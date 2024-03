La huelga de las ITV deja vacías las estaciones de la provincia

Vacías. Así estaban este jueves las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la provincia durante la octava jornada de huelga convocada por los sindicatos para reclamar la equiparación salarial acordada con la Conselleria de Industria. Una situación que contrasta con las largas colas de días anteriores, en unas estaciones que se encuentran saturadas y con esperas de hasta dos meses para una cita previa.

El seguimiento de la octava jornada de huelga está siendo masivo en toda la provincia de Alicante, donde se iniciaron los paros todos los martes y jueves para reclamar la equiparación salarial en la empresa pública Sitval (Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos), con un 90% de estaciones en huelga. Así lo han confirmado los dos sindicatos convocantes, Comisiones Obreras y UGT, que hablan del 100% de seguimiento en nueve de las once estaciones de la provincia de Alicante (en Ondara y Alcoy no hubo protestas).

Sin embargo, los sindicatos cargan contra los servicios mínimos impuestos por la Dirección General de Trabajo, del 40%, que consideran "abusivos" y ambas formaciones sindicales los han impugnado.

Piquete informativo, este jueves, en una estación de ITV. / Información

En las estaciones se está atendiendo, prioritariamente, a los servicios públicos, como vehículos de emergencia, coches obligados a pasar una segunda revisión por fallos en la anterior y, también, usuarios con la ITV caducada. Además, muchos conductores han decidido anular su cita o no presentarse a la misma ante la convocatoria de huelga, y dejarla para otro día.

A quienes acuden a pasarla, sin que se les haya caducado la ITV, se les vuelve a dar otra cita, que en la mayoría de estaciones no es hasta bien entrado el mes de abril. Los servicios mínimos se están cumpliendo a rajatabla, según señalaron los sindicatos.

No ha habido incidencias, salvo que las puertas de la ITV de Novelda se han encontrado con los candados puestos esta mañana.

Taxis y conductores a Murcia

En estaciones como la de Alicante, hay más de 300 inspecciones de taxímetro en lista de espera, según confirmaron fuentes sindicales. Una situación caótica que se une a la de los conductores que ven que se les caduca la ITV sin conseguir una cita previa antes de esa fecha. "Cada día de huelga en la provincia se hacen un 84 % menos de inspecciones por el redactado de trabajo, y los días siguientes, pese a que se acumulan los vehículos, un 40 % menos que antes porque no se hacen refuerzos ni se cubren bajas", resalta Felipe Oyague, de UGT.

Por esta razón, las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos de la vecina Región de Murcia están viendo incrementada su actividad estas últimas semanas. Las más cercanas a la frontera con la provincia, como las de San Pedro del Pinatar, Santomera, Murcia y Yecla se están llenando de conductores alicantinos dada la facilidad para conseguir una cita rápida. "Hasta finales de abril no me daban cita en Alicante, y me fui la mañana del sábado a la ITV de Murcia que conseguí una cita el día anterior, y en hora y media había ido y vuelto con la inspección pasada", relata a este diario José Antonio, un conductor de Alicante.

Convocados a una reunión

El comité de huelga ha sido convocado por la empresa pública Sitval, el próximo lunes, a una reunión. "La empresa dice que sigue trabajando en una solución que no llega, y destacar el seguimiento masivo, el éxito de todas las huelgas en la provincia, esperamos que pronto se desatasque la situación", indica Pepe Cloquell, de CCOO.

Los piquetes informativos se han apostado a las puertas de las diferentes estaciones de la ITV. Las estaciones de Alicante y de Benidorm, las dos más saturadas, tuvieron una asistencia de vehículos muy inferior a la habitual. Empleados de Sitval han acudido a las puertas de las estaciones con pancartas, banderas y hasta con batucadas. También en Elche o en Torrevieja, entre otras estaciones, los empleados se concentraron a la entrada de la estación de ITV reclamando la mejora salarial, que afecta a unos 400 trabajadores en la provincia.

Estación ITV de Alicante. / Rubén Míguez

El conflicto

El origen del conflicto está en las diferencias salariales que se dan entre los trabajadores de Sitval, la sociedad pública que el año pasado asumió la gestión de las ITV al finalizar las concesiones privadas que las operaban hasta entonces. De esta forma, los empleados de las distintas concesionarias pasaron a formar parte de la misma empresa, aunque cada uno conservó el salario y las condiciones de la firma de la que procedían.

Tras las protestas de los trabajadores, los sindicatos ya consiguieron que en el mes de mayo los anteriores responsables del Consell aceptaran un acuerdo para equiparar todas las retribuciones. Sin embargo, tras las elecciones los nuevos responsables de la Generalitat consideraron que el acuerdo no podía aplicarse porque no se habían seguido los trámites necesarios, por lo que se negoció un nuevo pacto, que la actual responsable de la Conselleria de Innovación, Nuria Montes, firmó en noviembre.

Los empleados reclaman una equiparación salarial para evitar la discriminación que se está produciendo actualmente con una empresa pública que tiene a trabajadores con diferente sueldo e igual salario. El complemento que reclaman para los que cobran menos se sitúa entre los 400 y los 600 euros, incluso los de algunas ITV cobran 700 euros menos que otros en su mismo puesto en otras ciudades.

Concentración frente a la delegación de la Conselleria de Industria en la plaza Gabriel Miró de Alicante el pasado mes. / Héctor Fuentes

Sin embargo, la aplicación del acuerdo se ha topado con nuevas trabas por parte de la Conselleria de Hacienda, que reclama más documentación, lo que ha impedido que la equiparación salarial entre en vigor hasta la fecha.

Ambas partes, la Conselleria de Innovación e Industria y los sindicatos, están de acuerdo en la equiparación salarial, pero desde la empresa pública les han trasladado a los sindicatos CCOO y UGT que no se puede realizar hasta que no se complete la documentación que pide la Conselleria de Hacienda, como es la Relación de Puestos de Trabajo, algo que no está previsto que se pueda terminar a corto plazo. "Tenemos voluntad y el dinero, pero hasta que no nos autoricen, nada", señalaron días atrás fuentes de la Conselleria de Nuria Montes.

Los sindicatos, por su parte, advierten con ampliar los paros si antes de Semana Santa no se desbloquea la equiparación salarial.