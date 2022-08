Carlos Clerc ha asegurado este jueves, en su presentación oficial como nuevo jugador del Elche CF, que afronta muy ilusionado su nueva etapa, que ya ha dejado atrás la lesión que le impidió tener continuidad la temporada pasada con el Levante y que está preparado para ayudar al equipo y luchar por un puesto con Mojica, aunque también ha dejado claro que ambos pueden jugar juntos.

¿Cómo fue su fichaje por el Elche?

Venía de un año complicado, tanto yo como mi agente consideramos muy importante la insistencia y la predisposición que mostró el Elche. Me llamaron Sergio Mantecón y Francisco, me dijeron que era un perfil que les encajaba en su proyecto y en el momento que vi que el entrenador y el secretario técnico mostraron tanto interés decidí que venía de cabeza, porque la confianza es clave.

¿Qué tal está de su lesión? ¿Se ve preparado para jugar?

Me encuentro muy contento de dejar atrás la lesión y de pasar página. Las sensaciones que he estoy teniendo son inmejorables. La lesión ya está olvidada, es una cosa del pasado. Son cosas que pasan en el fútbol y ha sido una pequeña piedra en el camino ya superada. Me hubiera gustado hacer la pretemporada entera, pero estoy preparado y a disposición del entrenador.

Viene para ocupar un puesto en el que Mojica ha sido las dos últimas temporadas fijo y uno de los jugadores más destacados. ¿Cómo afronta esa competencia?

En todos los sitios hay competencia. Quien piense que va a jugar 30-35 por la cara se equivoca. Nunca miro cuando voy a un equipo si voy a ser titular, suplente o voy a estar en la grada. Solo pienso en ayudar y en mejorar al equipo. El míster sabe que tanto Mojica como yo podemos jugar más atrás o más adelante. Nos combinamos bien y los dos podemos ayudar a potenciar la banda izquierda.

¿En qué sistema se encuentra más cómodo, con una línea de cuatro atrás o como carrilero con tres centrales?

He jugado bastante con los dos sistemas. En el Girona lo hice muchas veces como carrilero con defensa de tres centrales. En las dos vertientes me siento cómodo y me gustan. Habrán partidos que demanden un sistema u otro.

¿Hasta dónde puede llegar el Elche esta temporada?

La clave es no volverse locos, sabemos de donde venimos y el objetivo claro es salvarnos. Luego, una vez que lo consigamos, intentar estar lo más arriba posible, pero el primer objetivo lo tenemos muy claro.

¿Qué otras claves considera?

La experiencia del último año me dice que la clave para conseguir los objetivos es que el grupo esté unido, porque van a haber momentos difíciles en los que tendremos que sufrir y la mejor manera de salir adelante es estando unidos.

Es una temporada atípica con el parón del Mundial en diciembre. ¿Qué importancia le da a comenzar bien?

Es una temporada atípica y quizás si que cambie un poco la preparación física para afrontar un tramo y otro. Pero debemos intentar sumar los máximos puntos posibles desde el principio, porque las temporadas son muy ajustadas y cuesta mucho sumar. Hay que intentar sumar en cada partido, porque nunca sabes cuando puedes necesitar los puntos y comenzar bien es importante”