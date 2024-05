La presidenta de las Cortes tacha de "chantaje" la advertencia del Gobierno sobre la ley de Concordia

La carta enviada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a la presidenta de las Corts, Llanos Massó, en la que ha remitido el informe de la ONU sobre la ley de Concordia y ha advertido de posibles actuaciones en el futuro del Gobierno de España contra esta norma por incumplir los tratados internacionales de España (algo que señalan los relatores de Naciones Unidas) ha enfadado a la dirigente de Vox y responsable de la cámara autonómica quien ha interpretado la misiva como un "chantaje" y una "injerencia" del Ejecutivo central.

"Se está haciendo un uso partidista del Gobierno de las administraciones, se está vulnerando la separación de poderes", ha indicado Massó en una comparecencia convocada para hablar de la carta firmada por Torres este mismo lunes. En ella, el ministro le traslada el contenido del informe de los relatores de la ONU sobre la ley de Concordia que se está tramitando en el parlamento autonómico y, de paso, ha reclamado que sea remitido a los grupos parlamentarios, algo que Massó se ha negado a hacer.

"No tengo por qué hacérselo llegar, si el señor ministro quiere hacer llegar el informe a los grupos, tiene un método sencillo que es presentarlo por registro", ha justificado la presidenta del parlamento autonómico que ha cargado contra el Gobierno central por un "chantaje" que considera "inaudito". "Nos parece lamentable que el ministro diga que se está vulnerando el derecho internacional", ha expresado Massó, quien ha deslegitimado el informe de los relatores.

En este sentido, ha expresado que "desde el punto de vista individual" los tres relatores "tendrán su legitimidad, "pero no desde el punto de vista de las Naciones Unidas". "Son tres relatores de las Naciones Unidas, no un informe de las Naciones Unidas", ha asegurado Massó quien ha defendido la ley que se está tramitando, al asegurar que permitirá, entre otros asuntos, "proteger el patrimonio histórico y monumental", en referencia al mantenimiento de vestigios colocados durante la dictadura, palabra que ha evitado utilizar para definir el franquismo. "Fue un régimen totalitario en el que no había libertades como tantos otros", ha señalado al respecto.

No obstante, más que entrar al fondo de la norma, Massó ha cargado duramente contra el Gobierno central al señalar que es "inaudito" que el "poder ejecutivo nacional se dirija al poder legislativo autonómico" para advertir de que en su labor se está "vulnerando el derecho internacional". "Nos parece una injerencia", ha indicado la segunda máxima autoridad de la Comunidad Valenciana quien ha reprobado la "actitud del ministro respecto a un parlamento que tiene autonomía" y se ha negado a responderle en otra carta.

