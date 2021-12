Tete Morente, Gumbau y Pere Milla se ganan la confianza de Francisco

El verde no engaña a nadie, como decía Nino. Es en los entrenamientos y, sobre todo, en los partidos donde los futbolistas de una plantilla se ganan su titularidad o la suplencia. En el Elche, desde la llegada de Francisco al banquillo, el once inicial ha sido, prácticamente, el mismo y era el que venía con impulso tras el empate en Pamplona, frente a Osasuna, con la dirección interina de Mantecón y Pablo Manusovich.

Con el nuevo técnico, solo se han producido pequeñas variaciones condicionadas por pequeños detalles. Frente al Valencia jugó Barragán a pierna cambiada debido a la lesión de Mojica. Y el pasado sábado, en el Camp Nou, frente al Barcelona, Josan ocupó la banda derecha en lugar de Tete Morente.

Los encuentros van a avanzando y la meritocracia va situando a cada uno donde le corresponde. Hay futbolistas, como Tete Morente, Gerard Gumbau o Pere Milla, que se están ganando la confianza del técnico y que están disfrutando de muchos minutos, aunque algunos como el centrocampista y el delantero catalán no hayan sido todavía titulares.

En el lado contrario se encuentran jugadores que no terminan de arrancar, a pesar de gozar con multitud de oportunidades, como Marcone; u otros que han bajado su rendimiento y que no muestran una continuidad en el nivel alto que han mostrado en algunas fases del campeonato, como son Fidel, Mascarell o Lucas Pérez. Sin tener una actuación deficiente, como sí que ha sido el caso del argentino, el onubense, el canario y el gallego no son los mismos del principio de temporada.

Esa situación hace que Francisco se plantee comenzar a realizar cambios en la reanudación de la competición, en el vital partido del 2 de enero (16.15 horas), en el Martínez Valero, contra el Granada. Gumbau y Pere Milla están llamando con fuerza a la puerta del preparador almeriense para ser titulares. Y Tete Morente se ha ganado volver al once inicial tras ser suplente en el Camp Nou.

Gerard Gumbau ha jugado los tres partidos de Liga con el nuevo técnico, con quien coincidió en el Girona, pero siempre saliendo desde el banquillo. Frente al Cádiz sustituyó a Marcone, en el minuto 64, con 1-0 en el marcador y mejoró el centro del campo, dando la asistencia a Josan en el 3-1. En Mestalla contra el Valencia salió en el minuto 61 por Fidel y el equipo mejoró en la sala de máquinas. Y el pasado sábado saltó al Camp Nou en el descanso por Marcone y su presencia resultó clave en la mejoría en el centro del campo. Podría ser la novedad ante el Granada ocupando el puesto de Marcone.

Tete Morente fue titular y tuvo un papel destacado contra el Cádiz marcando el 2-0. En València ofreció una actuación discreta y fue sustituido en el descanso por Pere Milla. Pero en el Camp Nou fue uno de los revulsivos del conjunto ilicitano. Anotó el 2-1 y dio el centro en el 2-2 a Pere Milla. Si está en plenas condiciones, sería raro que no fuese titular ante los granadinos.

Por su parte, Pere Milla también se ha ganado la confianza de Francisco. Está jugando más en banda izquierda que como delantero. Frente al Cádiz salió en el minuto 63 por Fidel y dio otro aire al ataque. Lo mismo sucedió en Mestalla cuando sustituyó a Tete Morente en el descanso. Ante el Barça, volvió a salir por Fidel en el minuto 60 y tuvo más presencia en la banda izquierda. Además, anotó el empate a dos. Si el entrenador del Elche apuesta por un once más ofensivo contra el Granada, el atacante catalán podría tener su oportunidad.

De más a menos

En el bando contrario se encuentra Marcone. El argentino realizó un partido aseado frente a Osasuna y ante el Cádiz. Pero contra el Valencia y el Barcelona volvió a estar perdido. Ha sido titular en los tres partidos con Francisco, pero en todos ha sido cambiado. En el minuto 64 contra los gaditanos, en el 61 en Mestalla y en el descanso en el Nou Camp.

Fidel ha sido otro de los titulares en los tres últimos envites que no ha durado más de 65 minutos en el campo. Cumple, pero le está faltando continuidad.

En un caso similar se encuentran Mascarell y Lucas Pérez, que han bajado sensiblemente su rendimiento tras brillar en sus primeros encuentros.