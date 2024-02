Caos en la ITV de Alicante: colas de cuatro horas como mínimo y colapso en los accesos

Un caos. Es la sensación generalizada entre los conductores que este miércoles han acudido a algunas estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la provincia. Los mayores problemas se están registrando en la estación de Alicante, en el polígono industrial Pla de la Vallonga. Algunos vehículos se han dado cita allí desde las 5 de la madrugada para lograr un cotizado hueco para pasar la ITV, que en muchos de los casos está caducada. Así, han tenido que esperar hasta las 7.30 horas, que es cuando abre la estación, y todo hace indicar que hasta las 21 horas que cierre el trabajo va a ser continuo. De hecho, la media de espera se situaba esta mañana en cuatro horas como mínimo para los vehículos que no tenían cita previa.

Esta situación ha dejado colas que daban vuelta a la manzana, ya que en el interior de la estación, en el aparcamiento, los empleados solo dejaban entrar a 15 coches. El resto, así como camiones, autobuses y otros vehículos que no pueden entrar hasta que se despejara el aparcamiento interior, han formado colas larguísimas en las calles del polígono, sobre todo a primeras horas de la mañana.

Coches esperando su turno para pasar a la ITV de Alicante. / Rubén Míguez

La desesperación de algunos conductores era evidente y su enfado iba en aumento conforme pasaban las horas sin que pudieran pasar la inspección. "Hemos llegado a las 7 de la mañana y son las 11 y no sabemos cuándo podemos pasar, vemos que pasan de tres en tres en las líneas, por lo que esto va muy lento", se quejaba uno de los conductores.

Fuentes de la Conselleria de Industria achacan este colapso a la llegada masiva de vehículos que tenían que pasar la inspección durante la jornada de ayer martes que había huelga y se les ha trasladado la cita a este miércoles. Y aseguran que la situación se ha normalizado a mediodía, algo que desde los sindicatos niegan.

Los trabajadores de Sitval señalan que este colapso, no obstante, se debe a la falta de personal, ya que desde la entrada de la empresa pública no se hacen horas extras ni se refuerza el servicio, como se hacía cuando las estaciones las gestionaban empresas privadas. Los sindicatos también apuntan a estos mismos motivos y, además, aseguran que hay empleados de baja por la sobrecarga de trabajo.

Además, muchos conductores han acudido hoy para evitar las huelgas convocadas por los empleados los martes y los jueves.

Talleres

Muchos de los vehículos que esperaban conseguir un hueco son los que llevan los mecánicos y trabajadores de los talleres. Hasta medio centenar de coches de los talleres estaban esperando esta mañana el acceder a la ITV, aparcando "donde podemos" en las calles del polígono, cuyos accesos se han bloqueado en distintos momentos del día. "No vinimos ayer porque sabíamos que había huelga y hoy nos encontramos con esto", se quejaba otro conductor.

Empleados de talleres han mostrado su enfado por estar hasta cinco horas esperando pasar la ITV de los coches de los clientes. / Rubén Míguez

Los transportistas, además, se quejan de que llevan una semana intentando pasar la inspección "y nos dicen ven mañana y al día siguiente nos dicen lo mismo, y hoy que si a las 10, después que a las 11 y ya estamos hartos", critica Jose, un empleado de una empresa de transporte que, cansado de esta situación, hoy se ha plantado con su camión "y no me voy hasta que no me pasen". Algunos conductores han optado por marcharse y tratar de pasar la inspección en la Vega Baja, donde hay menos colapso, e, incluso, en la Región de Murcia.

Este problema, que se arrastra desde hace meses mientras las soluciones siguen sin llegar, está llevando a conductores y a talleres mecánicos a plantarse de noche para pasar la inspección. Acuden sin cita porque llevan semanas intentando concertarla por internet y aprovechan que a primera hora de la mañana todavía no se han formado las interminables colas de varias horas de espera que se producen a mediodía o por la tarde y que, incluso, hay jornadas que se salen del recinto.

Sin acuerdo

Los sindicatos y la empresa, Sitval, no han llegado este miércoles a un acuerdo en el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) por lo que la huelga se extenderá el próximo martes 27 de febrero a todas las estaciones de la Comunidad Valenciana.

Ambas partes están de acuerdo en la equiparación salarial, pero desde la empresa pública les han trasladado a los sindicatos CCOO y UGT que no se puede realizar hasta que no se complete la documentación que pide la Conselleria de Hacienda, como es la Relación de Puestos de Trabajo, algo que no está previsto que se pueda terminar a corto plazo.

Sin citas online

Conseguir una cita para pasar la obligatoria Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se ha convertido en una misión imposible en algunas localidades de la provincia donde hay una de las estaciones que gestiona la empresa pública Sitval (Sociedad Valenciana de ITV) tras la reversión llevada a cabo por la Generalitat el pasado año.

En la web habilitada para poder gestionar la cita previa (sitval.com) algunas de las estaciones de servicio de la provincia tienen agotados todos los horarios ya no solo de febrero, también de marzo y en la mayoría no se puede pedir aún una hora hasta abril.

Estaciones de la provincia como Alicante, Elche, Novelda y Ondara tienen agotados todos los horarios de cita previa hasta bien entrado abril, y en Alcoy o Benidorm no se encuentran hasta mayo, mientras que en la Vega Baja (Torrevieja, Redován y Pilar de la Horadada) y Villena se puede coger un hueco en marzo. "Llevo desde las 8 de la mañana, y esto es una vergüenza, no tiene ni pies ni cabeza porque ya veremos si nos las pasan", critica José María, uno de los conductores.

Vehículos esta mañana en Alicante. / Rubén Míguez

Los que sufren a diario este colapso son, principalmente, los mecánicos. Los talleres acuden sin cita a las estaciones de la provincia y tienes que esperar varias horas en los lineales que quedan habilitados para estos casos. "Llevamos algunos cuatro horas, somos autónomos y perdemos aquí toda la mañana en la ITV, llamas y te dan cita para abril, los que estamos pagando somos los talleres y los compra-venta, antes salían 25 o 30 coches en una hora y hasta 4 o 5, desde que lo ha cogido la Generalitat es un desastre", lamenta Manuel y Chencho, que llegan de dos talleres de la provincia a la estación ITV de Alicante. "Vengo de Benidorm, donde también la situación es caótica", denunciaba una empleada de un taller que tenía que pasar la ITV a un coche de un cliente.

Ante el Palau

Los trabajadores de las ITV de la provincia han llevado sus protestas este miércoles ante el Palau de la Generalitat en València. Los sindicatos se han concentrado con pancartas y pitadas al grito de "¡mismo trabajo, mismas condiciones!". Reclaman que los salarios de sus trabajadores se equiparen con los que cobran los del resto de la Comunidad Valenciana. Además de los paros los martes y jueves, los trabajadores también continúan con su calendario de concentraciones que ayer llevaron ante la sede de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo en la plaza de Gabriel Miró de Alicante, de la que depende Sitval, la empresa pública responsable de este servicio.

Protesta de las ITV frente al Palau de la Generalitat. / Daniel Tortajada

Desde la Conselleria de Industria dicen compartir la reivindicación laboral de equiparar el sueldo a todos los empleados de las ITV con el mismo puesto de trabajo, y que la llevarán a cabo, pero que no llegará hasta que se termine la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que la Conselleria de Hacienda obliga a tener. Una RPT que no estará lista a corto plazo. Fuentes de la Conselleria de Industria reconocen que no puede haber trabajadores en una empresa pública cobrando un 40% menos que otros con el mismo puesto de trabajo.

Protesta de las ITV frente al Palau de la Generalitat. / Daniel Tortajada

El conflicto

El origen del conflicto está en las diferencias salariales que se dan entre los trabajadores de Sitval, la sociedad pública que el año pasado asumió la gestión de las ITV al finalizar las concesiones privadas que las operaban hasta entonces. De esta forma, los empleados de las distintas concesionarias pasaron a formar parte de la misma empresa, aunque cada uno conservó el salario y las condiciones de la firma de la que procedían.

Tras las protestas de los trabajadores, los sindicatos ya consiguieron que en el mes de mayo los anteriores responsables del Consell aceptaran un acuerdo para equiparar todas las retribuciones. Sin embargo, tras las elecciones los nuevos responsables de la Generalitat consideraron que el acuerdo no podía aplicarse porque no se habían seguido los trámites necesarios, por lo que se negoció un nuevo pacto, que la actual responsable de la Conselleria de Innovación, Nuria Montes, firmó en noviembre.

Estación ITV de Alicante. / Rubén Míguez

Los empleados reclaman una equiparación salarial para evitar la discriminación que se está produciendo actualmente con una empresa pública que tiene a trabajadores con diferente sueldo e igual salario. El complemento que reclaman para los que cobran menos se sitúa entre los 400 y los 600 euros, incluso los de algunas ITV cobran 700 euros menos que otros en su mismo puesto en otras ciudades, sobre todo en el sur de la provincia.

Sin embargo, la aplicación del acuerdo se ha topado con nuevas trabas por parte de la Conselleria de Hacienda, que reclama más documentación, lo que ha impedido que la equiparación salarial entre en vigor hasta la fecha. Desde Innovación mantienen su compromiso, pero los sindicatos decidieron no esperar más y convocar la huelga.