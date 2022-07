El Elche vuelve a caer sin reacción

Pinatar Arena, San Pedro del Pinatar. Campo central con una de sus gradas semillena. 19 horas. Calor al comienzo. Segundo amistoso para el Elche del Centenario y segunda derrota. Esta vez por 1-3 frente al Villarreal B, un equipo de Segunda pero superior a un Elche mediocre, con detalles que resaltar, pero poco más. Y mucho por mejorar. El Elche comenzó dominando y atacando. Tres córners en solo cinco minutos de juego. Mascarell, omnipresente. Josema destacaba. Francisco lo aplaudía. En el cuarto saque de esquina, en el minuto 12, se pidió penalti en área rival. Lo más destacable en un cuarto de hora. Defensa de cinco, Mourad muy activo en punta, Guti protegiendo bien la pelota y dando pases con intención. Valiente John. Todo era control del Elche, pero el peligro lo llevaba el Villarreal B. Primero en una contra con un disparo que rechazó la defensa a córner cuando el delantero del equipo castellonense encaraba a Badia. Otra contra la salva el portero franjiverde con tiro a bocajarro del delantero Juan Carlos Arana.

Y el árbitro indica la pausa para hidratación. Han transcurrido 28 minutos, pero no ha pasado nada. Hasta ahora, partido de pretemporada en toda regla. Campo de menores dimensiones al habitual y muy pocos espacios, con similares ocasiones. Hasta que llega el primer gol del partido, obra del 9 «groguet», Arana. Nueva contra con pase en profundidad y centrado. El delantero supera en carrera a Roco y bate por abajo a Badia. Y... llega el miedo a la derrota, de nuevo el Villarreal se mostraba cómodo. Pero la reacción llegó pronto. Primero, remate al palo de Guti. Después, Mourad de cabeza, solo, tras un córner, pero flojo. Salen a calentar Josan, Bigas, Gumbau, Milla, Diego González y Mojica. El primer tiempo acaba en el 48. El Elche deja detalles... y poco más. Encuentro descafeinado. En algunos momentos, escasa actitud. La grada lo notaba. Poco ánimo.

Todos los que empezaron a calentar al final del primer tiempo saltan al campo en el segundo. Seis cambios de golpe. Cambio de táctica de Francisco. Repiten Palacios, John, Fidel y Mourad, además de Badia. Y la historia empieza a ser distinta, pero no tanto. El Elche sube líneas. Gumbau dispara una falta peligrosa junto al área, pero muy centrada. Mojica cabalga la banda y Fidel remata. Corta un defensor. El córner lo remata de nuevo Mourad, pero desviado. El conjunto de Francisco comienza a tocar mucho más y más rápido. Mejora. Pero llega el segundo del Villarreal B. Desorden en defensa, despiste, desajuste, y marca completamente solo y de volea el extremo izquierdo Geralnik. Imposible para Badia.

De inmediato saltan al campo Boyé, Rodri y Carles Marco. El Elche se activa momentáneamente. Mojica vuelve a liarla, como siempre. Un nuevo córner. Remate que da en la mano de un defensor y penalti que lanza magistralmente Lucas Boyé. Gol, pero un minuto después, contraataque, nuevo despiste en defensa y Fer Niño se queda solo y mete el tercero.

El partido se pone tenso. Varias amarillas. Pausa y los jugadores del Elche se piden unos a otros más diálogo y «nos hablamos bien». Nadie quiere perder. Hay disgusto, pero la reacción no llega. El ariete argentino tiene destellos, también Josan voluntad, como Pere Milla, pero no hay un cambio de rumbo. Rodri se desvive por intentarlo y entona notas de calidad, pero falla cuando está solo ante el portero. Hace lo más difícil, tirarla fuera. Y llega el final sin nada más del Elche. Al final de la segunda mitad, a Francisco ya no se le oye. Nuevo disgusto para un entrenador visiblemente enfadado, para la afición, para el Elche del Centenario, que necesita refuerzos y tiene mucho por mejorar.