Todo el mundo quiere ahora Bitcoin, pero escasea: su precio sigue subiendo

Bitcoin ha superado esta mañana los 59.000 euros mientras la demanda de ETFs desencadena un rally alcista. En el corazón de este subidón que está llevando la principal criptomoneda hacia un nuevo máximo histórico se encuentra un principio básico de economía: la oferta y la demanda.

El aumento en la demanda de la reina de las criptodivisas que resulta de los nuevos fondos cotizados en bolsa está superando ampliamente la cantidad de Bitcoin que los poseedores de largo plazo están dispuestos a vender. Eso es lo que encendió la mecha que ha prendido fuego al mercado de criptomonedas, con combustible agregado por traders persiguiendo el impulso al alza, cubriendo posiciones cortas y cargando apuestas apalancadas de que el movimiento alcista continuará.

Todo culminó en una sesión salvaje para el mercado de criptomonedas este miércoles, con Bitcoin subiendo hasta un 13% a 63.968 dólares —su primera vez por encima de los 60.000 dólares desde noviembre de 2021— antes de que redujera las ganancias debido a una oleada de tráfico que provocó interrupciones en las operaciones y mostró saldos de 0 dólares para los usuarios de Coinbase, el mayor intercambio de activos digitales de Estados Unidos.

Camino de su máximo histórico

El valor de Bitcoin, disparado / Art Rachen

Bitcoin ha aumentado aproximadamente un 40% este año, impulsado principalmente por el exitoso lanzamiento de los fondos cotizados en bolsa de Estados Unidos que poseen las monedas y que han atraído más de 6 mil millones de dólares desde que comenzaron a negociarse el 11 de enero. Bitcoin cotizaba por última vez a 60.000 dólares en noviembre de 2021, después de alcanzar un máximo histórico de casi 69.000 ese mismo mes.

"Es bastante loco", dijo Ryan Kim, jefe de derivados en la correduría de activos digitales FalconX. Una próxima reducción en el crecimiento de la oferta de Bitcoin, conocida como el halving, está añadiendo al sentimiento optimista.

Hasta ahora los halvings solían tener un impacto más significativo en los precios de Bitcoin ya que los mineros que ganaban recompensas por su trabajo de validación de bloques de transacciones controlaban grandes porciones de los nuevos tokens emitidos por la cadena de bloques. Pero el proceso en sí ahora probablemente tenga mucho menos influencia en Bitcoin, ya que la gran mayoría del token ya está minado.

Sin embargo, con el próximo halving en abril programado para reducir la oferta en medio de una oleada de demanda de ETFs, el apetito especulativo está ardiendo tanto por Bitcoin como por tokens y criptomonedas más pequeñas que van desde Ether hasta Dogecoin.

FOMO a espuertas y problemas en Coinbase por el alto tráfico

"Estamos empezando a ver un rally bastante claro de FOMO (el miedo a quedarse fuera de una gran oportunidad)", dijo Zaheer Ebtikar, fundador del fondo de criptomonedas Split Capital. "Cada vez más personas están convencidas de comprar". La volumen de operaciones de Bitcoin aumentó a más de 79 mil millones de dólares, o casi un 60% en las últimas 24 horas, según datos de CoinMarketCap.com.

A medida que la criptomoneda original subía más y más, Coinbase Global Inc. comenzó a experimentar lo que el CEO Brian Armstrong describió en la plataforma de redes sociales X como un "GRAN aumento de tráfico". El intercambio informó que algunos usuarios experimentaban errores al intentar comprar o vender y que algunos podrían ver un saldo de 0 dólares en sus cuentas. "Tus activos están seguros", dijo Coinbase en su sitio web, agregando más tarde que la actividad había comenzado a normalizarse.

El intenso rally tiene a Bitcoin en camino de su mayor ganancia mensual desde diciembre de 2020, cuando el token digital aumentó un 50% hasta alrededor de 9.600 dólares (aproximadamente 8.850 euros). Bitcoin ha más que triplicado su valor desde el comienzo del año pasado, recuperándose de una caída del 64% en 2022, en una notable recuperación de una serie de escándalos y quiebras de la industria de las criptomonedas que habían planteado dudas sobre la viabilidad de los activos digitales.

Los tokens digitales están aumentando incluso cuando los inversores han reducido sus expectativas de una política monetaria más flexible este año, como lo demuestra el aumento de los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos. Bitcoin ha superado a activos tradicionales como acciones y oro en 2024.

"Esta reversión es aún más impresionante a la luz de los bancos centrales señalando que tienen la intención de mantener las tasas altas por un tiempo más prolongado, erosionando la teoría de que el próximo ciclo alcista de las criptomonedas sería impulsado por la caída de las tasas de interés", dijo Michael Safai, cofundador de la firma de trading cuantitativo Dexterity Capital.

Las masivas entradas en los ETFs de Bitcoin han llevado a algunos observadores de la industria a advertir sobre una inminente escasez de oferta ya que las nuevas monedas de los mineros no pueden mantenerse al día con la demanda.

El 80% del Bitcoin en circulación no ha cambiado de manos en medio año

Alrededor del 80% de la oferta de Bitcoin no ha cambiado de manos en los últimos seis meses, lo que potencialmente podría exacerbar la escasez y aumentar la presión de precios al alza, han dicho los analistas. La cantidad disponible para compra en las plataformas de compraventa está en el nivel más bajo desde principios de 2018.

Los nueve nuevos ETFs de Bitcoin tienen más de 300.000 Bitcoin, o siete veces la cantidad de nuevas monedas minadas desde el 11 de enero. Después del halving, esperado a finales de abril, el número de nuevas monedas minadas diariamente disminuirá a 450 desde las 900 actualmente. Si esta demanda se mantiene constante, con la oferta de nuevas monedas cortada a la mitad, los defensores están prediciendo que el precio tiene margen para subir.

"Todo esto combinado crea un desequilibrio entre oferta y demanda", dijo Dan Slavin, fundador del fondo de cobertura de criptomonedas Chainview Capital. "Más demanda que oferta significa precio más alto, y con la volatilidad del precio de BTC, precio más alto no significa un 10%, significa mucho más".

Posible corrección brusca

La rapidez del rally tiene a algunos observadores advirtiendo de que deja a los inversores susceptibles a los ciclos de auge y caída que se han vuelto emblemáticos de las criptomonedas.

"Este movimiento ha sido muy brusco, el apalancamiento es muy alto en este momento, como lo sugieren las bases de derivados y las tasas de financiación, así que no me sorprendería una corrección brusca" de alrededor del 20% o más, dijo Jaime Baeza, fundador del fondo de cobertura de criptomonedas AnB Investments. "Sin embargo, no estaría apostando en contra de este rally mientras continúe moviéndose a este ritmo".