¿Competencia o sustituto de Mojica?

El debate está servido. El primer fichaje oficial del Elche del Centenario ha sido un lateral izquierdo. Ayer por la tarde, el exlevantinista Carlos Clerc se ponía ya a las órdenes de Francisco en el entrenamiento del Díez Iborra. ¿Quiere decir esto que se está asegurando el sustituto de Mojica ante su posible marcha? ¿Quiere el entrenador una competencia experimentada para el colombiano en su demarcación?

El interés de diferentes clubes por el futbolista internacional con Colombia es un secreto a voces. Johan Mojica se ha ganado a pulso y con números la etiqueta de ser uno de los mejores laterales izquierdos no solo de LaLiga Santander. De hecho, según un informe de Olocip, es el mejor lateral izquierdo de las 5 grandes ligas europeas.

Ha sido clave en la salvación y líder del Elche en minutos jugados en 32 partidos, en pases acertados (1.072), en recuperaciones (234), en duelos superados (127), en faltas recibidas (50). En la pasada campaña marcó además dos goles y remató 12 veces a puerta.

Por su parte, el nuevo franjiverde viene de realizar una temporada irregular con el descendido Levante. Principalmente, a causa de una lesión que lo ha tenido prácticamente en el dique seco desde febrero. Sus números son mucho más discretos. En 19 partidos disputados solo ha tirado una vez a puerta, sin suerte de cara a gol. Ha recuperado 99 pelotas y recibido 18 faltas. Sus cifras son pobres comparadas con Mojica, sobre todo por el tiempo lesionado, pero aún así, nada tienen que ver con las del defensor colombiano.

Parece por tanto evidente que si Bragarnik busca aumentar el nivel de la plantilla, Carlos Clerc no llega al Elche para sustituir a Mojica. Sí para ser su competencia y, sobre todo, para aportar experiencia a la plantilla. El defensor catalán tiene 30 años y ha disputado 103 partidos en Primera División. Llega para aportar conocimiento de la categoría. La propia entidad franjiverde detalla que «Clerc es un lateral de mucha profundidad, fuerte en defensa, con buena llegada y con una gran trayectoria en el fútbol profesional».

Carlos Clerc Martínez (Badalona, 21/02/1992) dio el salto al fútbol profesional tras debutar con el primer equipo del RCD Espanyol, club en el que se convirtió en pieza clave de su filial. Tras dos etapas en el Sabadell en Segunda División, su consolidación en esta categoría llegó en el Girona FC, de donde dio el salto a Primera División para militar en el Osasuna. Tras tres campañas en el conjunto rojillo, pasó por el Levante UD, donde en las últimas tres temporadas acumulaba 85 partidos en la máxima categoría del fútbol español. La última campaña ha sido la peor para Clerc por una lesión que se produjo el pasado mes de febrero y que le impidió ayudar a su equipo en la fase final del campeonato.

Clerc sufría unas molestias en su rodilla izquierda con una sintomatología que el club levantino no entendía ni encontraba, produciéndose una agria polémica por su no participación. El Levante lo acusó de «borrarse» por una lesión que realmente no sufría ni tenía diagnósticada claramente. El jugador, negó la mayor.

Ahora, Carlos Clerc «acepta la propuesta del Elche y apuesta por el proyecto franjiverde, que busca seguir consolidándose en LaLiga Santander en el año de su Centenario», cita el club. «¡Hola, franjiverdes! Estoy muy contento de compartir este año con vosotros, espero veros pronto en el Martínez Valero y que sea un año súper especial», señalaba Clerc en los canales oficiales del Elche.

Posición completa

El catalán reforzará el lateral izquierdo, donde Johan Mojica, si no se marcha, es el claro titular. La posición estaría completa si el colombiano se queda y Clerc haría esta temporada el papel que desempeñó desde febrero el cedido por el Valladolid, Lucas Olaza. De esta manera se abre la puerta a una posible salida del canterano José Salinas al Mirandés, club que ha demostrado interés por contar con el joven lateral. De todos modos el mercado acaba de empezar a moverse y, pese a que el primer partido del Elche en LaLiga es el 15 de agosto, el cierre de los posibles fichajes finalizará con el próximo mes.

Llega sin cláusula

El nuevo franjiverde, de 1,82 de altura y unos 72 kilos de peso, ha llegado libre. Estaba sin equipo desde el 1 de julio tras haber finalizado su contrato con el Levante. El club franjiverde ya ha anunciado su contratación, por lo que se da por hecho que ha pasado satisfactoriamente el reconocimiento médico y ya se encuentra totalmente recuperado de sus molestias. Francisco ya lo probó ayer por la tarde y, por supuesto, estará en el «stage» de concentración a partir del martes en La Finca Golf Resort de Algorfa. Allí también estarán los «tocados» Pastore, Ponce y Verdú, que ayer volvieron a los entrenamientos con el grupo en el Díez Iborra.