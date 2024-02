Noche de tensión en el polígono La Granadina de San Isidro: el arrollamiento de un agricultor exacerba los ánimos

La tensión aumentó la pasada noche en el Polígono La Granadina de San Isidro. Grupos de agricultores volvieron a bloquear los accesos a esta zona industrial de la Vega Baja donde se encuentran las plataformas logísticas de Mercadona y de Aldi que suministran a buena parte del sureste peninsular.

Los agricultores y tractoristas se dispusieron en distintos puntos para tratar de evitar la llegada de camiones a las plataformas logísticas, incluso abrieron algunos de los vehículos para comprobar si transportaban frutas y hortalizas de fuera del país. No obstante, la mayoría de los camiones iban vacíos para cargar en el polígono.

El momento de mayor tensión se produjo cuando en una de las entradas a la zona industrial un grupo de agricultores paró a uno de los camiones, pero el camionero, según los testigos, no paró e hizo amago de seguir adelante, arrollando, supuestamente, a uno de los manifestantes, afortunadamente sin consecuencias graves.

El agricultor es atendido por otros manifestantes tras su arrollamiento. / Natalia de Gea

El conductor fue increpado por el resto de agricultores, lo que obligó a intervenir a los agentes de la Guardia Civil desplegados en la zona para controlar esta protesta, que no había sido comunicada a la Subdelegación del Gobierno.

Manifestantes increpan al conductor del camión que fue identificado por la Guardia Civil. / Natalia de Gea

Los manifestantes rodearon el camión y trataron de que el camionero bajara, increpándole tras lo ocurrido, lo que hizo intervenir a los agentes antidisturbios de la Guardia Civil que cargaron contra algunos de los manifestantes con sus porras, como se puede ver en los vídeos que están circulando por las redes sociales.

Los agentes se tuvieron que poner delante del vehículo protegidos con escudos para evitar que los manifestantes accedieran al camión, cuyo conductor se quedó en la cabina, y fue identificado por la Guardia Civil a la espera de que la persona supuestamente arrollada interpusiera denuncia, lo que según fuentes de la Subdelegación del Gobierno aún no se ha producido.

La persona supuestamente arrollada fue atendida por las personas que se encontraban allí concentradas y se quejaba de dolores en una pierna.

Un agricultor se pone delante de un camión para evitar que pase un camión al polígono La Granadina. / Natalia de Gea

Sin autorizar

La protesta, como las anteriores que han tenido como epicentro el polígono industrial de la Vega Baja, ha sido convocada a través de las redes sociales y al margen de las grandes organizaciones agrarias profesionales, AVA-Asaja, La Unió, COAG, UPA-PV y Asaja Alicante, que se están desmarcando de este tipo de actos.

Los manifestantes tenían anoche la intención de bloquear la autovía, pero finalmente cortaron la carretera que da acceso al polígono La Granadina. Los agricultores desalojaron la zona industrial pasada la 1.30 de la madrugada, tras el ultimátum que les dio la Guardia Civil.

La intención de los agricultores que están protagonizando estas protestas es visibilizar que las grandes cadenas de alimentación son las que están marcando los precios, que para el campo son muy bajos, denuncian.

Los antidisturbios se preparan anoche en La Granadina. / Natalia de Gea

Se desmarcan de las organizaciones agrarias

Estos manifestantes se organizan por redes sociales al margen de las asociaciones agrarias, a las que acusan de no estar haciendo lo suficiente. El pasado viernes, las asociaciones agrarias protagonizaron la única protesta en la provincia, en la Vega Baja, el Alto Vinalopó y El Comtat, esta sí autorizada por la Subdelegación del Gobierno que, no obstante, no permitió cortar las autovías A-7 y A-31, como estaba previsto. Más de 400 tractores participaron o en las tres marchas convocadas en la provincia de Alicante por las organizaciones agrarias ante la crisis del campo bajo el lema "Europa nos arruina y el Gobierno nos ignora. ¡Precios justos y rentabilidad para la producción ya!".

Protesta de agricultores del Alto y Medio Vinalopó en Villena el pasado viernes. / Áxel Álvare

Los agricultores reclaman soluciones a la falta de rentabilidad, a la sequía, a la falta de agua, a la entrada masiva de productos de terceros países sin los mismos requisitos que los nacionales y soluciones a los precios bajos, con una ley de la cadena que les permita no vender a pérdidas.

Sanciones

Los participantes en las protestas "espontáneas" de los últimos días en la Vega Baja, centralizándose en el polígono de La Granadina de San Isidro, están empezando a recibir las primeras sanciones por no comunicarlas a la Subdelegación del Gobierno.

Los manifestantes identificados están siendo sancionados con 1.200 euros por cada protesta. Algunos de los convocantes en redes sociales de algunas de las tractoradas y protestas denuncian que, incluso, les están llegando sanciones por organizar algunas en las que, aseguran, no fueron identificados por la Guardia Civil. "La gente esta caliente, tiene préstamos y van con todo, están desesperados por la situación que se vive en el campo, y a la que no se le pone solución", lamenta uno de los agricultores sancionados en declaraciones a INFORMACIÓN.

Tractorada por la Vega Baja. / Áxel Álvarez

De momento, aseguran estos agricultores, van a parar las concentraciones tras lo sucedido anoche en La Granadina, aunque hay grupos de tractoristas que no quieren dejar de protestar. "Están deslocalizando la producción, es nuestra ruina", zanja este agricultor.