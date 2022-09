Durísimo revés para Francisco a pocas horas del fin del mercado de fichajes. Su lateral izquierdo de referencia, el colombiano Johan Mojica, se ha despedido del Elche, según ha podido conocer este periódico de fuentes oficiales. Y, para más inri, se marcha a reforzar al próximo rival franjiverde, el Villarreal. ¡Absurdo!, pero real, como la vida misma. El submarino amarillo ha decidido cubrir una de las plazas que tenía vacantes en la defensa con el defensor de mayor zancada y recorrido del fútbol español, que el año pasado fue reconocido como el mejor de Europa y que el Elche no ha podido amarrar. El Villarreal ha pagado los 5,5 millones de su cláusula, para un puesto en el que también tiene a Pedraza y próximamente a Alberto Moreno, ahora lesionado.

“Veo a Mojica muy comprometido e integrado y estoy tranquilo y convencido de que va a seguir”, aseguraba hace pocos días el míster almeriense. El técnico entendía los rumores sobre el futbolista, "porque es uno de los mejores laterales izquierdos que hay en España",

Francisco, durante la rueda de prensa del pasado viernes. MATÍAS SEGARRA

En general, Francisco insistía en que "tenemos jugadores buenos y hasta el último día del mercado no sabremos lo que puede pasar. Nuestra intención es que Mojica continúe toda la temporada con nosotros. No tengo ninguna noticia del club de que haya habido algo oficial. Es normal que surjan rumores, porque es uno de los mejores laterales izquierdos que hay en España. Estoy tranquilo, porque lo veo entrenar muy comprometido. Veo a Johan como cualquier otro compañeros, enchufado y convencido con el proyecto. Y eso me hace ser optimista".

A la vez, el técnico aseguraba que hay un plan B: "La propiedad (Bragarnik) sabe manejar bien los tiempos y tiene alternativas. Pero como no contemplamos la posibilidad de que Johan se marche...".

Sobre el cierre del mercado ya iniciada la temporada, Francisco expresaba su deseo de que esta situación finalice y los fichajes acaben con el inicio de la competición. "No puede ser que se acabe después de tres jornadas. Todos los entrenadores debemos tener la misma opción y espero que algún día se acabe estos plazos".

Ahora, ya está hecho. Mojica se marcha a menos de tres días del partido que enfrentará este domingo al Elche contra el Villarreal en campo neutral, el Ciutat de València -el del Levante-, ante las obras en el estadio de los castellonenses. Realmente el fútbol tiene estas cosas. Puede parecer esperpéntico, pero es lo que hay.

Francisco, ahora, cuenta con solo una ficha para sustituir al colombiano, la del fichado Carlos Clerc. El Villarreal ha pagado los 5,5 millones de la cláusula de Mojica para cubrir un puesto en el que también tiene a Pedraza y próximamente a Alberto Moreno, ahora lesionado. Estas son las diferencias del mundo del fútbol.

Johan Mojica ya es historia del Elche CF. Hace unos minutos ha acudido al estadio Martínez Valero para recoger sus pertenencias personales y firmar la resolución de su contrato. Ha estado poco tiempo en el campo, donde no se ha cruzado con sus compañeros por pocos minutos. Se marcha sin despedirse, aunque el domingo, en el terreno de juego, tendrá ocasión de hacerlo, aunque ya vestido de amarillo. Realmente es un salto de calidad para él en cuanto a equipo y todos tenemos derecho a mirar por nuestro futuro. Nadie le puede reprochar nada en el club ilicitano. Siempre se entregó con la camiseta franjiverde para conseguir dos permanencias. Lo que seguramente más dolerá a la afición local es que todo haya ocurrido en el último día de mercado. Y que Mojica no quisiera renovar al alza con el Elche, que lógicamente quería blindarlo con una cláusula de rescisión más acorde con su realidad. Duro golpe para el equipo.