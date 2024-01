El campo y los almacenes de fruta alicantinos recuperan actividad al relajarse el bloqueo francés

La situación continúa siendo complicada, pero el bloqueo y los ataques a los camiones españoles en Francia se relajaba este martes en las autovías, al concentrarse las protestas de los agricultores galos en los alrededores de París. Y eso ha traído como consecuencia una ligera recuperación de la actividad tanto en el campo como en los almacenes de frutas y hortalizas de la provincia de Alicante, con la finalidad de aprovechar este impasse para intentar dar salida a sus productos. El conflicto, con todo, también está afectando a la industria, siendo un ejemplo de ello los retrasos que sufren algunas empresas textiles a la hora de servir los pedidos a sus clientes europeos.

Las protestas en territorio francés habían puesto a la agricultura de la provincia contra las cuerdas, con la paralización de tareas de recolección de determinadas frutas y verduras, principalmente cítricos, y la ralentización de la actividad en los almacenes de las empresas exportadoras, donde cada vez se acumulaba una mayor cantidad de stock. La situación, sin embargo, cambia por días, y este martes ya se veían las cosas de diferente manera. Y es que la decisión de los sindicatos galos de concentrar sus movilizaciones en las inmediaciones de París concedía un pequeño respiro al sector.

Así lo señala el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, que a su vez es productor de cítricos en la Vega Baja. “La semana pasada -indica- cundió el pánico, lo que llevó a paralizar la recogida de las cosechas en algunas fincas. Este martes, sin embargo, ya nos han dicho que retomemos los trabajos, porque, aunque ni mucho menos se ha podido recuperar la normalidad, sí que se está exportando al haber quedado determinadas vías despejadas”.

Por su parte, Francisco Oliva, exportador del Camp d’Elx, asegura que el colapso continúa presente, aunque reconoce que la circulación de camiones está empezando a mejorar, incluidos los de la flota de su propia empresa. También en su almacén se llevan a cabo tareas de manipulación y envasado. “No tenemos la actividad habitual, pero sí que trabajamos a medio gas por si hay que atender pedidos”, enfatiza.

Sin embargo, no lanza las campanas al vuelo, porque, asevera, “la incertidumbre es enorme, dado que no sabemos qué van hacer los agricultores franceses de un día para otro”. Además, subraya, “las mercancías están llegando con al menos un día de retraso, con lo que nos encontramos con que algunos clientes no las aceptan, al tratarse de productos perecederos”.

El problema, con todo, no es exclusivo para el sector agrícola, pese a que sí que es el principal perjudicado. También la industria está sufriendo las secuelas de las protestas, debido al bloqueo que ha venido afectando a las principales autovías y carreteras francesas. El presidente de la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (Ateval), Pepe Serna, destaca que "algunos de los pedidos que se están enviando a diferentes mercados europeos están sufriendo retrasos, mientras que hay empresas que han optado por posponerlos". En el calzado todavía no se han detectado problemas, aunque desde el sector explican que acabarán llegando si persisten las protestas, teniendo en cuenta que Francia es uno de los principales clientes del sector.