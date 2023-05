Julián López Milla: «Éste será el año de la solución definitiva del problema de los graneles en el puerto de Alicante»

El economista y ex secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Julián López Milla, cumple un año al frente de la entidad responsable de gestionar el puerto de Alicante. Un tiempo en el que el puerto ha cambiado su fisonomía, con la remodelación del paseo marítimo, pero también con el crecimiento de Distrito Digital o el renovado impulso a los cruceros. Además, si las próximas elecciones no lo impiden, López Milla será el presidente que vea solucionado el problema de las emisiones derivadas de las descargas de graneles, que tantas reclamaciones vecinales han provocado.

¿Qué balance realiza de este primer año?

Aunque parezca un tópico, el balance no puede ser más que positivo. Es verdad que llegué a la Autoridad Portuaria en unas circunstancias bastante tristes (tras la muerte de su antecesor, Juan Antonio Gisbert) y, bueno, la transición y las primeras semanas de mi llegada reflejaron un poco esas circunstancias. Pero llegué a un sitio en el que había muchos proyectos en marcha, que estaban además en una fase muy inicial y el gran reto ha sido tratar de abordar todos esos proyectos y llevarlos a buen puerto, valga la redundancia.

¿Tiene la sensación de que Alicante sigue viviendo de espaldas al puerto?

Creo que lo que ocurre es que la relación entre Alicante y el puerto ha sido siempre complicada. Es un puerto singular, que está metido dentro de la ciudad, como un barrio más. De hecho, una parte importante de la fachada marítima de la ciudad está en el dominio público portuario. Y, en realidad, existen como dos puertos. Uno más abierto, donde se desarrollan actividades que tienen un carácter más lúdico, más deportivo, donde hay grandes eventos en los que la ciudad interactúa. Y luego hay otra zona del puerto, que es la que está cerrada a la ciudad, donde se desarrollan actividades puramente de carácter económico y que una parte de la ciudadanía percibe como perjudiciales. Y es verdad que se han suscitado algunos problemas en el pasado, que estamos tratando de remediar, pero que han complicado esas relaciones. Tenemos que aspirar a que esas relaciones mejoren y que Alicante y el conjunto de la provincia se puedan aprovechar de su puerto, de la actividad económica que genera y de los espacios que ofrece.

¿Está satisfecho con el resultado de la remodelación del paseo y la zona de ocio? Ha habido críticas por la escasez de vegetación y de sombra...

El proyecto de remodelación lo diseñó Javier García Solera, que es un arquitecto de primer nivel. Es un proyecto que está hecho pensando en el puerto como una zona abierta y, por muchos esfuerzos que se quieran hacer, la posibilidad de definir zonas de sombra es limitada. También es cierto que, cuando se reabrió la plaza del puerto, todavía no estaban instaladas unas pérgolas que aportarán sombra y también ha influido el cambio de las palmeras. En fin, en una actuación como ésta siempre habrá críticas, pero me quedo con lo positivo, que es el enorme impacto que está teniendo en las redes sociales. Basta asomarse a cualquiera de ellas para ver cómo disfruta la gente de estas nuevas zonas abiertas y de paseo. Creo que hemos definido un espacio que va a ser emblemático para la ciudad.

Dentro de esta remodelación se incluyó la construcción de una isla artificial para un restaurante, que tuvo que paralizarse al detectarse problemas de asentamiento en uno de los pilotes, ¿se ha resuelto el problema?

Después de los análisis que han realizado las empresas de ingeniería que contratamos, ya se ha definido una solución, que va a consistir en reforzar el pilote que se asentó unos centímetros y reforzar también los que están cerca de él. Ahora se está definiendo un modificado desde el punto de vista técnico, que tendremos en dos o tres semanas, y a partir de ahí podremos definir los plazos y cómo vamos a acabar la infraestructura. La solución está bastante encajada.

Otro de los asuntos que más polémica ha causado en los últimos años ha sido el movimiento de graneles, por las nubes de polvo que genera. ¿Cuándo se resolverá definitivamente?

Yo creo que éste será el año de la resolución definitiva del problema. Mire, de los muelles que había en el puerto de Alicante en los que se movían graneles, hay uno, que es el muelle 11, en el que la actividad va a cambiar. Es donde se emplaza la nueva terminal de contenedores de JSV. En otro, que es el 15, no está permitida –no lo ha estado nunca- la manipulación de graneles pulverulentos y ahí se seguirán moviendo otro tipo de graneles que no generan emisiones, como son restos de poda o bloques de mármol. Y en el muelle 17 es donde está en marcha la nueva nave cerrada y automatizada de Eiffage, que ha tenido un problema con un asentamiento de las vías, pero que ya está funcionando al 75% de su capacidad y que, con ese grado de funcionamiento, ya es capaz de mover las cantidades de graneles que habitualmente se mueven en el Puerto de Alicante. Aún así, prevemos que en el segundo semestre ya esté al 100%.

Entonces, ¿puede asegurar que en el segundo semestre ya no se moverán graneles en el exterior?

Hay una cosa que es importante explicar, que no es cierto que se sigan produciendo emisiones porque la nave no funciona al 100%. El expediente sancionador que ahora mismo tiene abierto Eifagge por parte de la conselleria, que ya veremos en qué acaba, es por una descarga de graneles desde la nave a un barco. Porque, aunque los graneles se manipulen a cubierto, tienen que entrar y salir, y ahí es donde se pueden producir incidencias como las que en su día denunciaron los vecinos y que está siendo objeto de ese expediente. Puede haber incidencias en algún momento dado, por un fallo operativo que dura unos segundos. Pero, cuando eso ocurre, paramos la operativa y se subsana el fallo. Para eso tenemos un sistema de control a través de unas estaciones de medición que están conectadas a la red de la conselleria. Hasta ahora hemos estado midiendo las partículas PM10 y en tres de las estaciones ya podemos medir también las PM2,5 –y en la cuarta lo haremos pronto- para tener un mayor nivel de seguridad y de garantía.

Ustedes solicitaron licencia ambiental para esas emisiones, pero creo que ahora deben pasar esa responsabilidad a las empresas…

Efectivamente, esa es la idea. Mientras se construía la nave y se cambiaba la operativa se llegó a una especie de acuerdo entre las empresas, la Autoridad Portuaria y la conselleria, y se otorgó una autorización al puerto, que es un mecanismo muy inhabitual. Era una autorización temporal para poder mover graneles a cielo abierto estableciendo una serie de medidas paliativas como la delimitación de perímetros, la instalación de pantallas, humedecimiento de graneles, etcétera. Entendemos que, aunque la nave solo esté funcionamiento al 75%, la operativa portuaria en materia de movimiento de graneles ya ha cambiado. En el muelle 11, ya no se mueven graneles; en el 17, Eiffage ya tiene una autorización propia; en el 15 no se mueven graneles pulverulentos; y el único que quedaría es el muelle 13, donde la autorización vigente permite hacerlo, pero en cantidades limitadas y con determinadas medidas. En lo que queda de año se podrá seguir trabajando en ese muelle con la autorización temporal, pero a partir del 31 de diciembre se acabó y la empresa que quiera mover graneles tendrá que pedir su propia autorización. Es decir, que deberá decirle a los órganos ambientales qué tipo de mercancía va a descargar, qué cantidad y qué medidas va a adoptar para que la ciudad no se vea perjudicada por esa operativa. Nosotros asumiremos una función meramente de control, un supervisor más y la responsabilidad será de las empresas.

¿Cómo va la evolución del tráfico de mercancías?

Venimos de unos años peculiares, donde es difícil hacer comparaciones. El año pasado pensábamos que iba a ser un año peor como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, pero al final nos encontramos con que batimos récords, por ejemplo, en movimiento de contenedores. Este año ha empezado bastante bien y el movimiento general de mercancías ha crecido un 18% en los tres primeros meses. Han subido más los graneles y menos los contenedores, pero ahí somos muy optimistas, porque en la segunda mitad del año tendremos en funcionamiento la nueva terminal de JSV.

¿Qué va a suponer para el puerto la apertura de esa nueva terminal privada de contenedores de JSV, que se sumará a la de TMS?

Con esa terminal, JSV ha apostado por relocalizar en Alicante algunas actividades logísticas que ahora está haciendo en Barcelona, Miranda de Ebro y otros lugares. Por eso creemos que, cuando se ponga en marcha, va a suponer un incremento neto importante en el tráfico de mercancías. Y, además, TMS está diseñando estrategias para buscar nuevos tráficos y clientes.

La mayoría de exportadores alicantinos siguen apostando por València para sus envíos, ¿cree que eso cambiará algún día?

Puede cambiar, pero tampoco debemos generarnos falsas expectativas. Tenemos al lado a València, que es uno de los grandes puertos del Mediterráneo y que es escala de prácticamente todas las grandes empresas de transporte mundiales. Esto genera unas posibilidades de entrada y salida de mercancías que el puerto de Alicante no tiene. Ahora bien, también es cierto que en el puerto de Alicante podemos aspirar a la entrada de barcos de más calado que los actuales. Si ahora no lo hacen no es porque no puedan, es porque las empresas que toman sus decisiones logísticas deciden que no entren. Sin embargo, yo creo que la apuesta que va a hacer JSV por el puerto de Alicante, unida al esfuerzo que está haciendo TMS para buscar nuevos clientes, podría servir para que Alicante pueda introducirse, aunque sea parcialmente, en esas grandes rutas del transporte de mercancías.

En cualquier caso, un punto clave para el desarrollo de esta faceta es la conexión con el Corredor Mediterráneo, ¿será realidad algún día?

Estoy seguro de que la conexión con el Corredor Mediterráneo será realidad, no me cabe ninguna duda. Lo que ocurre es que las inversiones en el Corredor Mediterráneo se están retrasando mucho más de lo que a algunos nos gustaría. Son inversiones económicamente muy relevantes, muy complicadas y que requieren redactar proyectos muy complejos. Pero la impresión que tengo y el mensaje que me llevo siempre es que el Corredor Mediterráneo a su paso por la provincia de Alicante está absolutamente en marcha, será una realidad muy pronto.

Hablemos ahora de turismo, ¿cree que Alicante se ha asentado definitivamente como puerto de cruceros?

Sí. Uno de los grandes hitos del año 2022 en el puerto de Alicante es que, por fin, la terminal de cruceros tiene un gestor especializado potente, con una gran trayectoria y que opera escala mundial (Global Ports). Esta terminal de cruceros que, además, va a experimentar una renovación importante a lo largo de 2023, va a ser un polo de atracción importante. También creo que la apuesta que ya ha hecho alguna gran empresa de cruceros, como MSC, por utilizar Alicante como puerto base tiene futuro, no va a ser flor de un día. Y creo que la combinación de las dos cosas -empresas de cruceros interesadas por venir Alicante y una terminal de cruceros absolutamente renovada-, van a permitir crecer en este ámbito.

¿Qué previsiones tienen?.

El año pasado batimos el récord y para este año creemos lo superaremos. Las cifras que manejamos son las que ya se han dado –111 escalas y alrededor de 220.000 pasajeros-, pero sabemos que por parte de Global Ports se están haciendo esfuerzos para captar nuevos barcos y hay alguna empresa de las que ya operan en el puerto de Alicante que contempla tener más escalas. Además, el otro día estuve en València, en la toma de posesión del nuevo presidente, y parece ser que allí podría haber algunos problemas con los cruceros, porque hay agentes económicos, sociales y políticos que entienden que la ciudad ya recibe demasiados cruceros. Yo allí ofrecí Alicante como espacio para que lleguen todos los cruceros que sobren en el puerto de València, y eso también nos genera expectativas.

¿Cómo valora el papel que está jugando el puerto como nuevo foco de atracción de empresas innovadoras?

Pues, dentro del puerto de Alicante hay agentes económicos que son muy críticos con ese papel que estamos jugando como agente de atracción de actividades innovadoras y que consideran que los puertos se deben dedicar a lo de siempre. Yo creo que quienes piensan así tienen cierta miopía, porque, de hecho, Puertos del Estado tiene una línea de financiación específica para favorecer el establecimiento de este tipo de actividades. Además, en Alicante tenemos la inmensa fortuna de que la Generalitat ha hecho una apuesta excepcional por atraer actividad innovadora al puerto y creo que eso debería ser motivo absoluto de satisfacción. No entiendo que desde alguna empresa portuaria tradicional se critique. Sobre todo porque no restan a las actividades tradicionales, se suman a ellas y pueden servir para modernizarlas. El papel que debe jugar la autoridad portuaria es de tratar de conectar ese impulso a la innovación con las actividades tradicionales.

Como usted comentaba, ya hay dos sedes de Distrito Digital y también está Panoramis, ¿ven más posibilidades de crecimiento de este tipo de espacios en el puerto?

La Conselleria de Innovación nos ha pedido la cesión de las antiguas naves de Amaro para crear un hub tecnológico y también están interesados por más espacios en esta misma zona, como el área de las casas de Heliodoro Madroñal y otras naves que hay al lado, que están ahora en desuso o cuya concesión se acaba pronto. Hay espacio para crecer en este terreno.

¿Cree que es buena idea ubicar el Palacio de Congresos en el Puerto?

La Autoridad Portuaria de Alicante siempre va a apoyar las iniciativas que los agentes sociales y económicos consideren que son buenas para la ciudad. No nos corresponde a nosotros decir si es buena o mala idea. El encaje de la idea no es fácil, porque estamos hablando de un puerto que está en el centro de la ciudad, pero es posible y corresponde a las administraciones que van a definir el proyecto explicar cómo será. La Autoridad Portuaria siempre ha tenido una disposición total.

¿Cómo están las relaciones con el Ayuntamiento?

Son buenas. Me he reunido una vez con el alcalde de forma oficial y me lo encuentro con frecuencia y charlamos de cuestiones que tienen que ver con el puerto y con la ciudad, que al final es lo mismo. Y las relaciones son buenas, hay colaboración. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver esto con los cortes de tráfico para realizar las obras que está haciendo el Ayuntamiento en el paseo Mártires de la Libertad, la colaboración es absoluta. Ellos nos han planteado en varias ocasiones plazos muy diferentes para hacer esas obras y nosotros estamos siempre a su disposición para facilitar esas obras cuando haga falta.

¿Le preocupa el resultado de las próximas elecciones, sobre todo por lo que se refiere a su continuidad en el cargo?

Como presidente de la Autoridad Portuaria no me debo pronunciar acerca del resultado de las próximas elecciones, aunque evidentemente yo tenga unas preferencias muy claras. De todos modos, y por lo que se refiere a mi continuidad en el cargo, es lo de menos. Como sabe, he estado en muchos cargos de responsabilidad y, al final, uno se va igual que llega, que es por decisión de quién lo nombra. Esto es algo que no me preocupa.