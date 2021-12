Johan Mojica no disputará mañana el derbi autonómico entre Valencia y Elche en Mestalla (18.30 horas), como ya había anunciado este periódico. El colombiano sufrió una lesión muscular el pasado martes durante el entrenamiento. Según su entrenador, Francisco, se trata de "un pequeño problema", pero suficiente para que el lateral izquierdo no participe ni en el viaje del equipo. No está para jugar, pese a que el propio técnico dudaba esta mañana de si podría o no contar con el futbolista.

En su lugar podría entrar Barragán a pierna cambiada, porque Josema acaba de salir de una lesión y solo ha estado presente en dos sesiones de entrenamiento con el grupo. La lista de convocados completa, en la que no hay canteranos, es la siguiente: Porteros Édgar Badia, Kiko Casilla, Áxel Werner Defensas Diego González, Enzo Roco, Gonzalo Verdú, Josema, Barragán, Palacios Centrocampistas Iván Marcone, Raúl Guti, Mascarell, Gumbau, Piatti, Josan, Fidel, Tete Morente, Pastore Delanteros Lucas Boyé, Carrillo, Pere Milla, Lucas Pérez y Benedetto