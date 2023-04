Llorca Group, anteriormente Josep Llorca Construcciones, celebró el pasado 30 de marzo tres hitos: el primero fue el cambio de marca, una firma que no quiere perder identidad ni arraigo pero sí que pretende ser más dinámica y reflejar la trayectoria y el impulso que está cogiendo la compañía a nivel nacional.

Esta empresa empezó su andadura en 1971 en Orxeta, Alicante, de la mano de Salvador Llorca, padre del actual CEO, Josep S. Llorca Gomis, quien fundó una empresa de volumen medio que mantuvo siempre la misma plantilla con la obsesión por el «buen hacer», lo cual se le reconoció en el sector y que desde la entrada de la nueva dirección se ha mantenido como su hoja de ruta, lo que les ha llevado a duplicar facturación año tras año exceptuando 2021, cuando dicha compañía se resintió a causa del covid. En 2022 su cifra de negocio llegó a incrementarse un 283%.

Esta empresa, ubicada en Benidorm desde 2020 con un equipo joven y muy implicado, ha logrado ir expandiendo su negocio de una manera exponencial, en primer lugar en la Marina Alta, donde ya están consolidados y poco a poco está abriendo mercado en zonas donde la demanda de sus servicios en los que están especializados les requiere. Esta diferenciación recae sobre dos áreas: una, la planta hotelera, obra nueva y reforma integral, que les nace de la industria de Benidorm, algo que ha enseñado a la empresa a ser ambiciosa y a tener un enfoque diferente, puesto que es un sector que tiende a subcontratar empleo, al contrario de la apuesta de Llorca Group que cuenta con un equipo de más de 100 personas, lo que acorta los tiempos de ejecución. El segundo pilar, en el cual se asienta la compañía, es la construcción de exclusivas viviendas de lujo que le viene implantado de la trayectoria de la empresa en el cuidado por la calidad.

El segundo hito que se celebró fue la inauguración de sus instalaciones, contemporáneas y de espacio abierto en las que conviven todos los departamentos generando sinergias y una mayor fluidez en la comunicación interdepartamental.

El tercer hito a celebrar fueron los diez años del inicio de la gestión por parte de Josep S. Llorca Gomis y su equipo al frente de la misma, un equipo joven, valiente y profesional. Caso de estudio la implicación de su equipo y la fortaleza que supone cuando un equipo rema en la misma dirección.

Llorca Group apostó hace una década por la diferenciación a través de la optimización de la gestión del tiempo, ya que toda la compañía entiende que es el mayor activo del que dispone y la única forma de encontrar rentabilidad a un negocio tan maduro y en el que el foco principal es siempre el cliente y su satisfacción. La calidad, como bien dicen desde la compañía, «no es una diferenciación, es una exigencia de un perfil de cliente tan exigente».

Su CEO hizo mención especial y puso en valor a las personas que forman su equipo, que no quieren conformarse con una vida menor de la que podían llevar y que luchan por poner la empresa de forma notoria a nivel nacional.

A la presentación y lanzamiento de Llorca Group asistió una importante representación del tejido empresarial, social y político de toda la comarca, como Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio, y Toni Pérez, alcalde de Benidorm, quien aseguró que «este será un proyecto de palabra y por lo tanto de futuro», al tiempo que felicitó a todo el equipo que conforma la compañía por la apuesta de expansión.

La empresa lleva 50 años integrado en el sector de la construcción en sus diferentes ámbitos, a través de equipo global y multidisciplinario de más de 70 profesionales

El pasado jueves, 30 de marzo, se presentó la que es la nueva marca de su empresa constructora, Llorca Group, ¿a qué se debe este importante cambio?

En primer lugar creí importante este cambio ya que esta empresa debe estar por encima de los nombres propios, en segundo lugar estamos abriendo horizontes en diferentes puntos del territorio y hasta fonéticamente a veces cuesta expresarlo, y por último pretendíamos no perder arraigo pero sí proyectar crecimiento, y así lo refleja nuestra nueva imagen corporativa.

¿Cómo ha llegado su empresa, Llorca Group, a posicionarse en zonas que no son su influencia natural? Ya están en Ibiza, Madrid o Gerona.

Bueno, hemos ido a alguna de ellas de la mano de nuestros clientes, por ejemplo hicimos una obra para un fondo en Benidorm en tiempo récord y este mismo fondo nos ha llevado de la mano a Girona y al resto, como todo en la vida: con esfuerzo y tesón hemos ido abriendo puertas.

Siempre hemos buscado lugares con influencia de lo que sabemos hacer, que es la planta hotelera y las villas de lujo, de ahí que estemos presentes en Ibiza, Valencia, Marbella, etc.

En sus propias palabras, usted siempre se siente acompañado y rodeado por un gran equipo, ¿cómo ha conseguido contratar tanto talento?

Pues sí, es mi mayor éxito. Dicen que no es el más inteligente el que más sabe si no el que sabe rodearse de los mejores, y en eso le diré que soy afortunado, ya que no soy el mejor pero sí los tengo a mi lado. Creo que el éxito de la retención del talento es ofrecer proyección. En general estamos necesitados de creer y luchar por algo, y aquí se cree y se lucha.

También han celebrado el décimo aniversario desde que usted está en la dirección, ¿dónde ve a su empresa de aquí a diez años?

Particularmente soy muy fan de Luis Galindo y una de sus frases dice «nunca te conformes con una vida menor de que puedes llevar». El equipo de gente que conforma esta empresa es excepcional y no quiere conformarse con una vida menos. Vamos a luchar día a día por tratar de ser una empresa referente en nuestra especialización y el resto Dios dirá.