Después de firmar a Fran Escribá como nuevo entrenador, el máximo accionista del Elche, Christian Bragarnik, está dispuesto a realizar el esfuerzo que no hizo en el mercado de invierno y reforzar la plantilla para intentar conseguir la permanencia.

El inversor argentino es consciente de que ha cometido errores en la planificación deportiva. Sabe que se ha equivocado no destituyendo antes a Jorge Almirón y ahora, con el tiempo en contra, quiere enmendar esos fallos intentando traer a algún futbolista que eleve el nivel de la plantilla en la segunda parte de la competición.

El club ilicitano dispone de dos fichas libres y de límite salarial suficiente, pero cuenta con el hándicap de que solo puede contratar jugadores que se encuentren en paro. Uno de ellos es el central argentino Ezequiel Garay, al que Bragarnik ya quiso fichar en verano, pero el defensa declinó la posibilidad porque quería recuperarse bien de la grave lesión de rodilla que sufrió a principio de febrero del año pasado cuando militaba en el Valencia. Acabó contrato con la entidad che y no renovó por discrepancias con Peter Lim.

Ahora ya está plenamente recuperado y en diciembre anunció que se encontraba preparado para volver a jugar. Ha recibido numerosas ofertas. Las últimas del Newell’s Old Boys de Argentina y de México. El Betis y Osasuna también preguntaron en el reciente mercado de invierno, incluso se llegó a comentar la posibilidad del FC Barcelona para sustituir a Pique, tras su lesión.

El central quiere continuar jugando en España. Su pareja es la modelo y estrella de Instagram Tamara Gorro y tiene fijada su residencia en València. Su hermano Benja también milita en el Unionista Salamanca, por lo que no contempla marcharse a un equipo extranjero.

Ezequiel Garay tiene 34 años y una amplia experiencia en el fútbol español, con cerca de 200 partidos. Ha militado en el Racing de Santander, Real Madrid y Valencia, además de en el Zenit de San Petersburgo de Rusia.

El central argentino está deseoso de volver a jugar, porque estar otra temporada más sin hacerlo puede ser el fin de su carrera. Bragarnik lo sabe y está tratando de convencerlo, porque el Elche sería una buena oportunidad. Estaría cerca de su casa en Valencia y tendría la posibilidad de volver a sentirse futbolista.

A pesar de estar un año sin jugar, Garay ha venido entrenando por su cuenta para recuperarse de la rodilla. Escribá, dentro de las pocas opciones que plantea el mercado, lo ve como una buena alternativa porque se trata de un defensa de nivel y con experiencia. El problema es su falta de ritmo de competición. Pero consideran que con un plan de trabajo específico, en dos o tres semanas entrenando a buen ritmo, podría estar preparado para ayudar al Elche en la recta final de la Liga.

El nuevo técnico franjiverde ya ha hablado con Bragarnik de la necesidad de reforzar el eje de la defensa. Diego González, Josema y Dani Calvo no están dando el nivel necesario para Primera División y el conjunto ilicitano está teniendo muchos problemas a la hora de defender. El único que está respondiendo es Gonzalo Verdú y no hay que olvidar que es un jugador que debuta en la máxima categoría.

Por ello, si Ezequiel Garay decide aceptar la propuesta del conjunto franjiverde y se pone en forma, podría formar una buena pareja con el jugador cartagenero.

El Elche no puede llegar a la nómina que el jugador argentino cobraba en el Valencia, que rondaba los cinco millones de euros, pero le plantea una cantidad baja, con una prima por la permanencia y, además, le daría la oportunidad de volverse a poner otra vez en el escaparate. El máximo accionista de la entidad franjiverde está realizando un último esfuerzo para tratar de convencerle.

Bojan y Piatti

La prioridad en estos momentos es reforzar la plantilla con un central. Pero no se descarta la llegada de un segundo futbolista en otra demarcación hasta completar las dos fichas libres que tiene el conjunto ilicitano.

El deseo es un centrocampista o, en su defecto, un mediapunta que pueda jugar por dentro y que ayude en la construcción del juego. En la mesa de Christian Bragarnik también hay dos opciones de jugadores en paro, como son el argentino Pablo Piatti y el exjugador del FC Barcelona, Bojan Krkic.

Piatti acaba de terminar contrato con el Toronto de la MSL y Bojan también estaba en la Liga de Estados Unidos en el Montreal. Ambos conocen perfectamente la liga española, pero no terminan de convencer porque se considera que no son futbolistas que puedan marcar diferencias en España, que su mejor momento ya ha pasado y que ocupan posiciones en las que hay suficientes jugadores en la plantilla. De todas formas, no están descartados. Escribá tendrá la última palabra.

La prioridad en estos momentos es reforzar la defensa y la opción de Ezequiel Garay es la principal favorita, tanto para el nuevo entrenador como para Christian Bragarnik.

El inversor argentino regresa a España para ponerse al frente del club

Christian Bragarnik tiene previsto regresar entre hoy y mañana a España. El máximo accionista de la entidad franjiverde se marchó a mediados de enero a Argentina para estar presente en la final de la Copa Sudamericana que Defensa y Justicia, club al que asesora deportivamente y al que está intentando llevar a Almirón, ganó tras vencer a Lanús. El inversor argentino se quedó en su país y no estuvo presente en el Martínez Valero en los últimos días del mercado de invierno, en los que tomó las decisiones desde la distancia y sin conocer de primera mano todo lo que se cocía en el entorno franjiverde. La protesta organizada por la Federación de Peñas tampoco le gustó. Además, está viendo cómo el equipo se sigue hundiendo en la clasificación. Por ello, primero ha decidido el cambio de entrenador y apostar por un técnico como Fran Escribá, que agrada a la afición. Y ahora está volviendo a España para intentar reforzar la plantilla. Sabe que mantenerse en Primera es fundamental para su proyecto y para hacer frente a los pagos a Sepulcre.