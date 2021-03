Los fichajes del Elche CF, en entredicho

Después de superar el ecuador de la temporada ya ha pasado un tiempo prudencial para poder analizar el rendimiento que están dando los hasta 17 fichajes que han llegado al Elche en la presente temporada, la mayoría de la mano del máximo accionista, Christian Bragarnik, y del anterior entrenador Jorge Almirón.

La mayoría de ellos están quedando en entredicho, no están dando el redimiendo necesario para la Liga española y algunos han pasado con más pena que gloria por el club ilicitano, viéndose obligados a abandonar la entidad franjiverde en el mercado de invierno.

De los 17, muy pocos, apenas cuatro se pueden considerar como verdaderos refuerzos que han subido el nivel de la plantilla. Sin duda alguna, la mejor incorporación hasta el momento está siendo Lucas Boyé. El delantero argentino es la referencia ofensiva, lleva cinco goles en Liga y uno en Copa y, además, está aportando mucho al juego del Elche en ataque.

Otro de los que están destacando es el colombiano Johan Mojica. Llegó en enero y desde que aterrizó es titular indiscutible. No lo tenía difícil para superar a Sánchez Miño y a Koné, pero está mostrando unas buenas calidades.

Raúl Guti tiene encima la espada de Damocles de los cinco millones que el Elche pagó al Zaragoza por su fichaje. Pero está confirmando que es un centrocampista muy completo, tanto de presente como de futuro. Un todo terreno al que le ha faltado compañía en la medular y un juego en el que entrase más en contacto con el balón.

Tete Morente ha sido la apuesta que más ha sorprendido porque venía del Málaga de Segunda División. A pesar de que las lesiones lo han frenado, ha mostrado velocidad, desborde y verticalidad en las bandas. Es buen jugador que puede dar mucho como franjiverde.

Iván Marcone fue la gran apuesta de Bragarnik y Almirón. Por el medio centro argentino se han pagado 5 millones de dólares a Boca Juniors. Empezó bastante bien, pero con el paso de los partidos se ha ido diluyendo. Juega en un espacio reducido de terreno y abarca poco en el centro del campo. Estaba llamado a cotas más altas.

Algo similar le está ocurriendo a sus compatriotas Emi Rigoni y Guido Carrillo. El mediapunta llegó del Zenit y era un futbolista para marcar diferencias. Últimamente se ha entonado un poco, pero no termina de cuajar. Al delantero lo ha castigado la lesión de rodilla que lo tuvo dos meses fuera. Lleva cinco partidos seguidos siendo titular y parece que va subiendo su nivel. Pero, también, se esperaba más.

Barragán es otro jugador llamado a aportar más experiencia. Ha sido muy irregular, empezó bien y se ha ido apagando, a pesar de que contra el Eibar estuvo a un gran nivel. Ha cometido errores en defensa impropios de un futbolista con tanto bagaje.

Del resto de fichajes, solo Diego González ha venido jugando con más o menos asiduidad. Llegó fuera de forma, en el paro tras dejar el Málaga, y no termina de mostrar el proyecto de futbolista que era cuando estuvo en la cantera del Real Madrid. A nivel defensivo ha tenido lagunas que no se pueden permitir en Primera.

Cifu sabía que iba a tener el rol de suplente y lo poco que ha jugado no ha desentonado. Luismi apenas ha tenido minutos. Sánchez Miño ha sido el mayor fiasco. Koné lo sentenció Almirón y Lucumí no estaba para jugar en España. «Ruso» Rodríguez vivió a la sombra de Edgar Badia y Gazzaniga y Helibelton Palacios todavía no han debutado.