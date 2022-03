La plantilla del Elche CF regresa este lunes por la tarde a los entrenamientos. Los futbolistas franjiverdes están citados a las seis de tarde, donde llevarán a cabo una sesión de trabajo, a puerta cerrada, en el interior del estadio Martínez Valero y en el gimnasio. Será el momento de comenzar a preparar el encuentro del próximo domingo (14 horas), en el estadio Nuevo San Mamés, frente al Athletic Club de Bilbao. Y a continuación tendrán un duro calendario.

Los jugadores del conjunto ilicitano se ejercitaron, por última vez, el pasado viernes por la mañana. A la conclusión del entrenamiento, Francisco concedió tres días de descanso, aprovechando que este fin de semana no ha habido competición liguera en Primera División, debido a la ventana FIFA para la disputa de partidos de selecciones nacionales.

En la vuelta al trabajo estarán ausentes los tres internacionales de la plantilla del Elche. El colombiano Johan Mojica, el chileno Enzo Roco y el argentino Lucas Boyé. Los tres se encuentran en sus respectivos países, concentrados con sus selecciones, para disputar los últimos partidos de clasificación de la zona de Sudamérica para el Mundial de Catar. En la madrugada del martes al miércoles están previsto que jueguen el último encuentro y el jueves, sin no surge ningún problema con los viajes, se reincorporarán a los entrenamientos con el conjunto ilicitano. Boyé y Roco estarán disponibles para viajar a Bilbao y Mojica será baja, al tener que cumplir el primero de los partidos sanción con los que fue castigado por su expulsión frente al Valencia. No obstante, el club ilicitano está pendiente de presentar un recurso ante el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para intentar que le quite la sanción.

El regreso a los entrenamientos del Elche también servirá para comprobar el estado físico del colombiano Helibelton Palacios, que se perdió el último envite frente al Valencia, por unas molestias musculares. En principio y después de dos semanas trabajando con los recuperados, el lateral derecho debería estar recuperado para poder jugar en San Mamés.

Para el choque en tierras vascas, Francisco tendrá las bajas de Barragán, que tiene que cumplir un partido de sanción por acumulación de cinco cartulinas amarillas; de Javier "El Flaco" Pastore, que cumplirá el tercer de los cuatro encuentros con los que fue castigado por su expulsión hace tres jornadas frente al FC Barcelona y la de Mojica, si, finalmente, no prospera el recurso ante Apelación.

Se espera que esta semana se pueda reincorporar a los entrenamientos con el grupo el canterano John Chetauya, que lleva más de un mes fuera del equipo por una lesión en el tobillo.