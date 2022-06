En construcción. Una vez cerrada la temporada, el Elche se ha apresurado para vivir el centenario con la mejor cara. Muchos de los proyectos no llegarán, como la anunciada y completa reforma de la fachada exterior y la inclusión o no del techado. Es una de las iniciativas que Bragarnik adelantaba pero que tendrá un plazo de ejecución más largo. Pero otras mejoras, y no pocas, ya están en marcha.

La más llamativa de las reformas, por su amplitud, es la resiembra del césped. El Elche CF quiere dar la imagen que el club merece en Primera División y en su gran aniversario, por lo que ha iniciado ya la rehabilitación de todo el verde. Desde hace dos temporadas, la entidad franjiverde trabaja con una empresa externa especializada en los terrenos de juego, que ha dado en el clavo y ha conseguido que el césped del Martínez Valero sea uno de los mejores de LaLiga Santander. Así lo han reconocido grandes clubes de la competición en sus visitas a Elche. Incluso «me han pedido la referencia de la empresa que trabaja nuestra cancha», aseguraba a este periódico el máximo accionista, Christian Bragarnik. En estos días se ha renovado completamente la tierra de todo el terreno de juego para, a continuación, sembrar con la semilla adecuada al clima mediterráneo -clase Bermuda 100%- para que crezca un césped que podrá ser estrenado, si así lo decide el club, con el Trofeo Festa d’Elx, que lleva dos veranos sin celebrarse por la pandemia. También se han realizado los mismos trabajos en el campo de fútbol Díez Iborra, donde el equipo realiza habitualmente los entrenamientos. De hecho, estos trabajos se iniciaron antes de acabar la temporada. Las sesiones se trasladaron al Martínez Valero para dar más tiempo al segundo terreno y que éste pueda ser usado durante la pretemporada, que previsiblemente arrancará los primeros días de junio. O Una de las demandas más repetidas por los seguidores franjiverdes era la necesidad de que las butacas superiores del estadio, las que se encuentran en el anillo, fueran iguales que las de gradas inferiores. Una vez terminada la renovación de los fondos, Preferencia y Tribuna, ahora el club ha iniciado ya las obras para cambiar todos los asientos superiores, unos trabajos que también conllevan ejecución de nuevos suelos para evitar humedades. Aunque algunos nostálgicos quieren seguir conservando los marcadores históricos del estadio, lo cierto es que el Elche necesita unos nuevos para ir completando la modernización de sus instalaciones. Bragarnik lo tiene claro y ha encargado este cambio que, según anunció, llegará a tiempo para iniciar la temporada del centenario. También dijo que se mejorará el equipo de sonido. Todo ello será en julio. El Elche iniciará en breve la construcción de unos nuevos banquillos, con un modelo más Premier League, para tratar de corregir que la visibilidad de muchos aficionados se ve obstruida por la posición de las casetas. Ayer, por primera vez, se pudieron ver los trabajos iniciales en el espacio reservado para la nueva tienda oficial del Elche CF. Está situada junto a la puerta de las oficinas principales del club. Un operario se encargaba de fijar una estructura metálica para después realizar los cerramientos previos para que las obras no queden a la vista y, probablemente, porque el club quiere ganar algunos metros para ampliar el espacio de entrada al comercio. Bragarnik aseguraba hace unos días que la tienda oficial estará abierta a principios de temporada, dándose uno o dos meses de plazo desde el arranque de la competición para inaugurarla. El directivo defendía los retrasos aludiendo a diversas mejoras introducidas en el proyecto inicial, como el siguiente proyecto... El máximo accionista del club desvelaba en la rueda de Prensa de valoración de la temporada que está en proyecto, y muy pronto en obras, un nuevo comedor para que tanto los profesionales del club como los juveniles puedan realizar en él tanto el desayuno como el almuerzo. En aras de mejorar el rendimiento de los jugadores, el Elche quiere asegurar la calidad de los productos y de las dietas de sus deportistas en estas nuevas instalaciones, encargadas a la misma empresa que realizó el pionero comedor del Villarreal. En teoría, está infraestructura está integrada o junto a la tienda oficial. Dentro de los trabajos iniciados ya hace tiempo en el interior del estadio, en las zonas de uso diario por parte de los jugadores, ya se ha finalizado la reforma de los vestuarios, local y visitante, que sufrían un mal endémico por humedades. Ahora, se está realizando una intervención similar en la zona del gimnasio, que también quedará rehabilitada antes de iniciar la temporada. Buena parte de estas obras se están financiando, y así seguirá haciéndose en el futuro, a través de los préstamos del CVC y LaLiga Impulso. El Elche va a ser acreedor de una suma de casi 29 millones de euros, según aseguró Bragarnik, de los que actualmente solo ha ingresado el 10% por obras realizadas. El dinero restante «lo empezaremos a aplicar en infraestructuras, ya que una de las condiciones es que el 70% del montante tiene que usarse en este tipo de actuaciones».