la concesión que han comenzado las solicitudes de información y documentación". Para la asociación, lo que considera falta de previsión "no tiene precedentes y no resiste la más mínima comparación con otros procesos de reversión acometidos por el actual Gobierno autonómico como, por ejemplo, los relativos al ámbito sanitario".

El sector trasmite la "más absoluta disposición" de las concesionarias a proporcionar cuanta información y documentación sea necesaria, siempre y cuando dicha documentación e información pueda ser facilitada conforme a la normativa vigente", pero solicitan que por parte de la Administración "se tenga la debida consideración y comprenda que las prisas generadas por su falta de previsión no deben ser trasladadas a las concesionarias y menos bajo la amenaza de sanciones o acciones judiciales".

En el escrito, por otro lado, Ricardo Pérez advierte de que las concesionarias "se reservan el derecho a impugnar con todos los medios legales a su disposición cuantas actuaciones o decisiones se adopten por parte de la Administración a la que nos dirigimos y que sean consideradas contrarias a derecho como, por ejemplo, el requerimiento manifiestamente ilegal de que sean las concesionarias las que negocien y contraten con terceros la prestación de servicios a la recientemente creada empresa pública en un momento temporal en que, previsiblemente, ya no corresponderá la gestión a mis representadas".

Así, reclaman a las consellerias implicadas que comunique a las concesionarias, ya sea individualmente, ya sea a través de esta asociación, el procedimiento debidamente planificado, con el correspondiente cronograma y los requerimientos que deban ser atendidos por cada una de ellas.

Igualmente, manifiestan su disposición a convocar una mesa de trabajo "que permita organizar una transición ordenada evitando así que el procedimiento de reversión se convierte en un conjunto de requerimientos coactivos de dudosa legalidad".

Subrayan que el interés de todo ello no es otro que "asegurar la adecuada calidad del servicio hasta el mismo momento en que se produzca el cambio de gestión, tal y como han procurado desde hace más de 25 años. Dicho interés, como comprenderán, no es ni debe ser incompatible con la adecuada exigencia del respeto a la ley, a los procedimientos legamente establecidos y a los elementales principios de confianza legítima, buena fe y buena Administración", concluye el escrito.