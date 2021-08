¡Bragarnik, haz un esfuerzo!

Decía el entrenador del Elche Fran Escribá al final del partido del sábado ante el Sevilla que su equipo ha mostrado «mejores sensaciones» que puntos lleva -dos de nueve- en los tres primeros partidos de Liga. A pesar de la entidad de los rivales -Athletic Club de Bilbao (subcampeón de Copa), Atlético de Madrid (campeón de Liga) y Sevilla (cuarto clasificado y clasificado para la Champions)- el conjunto franjiverde ha competido en los tres encuentros y frente a los vascos y los madrileños mereció más. Esa situación, que deja buenas perspectivas e ilusión y que presagian que la temporada puede ser bonita, no deben frenar el ímpetu del máximo accionista, Christian Bragarnik, para realizar un último esfuerzo y mejorar la plantilla antes de que mañana, a las 12 de la noche, se cierre el mercado de fichajes. Todo lo contrario, debe animar al inversor argentino a cerrar una o dos incorporaciones que permitan compensar y mejorar el nivel del equipo.

Centro del campo

El equipo necesita, sobre todo, un organizador del juego

A pesar del gran rendimiento de Fidel Chaves jugando por dentro, de las fenomenales prestaciones de Raúl Guti, de la mejoría de Iván Marcone y de la llegada de un futbolista contrastado como Omar Mascarell, el Elche sigue careciendo de un centrocampista organizador, que de la pausa y acelerar el juego en momentos necesarios. Sobre todo cuando el equipo necesite llevar el control de los partidos. Ese perfil futbolista no existe en la plantilla, aunque tanto Fidel como Guti lo puedan asumir en algunos momentos puntuales. El canterano Jony Álamo si lo cumple el perfil, pero está todavía muy verde y las lesiones tampoco le han ayudado a seguir creciendo.

Opciones de mercado

Óscar Plano, Seoane, Gary Medel y Edu Expósito

De los nombres que han aparecido en el radar del club ilicitano ninguno tiene las características necesarias. Desde Valladolid apuntan a una negociación con Óscar Plano. Sin embargo es un jugador que se desenvuelve mejor en la posición de extremo derecho o en la banda izquierda a pierna cambiada. Es joven y tiene gol, pero no es un organizador. Se asimila más a las características de Pablo Piatti, incluso Tete Morente. Y si no salen alguno de estos dos sería una fuerte inversión teniendo a jugadores parecidos. Podría adaptarse al centro del campo, como ha hecho Fidel, pero sus virtudes no son las de un organizador. Además, desde Pucela informaban ayer que el equipo de Pacheta estaba a punto de hacerse con los servicios de Sergio León, que estaba como loco por volver al Martínez Valero, y que el Levante había solicitado incluir a Plano en la operación.

Gary Medel es un pivote defensivo, ya entrado en años y aunque tiene calidad y experiencia, juega en la posición de Iván Marcone y Omar Mascarell. Edu Expósito también tiene características similares y es más defensivo que organizador y el Eibar pide cuatro millones, que son los que pagó al Deportivo por su traspaso.

Quien se puede asemejar más a las necesidades de la plantilla franjiverde es Jaime Seoane. El Huesca lo está poniendo muy difícil porque debe compartir el 50% de la venta con el Real Madrid. Bragarnik ha ofrecido hasta cuatro millones y el futbolista quiere jugar en Primera División y le queda un año más de contrato. Por ahí debe apretar el club ilicitano y el propietario de la entidad franjiverde hacer un último esfuerzo.

Hay otro jugador que cumpliría los sueños de los aficionados, pero su llegada es más utópica que real. Ese es Gonzalo Villar. Mourinho no lo quiere en la Roma. El Atlético de Madrid parece que no termina de aceptarlo como intercambio con Héctor Herrera El murciano sí que sería la guinda a la plantilla y seguro no vería mal su regreso al Martínez Valero. Parece complicado, pero cosas más difíciles se han visto ene l mundo del fútbol. El esfuerzo está en manos de Bragarnik.

Suficientes efectivos

Portería, defensa y delantera están compensadas

Todo refuerzo y que como también dijo Escribá que sume y ayuda a subir el nivel siempre es bienvenido. Sin cerrar ninguna puerta, tanto Óscar Plano, Medel o Edu Expósito serían buenos fichajes, pero el Elche y su dueño deben centrar el foco en un centrocampista organizador, porque el resto de líneas, aunque también son mejorables, están bastantes compensadas.

La portería está bien cubierta con Kiko Casilla y Edgar Badia. En la defensa hay alternativas, como se demostró el pasado sábado tras las lesiones de Pedro Bigas y Enzo Roco. Diego González y Josema cumplen cuando se les necesita. Helibelton Palacios es un buen comodín para la banda derecha y Barragán, que todavía no ha jugado, puede actual de lateral y central, como demostró el curso pasado. Quizás faltaría en un lateral izquierdo para relevar a Mojica, pero eso ya sería pedir mucho.

Y en la delantera Lucas Boyé, Benedetto, Pere Milla y Guido Carrillo se pueden compaginar ante cualquier eventualidad.

Por eso, Bragarnik, haz un esfuerzo en el centro del campo, porque la temporada puede ser muy bonita y si llega un buen organizador dispararía la ilusión de la afición.