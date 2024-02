«Queremos que en julio y agosto haya conciertos o eventos deportivos en IFA»

En poco más de dos meses al frente de la empresa pública Fira Alacant (antigua Institución Ferial Alicantina, IFA), Alejandro Morant ya ha puesto en marcha una auditoría de las cuentas y ha impulsado la renovación de las instalaciones que han dejado atrás una dura década de dificultades económicas. Sus planes para la entidad, que tiene 5,3 millones de presupuesto este año, pasan desde atraer nuevos eventos, hasta demandar un hotel y otros servicios para que la feria sea competitiva.

Somos una empresa de nueva creación, somos una empresa pública y estamos obligados a determinada legislación, como si fuéramos una Administración pública. Por tanto, nuestro primer reto va a ser este primer año adaptarnos a esta nueva situación implantando la plataforma electrónica, impulsar procesos de contratación pública, etcétera, etcétera. Este va a ser nuestro primer reto este año.

¿Cómo va a ser el calendario ferial de este ejercicio?

El calendario ferial se ha mantenido prácticamente como el de 2023. Ha habido un par de eventos nuevos, uno ha sido el Lux Munde, que fue la feria diocesana, funcionó muy bien y ya está en calendario para el 2025. Hemos consolidado el Salón del Manga, este año se llamará Japan Weekend. Hemos firmado un acuerdo para siete años, con lo cual garantiza unos ingresos extraordinarios para la institución. Este año vuelve Firamaco y dentro de esta exposición se va a generar, como novedad, una feria de vehículo industrial con el fin de que el año próximo haya un certamen exclusivamente de vehículos industriales. Ha tenido una fantástica acogida, hemos recibido más de diez marcas de furgones, furgonetas y camiones y por tanto, visto la demanda, en el año próximo generaremos este nuevo evento. Lo que esperamos es el resto de 2024 vivir del espacio de la zona ágora, un lugar de despachos, donde hay un pequeño salón de actos y demás. Ya estamos metiendo en calendario citas como el Go Global, que es un evento de internacionalización de las empresas de la Comunidad Valenciana y este año nos hemos vuelto a convocar por segundo año y está funcionando muy bien. Sobre todo vamos a tratar de potenciar la zona MIT, la zona Ágora, para que no dependamos exclusivamente de las ferias.

¿Hay intención de volver a albergar conciertos o festivales de música en el recinto ferial?

Julio y agosto para la institución son dos meses en los que apenas hay actividad ferial y, por tanto, una de las cuestiones que vamos a plantear va a ser la convocatoria y la creación de conciertos o eventos deportivos que puedan albergarse durante estos dos meses en el pabellón 2 principalmente. Para ello, hemos encargado un estudio acústico y estamos empezando a hablar con empresas que se dedican a producción y gestión de eventos, sobre todo, de grandes conciertos.

«La idea es que en 2025 la empresa pública dé beneficios y a ser posible muchos»

¿Se pondrá en marcha esa idea este verano?

Vamos justos, pero bueno ya estamos hablando con alguna productora. Yo creo que de todas maneras el 2024 es un año de transición. Acabamos de aterrizar, hay que tomar muchas medidas, tenemos que licitar muchos contratos, de limpieza, de seguridad, de azafatas, de suministros, de moquetas, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ser mediante una licitación y estamos en un proceso administrativo brutal y en ese proceso de redactar pliegos. Por eso digo que el 2024 va a ser de transición con la esperanza de que 2025 sea el año en el que recojamos los frutos de este año.

¿Cómo es la situación actual de Fira Alacant?¿Se ha encontrado con algún asunto por resolver?

La situación de las cuentas es fantástica porque se ha iniciado desde cero. La Generalitat Valenciana asumió la deuda que tenía la institución y por tanto arrancamos casi de cero. Pero todavía existe una diferencia entre ingresos y gastos que hay que tratar a lo largo de 2024 de subsanarlo. Para crecer necesitamos inversiones y la Generalitat Valenciana ha apostado por esto. Hemos presentado un proyecto de inversión sobre todo en sostenibilidad, de reducción de costes energéticos y de optimización de recursos y vamos a generar nuevas ferias que al final es el objetivo.

El director general de IFA, Alejandro Morant / Pilar Cortés

¿Cuáles son esos planes de inversión previstos?

Ya se ha iniciado con la renovación de todo el alumbrado interior de los pabellones, con una nueva tecnología reduciendo costes energéticos, pero, sobre todo, tenemos una ventaja competitiva. Tenemos 38.000 metros de cubierta y el futuro pasa por generar una planta fotovoltaica para generar un megavatio o dos megavatios, con lo cual reduciríamos mucho consumo energético y además podríamos obtener unos ingresos del canon de concesión del espacio público de la cubierta.

«He demandado tener un hotel y un restaurante en los terrenos anexos, nuestros clientes lo piden»

Ha dicho que hay una diferencia muy grande de ingresos y de gastos, ¿de qué cifras estamos hablando?

Las cifras están condicionadas por el covid, con lo cual yo no las considero reales. Estamos hablando de que la pandemia ha afectado a muchos eventos. Sobre todo, en los años 2020 y 2021 la situación fue bastante compleja, hubo mucha reducción de ingresos. Por tanto, estamos hablando de unos datos hipotéticos. Empezamos con un pequeño déficit, pero la idea es que en el 2025 esta empresa pública dé beneficios y a ser posible muchos.

¿Cuál es la previsión de beneficios?

Yo aspiro a que en 2025 podamos tener un superávit de en torno a 600.000 euros. Imagino que ya a partir de ahí, de próximos años, ir creciendo. La idea es seguir creciendo, evidentemente. Pero bueno, yo creo que lo importante es que una empresa pública no genere déficit, que sea sostenible por sí misma. Y yo creo que cualquier empresa pública que sea capaz de pagar sus gastos con sus propios ingresos ya es una descarga importante para un Gobierno, en este caso para la Generalitat Valenciana.

¿Y a cuánto ascienden los gastos de Fira Alacant?

Hay un gasto fijo aproximadamente de dos millones de euros, pero depende también de los propios expositores, ya que son ellos los que a veces te demandan más servicios, como por ejemplo, más seguridad, más limpieza. Entonces esos son unos gastos que no son directamente gastos de IFA, pero sí que pueden alterar estos gastos fijos de la institución. Por otra parte, dentro de la cuenta de resultados nos apareció desgraciadamente una plusvalía que no esperábamos de 200.000 euros. Ese gasto sobrevenido nos va a pesar como una losa en los resultados de este año.

¿Va a ser posible ampliar el equipo?

Acabamos de aprobar con los sindicatos la relación de puestos de trabajo, hemos aprobado la plantilla y sí que está previsto crecer algo en personal, sobre todo para adaptarnos a esta situación como Administración pública. Necesitamos un técnico en contratación, por tanto, es uno de los primeras puestos que vamos a convocar. Y precisamente para dinamizar las zonas que no son los pabellones y para tener unos ingresos extraordinario que no dependan exclusivamente de las ferias, se ha creado un puesto de especialista en congresos y eventos empresariales.

Hablando de ampliación, ¿Cómo están los trámites para urbanización de los terrenos de IFA-Fira Alacant donde está prevista la expansión de PLD Space?

Recientemente, he estado reunido con Fermín Crespo que es ahora el responsable de la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital para ver qué planificación hay. Poder crecer como recinto ferial es necesario y va vinculado a que haya un desarrollo urbanístico y que la urbanización se desarrolle, sino nuestro crecimiento está muy limitado. Parece ser que está muy avanzado el proyecto de urbanización, se están cerrando los nuevos costes de urbanización. Si todo va como nos indican a mitad del 2025 podríamos estar hablando de que se inicie las obras de urbanización. Con lo cual, la llegada de PLD Space también considero que es un fuerte revulsivo para esta zona, para la feria y que nos va a servir para dar un nuevo impulso.

El director general de Fira Alacant, IFA, Alejandro Morant / Pilar Cortés

¿Cuál va a ser la superficie definitiva de estos terrenos anexos?

Lo que es el proyecto de urbanización apenas ha cambiado. Ha cambiado porque yo presenté de forma verbal una propuesta de mejora porque perjudicaba a los accesos al recinto ferial. Ha sido atendida, pero básicamente es el mismo perímetro que había marcado, son 160.000 metros y ahora lo que se va a urbanizar básicamente son cerca de 90.000 que es la parte que queda casi por desarrollar y en su gran mayoría es donde se va a instalar la empresa PLD Space. También queda algún tramo o alguna parcela terciaria en la que yo he demandado que podamos tener algún servicio hotelero y gastronómico. Nuestros clientes demandan tener cerca ese hotel o ese restaurante para poder ubicarse y estar cerca del recinto ferial. La falta de estos servicios nos genera no ser tan competitivos, tenemos un déficit en servicios de transporte, tanto en autobús como en taxi y eso nos está generando no poder traer nuevos eventos porque son uno de los requisitos que muchos organizadores nos están pidiendo. Hay que ser realista, el crecimiento de IFA está limitado siempre y cuando no podamos mejorar esto.

En esta nueva etapa, ¿sigue estando presente la época en la que IFA estuvo al borde de la desaparición?

Yo esa parte la viví un poco de lejos siendo diputado de Fomento, pero realmente no siento esa tensión que hubo en aquel momento. Yo la me la han manifestado los propios trabajadores, pero bueno, creo que la situación actual, la situación jurídica que le garantiza quizás de alguna forma una continuidad como empresa pública, está generándoles incluso esa relajación que les permite ilusionarse y seguir trabajando con ganas. El pasado sirve para aprender, pero no está siendo una losa para el futuro.